Hast du Probleme beim Aufrufen der Rechnungsseite oder beim Abschluss des Checkouts? Die folgenden häufig auftretenden Probleme erklären, was die Ursache für den Fehler sein könnte und wie du ihn beheben kannst. Wenn du das Problem nicht lösen kannst, wende dich bitte an unseren Support, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Adresse kann nicht bestätigt werden

Wir verwenden USPS zur Adressauthentifizierung, und selbst geringfügige Formatierungsunterschiede können sich darauf auswirken, ob eine Adresse verifiziert werden kann. Wenn du auf ein Problem stößt, überprüfe deine Adresse im USPS-Such-Tool und verwende das dort vorgeschlagene Format. Beachte, dass Adressen erfolgreich durch USPS verifiziert werden müssen, um akzeptiert zu werden.

Tipp: Deine Rechnungsadresse bei Slack muss nicht mit der Rechnungsadresse deiner Kreditkarte übereinstimmen. Sie wird nur für per E-Mail versandte Quittungen verwendet, sodass du bei Bedarf eine alternative Adresse verwenden kannst.



Checkout-Seite lädt nicht

Wenn die Checkout-Seite hängen bleibt, liegt das oft an einer doppelten Transaktion. Aktualisiere deinen Browser und besuchen dann die Seite Abrechnungsübersicht, um deinen Plan zu bestätigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche den Kauf erneut in einem privaten oder Inkognito-Fenster.



Browser nicht unterstützt

Wenn beim Aufrufen der Abrechnungsseite die Fehlermeldung angezeigt wird, dass dein Browser nicht unterstützt wird, aktualisiere ihn auf eine Version, die den Systemanforderungen von Slack entspricht, bevor du fortfährst.