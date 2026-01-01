Wenn die Arbeit über mehrere Kanäle, d. h. E-Mails, Chats und Anrufe, verteilt ist, ist es für die Teams schwierig, den gesamten Kontext für die Zusammenarbeit im Blick zu haben.

In diesem Tutorial erfährst du, wie du Slack für Folgendes verwenden kannst: Zentrale Kommunikation

Informationen kuratieren und teilen

Aufgaben und Fristen nachverfolgen

Bei Routineaufgaben Zeit sparen

Zentrale Kommunikation

Du kannst Channels erstellen, um Unterhaltungen zu organisieren, ganz gleich, ob du ein neues Projekt startest oder dein Team einen Ort benötigt, um ein bestimmtes Thema zu besprechen.

Einen Channel erstellen Teammitglieder hinzufügen Externe Personen einladen Nehmen wir mal an, du startest ein neues Projekt. Im ersten Schritt erstellst du einen Channel, um zugehörige Informationen an einem Ort zusammenzufassen. Wenn die richtigen Leute in einem Channel zusammengebracht werden, erhalten Teams eine gemeinsame Übersicht über die anstehenden Aufgaben. Wenn zusammen mit deinen Teammitgliedern zusammenarbeiten möchtest, füge sie zum Channel hinzu. Wenn du für dein Projekt mit Personen außerhalb deines Unternehmens kommunizieren möchtest, verwende Slack Connect, um mit externen Personen (wie Kund:innen oder Lieferant:innen) in Channels zusammenzuarbeiten.

Tipp: Anstatt bei Null anzufangen, verwende unsere Projektmanagement-Starterpaket-Vorlage, um deinen neuen Channel mit allem auszustatten, was du für die Verwaltung eines Projekts brauchst.



Informationen kuratieren und teilen

Wenn du wichtige Informationen zu einem Canvas hinzufügst, können sich alle schnell auf den aktuellen Stand bringen. Canvases sind in Slack integrierte Oberflächen (jeder Channel hat eines), auf denen du vollständig formatierte Inhalte teilen kannst. Du kannst wichtige Details über dein Team, anstehende Termine oder wichtige Ressourcen einfügen – alle Informationen, auf die du leichten Zugriff brauchst.

Tipp: Füge ein Canvas als Tab hinzu, damit es für alle einfach zu finden ist, oder erstelle einen Ordner, um verwandte Ressourcen zusammenzuhalten.



Aufgaben und Fristen nachverfolgen

Mit Listen kannst du dich zu der bereits in Slack stattfindenden Arbeit mit anderen absprechen und diese organisieren. Erstelle eine Liste, um Projektaufgaben zu planen und zuzuweisen oder die anstehenden Aufgaben mit deinem Team zu priorisieren.

Probiere es aus: Klicke in deiner Seitenleiste auf Dateien und wähle dann Listen aus, um loszulegen.

Bei Routineaufgaben Zeit sparen

Automatisiere Routineaufgaben und -prozesse, damit du mehr Zeit für die wichtigsten Aufgaben hast. Beispielsweise kannst du einen Workflow mit einem Formular zum Erfassen von Projektfeedback erstellen oder wiederkehrende Erinnerungen für dein Team in einem Channel einrichten.



Probiere es aus: Klicke in deiner Seitenleiste auf Agenten und Tools, um loszulegen.