De forma predeterminada, todos los miembros (pero no los invitados ni los miembros de primera línea) pueden crear emojis personalizados. Si quieren, los propietarios de espacios de trabajo y organizaciones pueden elegir qué roles pueden crear y eliminar emojis personalizados.
Cambiar los permisos de emojis personalizados
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos.
Desde la página Tipos de cuenta, haz clic en el icono de tres puntos junto a Añadir y editar emoji personalizado.
Haz clic en Editar permiso, selecciona quién puede realizar acciones y haz clic en Guardar.
Nivel de la organización
Los propietarios de la organización pueden gestionar quién puede añadir y eliminar emojis personalizados. Los miembros con el rol del sistema de gestor de personalizaciones siempre pueden añadir y eliminar emojis personalizados
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización.
Elige Personas y, luego, selecciona Administrar permisos.
Selecciona Tipos de cuentas.
Haz clic en el icono de tres puntos que aparece junto al permiso que deseas ajustar y después selecciona Editar permiso.
Elige quién puede llevar a cabo la acción. También puedes decidir si los espacios de trabajo individuales pueden modificar esta configuración.
Haz clic en Guardar.
Nivel del espacio de trabajo
Si los ajustes de la organización lo permiten, los propietarios de espacios de trabajo pueden gestionar quién puede añadir y eliminar emojis personalizados.
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes del espacio de trabajo. Si gestionas más de un espacio de trabajo, elige uno en el menú desplegable.
Debajo de Administración en la barra lateral izquierda, selecciona Gestionar permisos. Si no ves la barra lateral izquierda, selecciona Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
Selecciona Tipos de cuentas.
Haz clic en el icono de tres puntos que aparece junto al permiso que deseas ajustar y después selecciona Editar permiso.
Elige quién puede llevar a cabo la acción y selecciona la opción Guardar.
¿Quién puede usar esta función?
Los propietario del espacio de trabajo y los propietarios de la organización