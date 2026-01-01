Tutoriales y videos
Aprendizaje de Slack simplificado: tutoriales, videos y consejos para ser más productivos.
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Cuando el trabajo se distribuye en correos electrónicos, chats y llamadas, puede ser un desafío para los equipos obtener el contexto que necesitan para mantenerse organizados.
En este tutorial, aprenderás a usar Slack para:
Comunícate en un solo lugar
Selecciona y comparte información
Rastrea tareas y fechas límite
Ahorra tiempo en tu trabajo rutinario
Comunícate en un solo lugar
Ya sea que estés iniciando un nuevo proyecto o que tu equipo necesite un lugar para la discusión continua sobre un tema, puedes crear canales para mantener organizadas las conversaciones.
Crear un canal
Agregar compañeros de equipo
Invitar a personas externas
Supongamos que estás iniciando un proyecto nuevo. El primer paso debe ser
crear un canal para mantener la información relacionada en un lugar.
Reunir a las personas adecuadas en los canales le da a los equipos una visión compartida del trabajo que se está realizando. Cuando tengas todo listo para trabajar con tus compañeros,
agrégalos al canal.
Si el proyecto en el que estás trabajando incluye comunicaciones con personas externas a tu empresa, usa
Slack Connect para trabajar junto a esas personas (como clientes o proveedores) dentro de canales. Consejo: En lugar de empezar desde cero, utiliza nuestra plantilla de kit inicial de administración de proyectos para configurar tu nuevo canal con todo lo que necesitas para administrar un proyecto.
Selecciona y comparte información
Agrega información clave a un canvas para que todos puedan ponerse al día fácilmente. Los
canvas son superficies integradas dentro de Slack (cada canal tiene una) para que crees y compartas contenido con formato completo. Puedes incluir información clave sobre tu equipo, próximas fechas, recursos importantes: cualquier información a la que necesites acceder fácilmente.
Consejo: Agrega un canvas como pestaña para que sea sencillo de encontrar para cualquier persona. También puedes crear una carpeta para reunir los recursos relacionados.
Rastrea tareas y fechas límite
Usa las
listas para coordinar y organizar el trabajo que ya se realiza en Slack. Crea una lista para planificar y asignar tareas de un proyecto o para dar prioridad al trabajo próximo junto a tu equipo. Pruébalo: haz clic en Archivos en la barra lateral y selecciona Listas para comenzar.
Ahorra tiempo en tu trabajo rutinario
Automatiza las tareas y los procesos de rutina para pasar más tiempo en el trabajo más importante. Por ejemplo,
crea un flujo de trabajo con un formulario para recopilar los comentarios del proyecto o configura recordatorios periódicos para tu equipo dentro de un canal. Pruébalo: haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral para comenzar. ¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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