Du kannst Channels erstellen, um Unterhaltungen zu organisieren, ganz gleich, ob du ein neues Projekt startest oder dein Team einen Ort benötigt, um ein bestimmtes Thema zu besprechen.
Einen Channel erstellen
Teammitglieder hinzufügen
Externe Personen einladen
Nehmen wir mal an, du startest ein neues Projekt. Im ersten Schritt erstellst du einen Channel, um zugehörige Informationen an einem Ort zusammenzufassen.
Wenn die richtigen Leute in einem Channel zusammengebracht werden, erhalten Teams eine gemeinsame Übersicht über die anstehenden Aufgaben. Wenn zusammen mit deinen Teammitgliedern zusammenarbeiten möchtest, füge sie zum Channel hinzu.
Wenn du für dein Projekt mit Personen außerhalb deines Unternehmens kommunizieren möchtest, verwende Slack Connect, um mit externen Personen (wie Kund:innen oder Lieferant:innen) in Channels zusammenzuarbeiten.
Wenn du wichtige Informationen zu einem Canvas hinzufügst, können sich alle schnell auf den aktuellen Stand bringen. Canvases sind in Slack integrierte Oberflächen (jeder Channel hat eines), auf denen du vollständig formatierte Inhalte teilen kannst. Du kannst wichtige Details über dein Team, anstehende Termine oder wichtige Ressourcen einfügen – alle Informationen, auf die du leichten Zugriff brauchst.
Tipp:Füge ein Canvas als Tab hinzu, damit es für alle einfach zu finden ist, oder erstelle einen Ordner, um verwandte Ressourcen zusammenzuhalten.
Aufgaben und Fristen nachverfolgen
Mit Listen kannst du dich zu der bereits in Slack stattfindenden Arbeit mit anderen absprechen und diese organisieren. Erstelle eine Liste, um Projektaufgaben zu planen und zuzuweisen oder die anstehenden Aufgaben mit deinem Team zu priorisieren.
Probiere es aus: Klicke in deiner Seitenleiste auf Dateien und wähle dann Listen aus, um loszulegen.