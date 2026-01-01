Risoluzione degli errori della pagina di pagamento e fatturazione
Risoluzione degli errori della pagina di pagamento e fatturazione
Hai problemi ad accedere alla pagina di fatturazione o a completare il pagamento? I problemi comuni di seguito spiegano cosa potrebbe causare l’errore e come risolverlo. Se non riesci a risolvere il problema, contatta il nostro team di assistenza per ulteriore supporto.
Impossibile verificare l’indirizzo
Usiamo il servizio postale degli Stati Uniti (USPS) per autenticare gli indirizzi e anche una minima differenza di formattazione può influire sulla verifica dell’indirizzo. Se hai problemi, controlla il tuo indirizzo sullo strumento di ricerca USPS e usa il formato suggerito da esso fornito. Tieni presente che gli indirizzi devono essere verificati con successo tramite USPS per essere accettati.
Suggerimento: Il tuo indirizzo di fatturazione Slack non deve necessariamente corrispondere all’indirizzo di fatturazione della carta di credito. Viene utilizzato solo per le ricevute via e-mail, così da poter usare un indirizzo alternativo se necessario.
La pagina del pagamento non viene caricata
Se la pagina del pagamento rimane bloccata con una rotellina di caricamento, spesso è dovuto a una transazione duplicata. Aggiorna il browser, poi visita la pagina Panoramica fatturazione per confermare il tuo piano. Se l’errore continua, tenta di nuovo l’acquisto in una finestra privata o in incognito.
Browser non supportato
Se vedi un errore di browser non supportato quando accedi alla pagina di fatturazione, aggiornalo a una versione che soddisfi i requisiti di sistema di Slack, prima di procedere.