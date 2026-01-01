Gestire le autorizzazioni per gli emoji personalizzati
Gestire le autorizzazioni per gli emoji personalizzati
Per impostazione predefinita, tutti i membri (eccetto gli ospiti o i membri operativi) possono creare un emoji personalizzato. Se lo desiderano, i proprietari dell’area di lavoro e i proprietari dell’organizzazione possono scegliere quali tipi di ruolo possono creare ed eliminare emoji personalizzati.
Modificare le autorizzazioni per gli emoji personalizzati
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, poi clicca su Ruoli e autorizzazioni.
Dalla pagina Tipi di account, clicca sull’icona dei tre puntini accanto ad Aggiungi e modifica emoji personalizzato.
Clicca su Modifica autorizzazioni, quindi scegli chi può eseguire l’azione e clicca su Salva.
Livello organizzazione
I proprietari dell’organizzazione possono gestire le autorizzazioni di aggiunta ed eliminazione di emoji personalizzati. I membri con il ruolo di sistema Manager della personalizzazione possono sempre aggiungere ed eliminare emoji personalizzati.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione.
Scegli Persone, quindi seleziona Gestisci autorizzazioni.
Seleziona Tipi di account.
Clicca sull’icona dei tre puntini accanto all’autorizzazione che vuoi modificare, quindi seleziona Modifica autorizzazione.
Scegli chi può eseguire l’azione. Se lo desideri, seleziona se le singole aree di lavoro possono modificare questa impostazione.
Clicca su Salva.
Livello area di lavoro
Se consentito dalle impostazioni dell’organizzazione, i proprietari dell’area di lavoro possono gestire chi può aggiungere ed eliminare emoji personalizzati.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un’area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
Alla voce Amministrazione nella barra laterale sinistra, seleziona Gestisci autorizzazioni. Se non vedi la barra laterale sinistra, scegli Menu nell’angolo in alto a sinistra per trovarla.
Seleziona Tipi di account.
Clicca sull’icona dei tre puntini accanto all’autorizzazione che vuoi modificare, quindi seleziona Modifica autorizzazione.
Scegli chi può eseguire l’azione, quindi seleziona Salva.
Chi può utilizzare questa funzione?
Proprietari dell’area di lavoro and proprietari dell’organizzazione