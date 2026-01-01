Tutoriales y vídeos
Aprendizaje de Slack simplificado: tutoriales, vídeos y consejos para ser más productivos.
Automatizaciones: Crea y asigna tareas en Slack
Lo que aprenderás en 2 minutos o menos: Cómo añadir y asignar tareas para ayudar a los compañeros de equipo a estar al día sobre las tareas y fechas de entrega de los proyectos.
Integra tus herramientas de gestión de proyectos en Slack para que puedas controlar el trabajo e incluir las tareas relacionadas, notificaciones y mucho más en tu espacio de trabajo.
¡Adelante!
- Instala una aplicación como Asana, Trello o Workast en Slack.
- Una vez que hayas configurado la aplicación, puedes añadir o actualizar tareas desde cualquier canal o mensaje directo.
- Asigna tareas a compañeros de equipo y márcalas como completadas sin salir de tu espacio de trabajo de Slack.
Aquí tienes un ejemplo de cómo podría ser una tarea asignada a ti:
Consejo: Utiliza una lista de Slack para asignar tareas y notificar automáticamente a la gente de las próximas fechas de vencimiento.
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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