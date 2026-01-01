Tutoriales y vídeos
Aprendizaje de Slack simplificado: tutoriales, vídeos y consejos para ser más productivos.
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Cuando el trabajo está repartido entre correos electrónicos, chats y llamadas, los equipos pueden tener problemas a la hora de obtener el contexto que necesitan para trabajar de forma organizada.
En este tutorial, aprenderás a utilizar Slack para hacer lo siguiente:
Comunícate en un solo lugar
Organiza y comparte información
Supervisa tareas y plazos
Ahorra tiempo en tareas rutinarias
Comunícate en un solo lugar
Tanto si vas a iniciar un proyecto nuevo como si tu equipo necesita un lugar para mantener un diálogo continuo sobre un tema, puedes crear canales para mantener organizadas las conversaciones.
Crear un canal
Añadir compañeros de equipo
Invita a personas externas
Pongamos que vas a iniciar un proyecto nuevo. El primer paso debería ser
crear un canal para reunir toda la información relacionada con él en un solo lugar.
Reunir a las personas adecuadas en los canales proporciona a los equipos una perspectiva común del trabajo que se está realizando. Cuando tengas todo listo para comenzar a trabajar con tus compañeros de equipo,
añádelos al canal.
Si el proyecto en el que estás trabajando incluye la comunicación con personas de otras empresas, usa
Slack Connect para trabajar con personas externas (como clientes, proveedores o incluso clientes finales) en los canales. Consejo: En vez de empezar desde cero, usa la plantilla de nuestro kit de iniciación a la gestión de proyectos para configurar el nuevo canal con todo lo que necesitas para gestionar un proyecto.
Organiza y comparte información
Añade la información esencial a un canvas para ayudar a todo el mundo a ponerse al día fácilmente. Los
canvas son superficies creadas en Slack (cada canal tiene uno) donde puedes crear y compartir contenido personalizado. Puedes incluir datos esenciales sobre tu equipo, las próximas fechas, recursos importantes y, en esencia, toda información que necesites tener a mano. Consejo: Añade un canvas como pestaña para que cualquiera pueda encontrarlo fácilmente, o crea una carpeta para mantener juntos los recursos relacionados.
Supervisa tareas y plazos
Remad en la misma dirección y organizad en Slack el trabajo que ya lleváis a cabo mediante
listas. Crea una lista para planificar y asignar tareas del proyecto o para priorizar futuros trabajos con tu equipo. Pruébalo: Haz clic en Archivos en la barra lateral y, después, selecciona Listas para empezar.
Ahorra tiempo en tareas rutinarias
Automatiza los procesos y tareas rutinarios para poder dedicar más tiempo al trabajo más importante. Por ejemplo,
crea un flujo de trabajo con un formulario para recopilar comentarios sobre un proyecto o configura recordatorios periódicos para tu equipo en un canal. Pruébalo: Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral para comenzar. ¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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