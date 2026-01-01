Quando il lavoro è distribuito tra e-mail, chat e chiamate, può essere difficile per i team accedere al contesto di cui hanno bisogno per rimanere organizzati.

Con questo tutorial, imparerai a utilizzare Slack per: Comunicare in un unico posto

Gestire e condividere le informazioni

Tenere traccia di attività e scadenze

Risparmiare tempo su attività di routine

Comunicare in un unico posto

Che tu stia lanciando un nuovo progetto o che il tuo team necessiti di un luogo in cui discutere un particolare argomento, puoi creare dei canali per organizzare le conversazioni.

Crea un canale Aggiungi i membri del team Invita persone esterne Immaginiamo che tu stia lanciando un nuovo progetto. Il primo passo dovrebbe essere la creazione di un canale per riunire le informazioni correlate in un unico posto. Unire le giuste persone in un canale offre ai team una visione condivisa del lavoro che viene svolto. Quando è il momento di lavorare con i membri del tuo team, aggiungili al canale. Se il progetto su cui stai lavorando prevede la comunicazione con persone esterne alla tua azienda, utilizza Slack Connect per collaborare con persone esterne (come clienti o fornitori) nei canali.

Suggerimento: invece di iniziare da zero, usa il nostro modello di starter kit per la gestione dei progetti per configurare il nuovo canale con tutti gli elementi necessari per gestire un progetto.



Gestire e condividere le informazioni

Fai in modo che tutti possano aggiornarsi facilmente aggiungendo le informazioni chiave a un canvas. I canvas sono superfici integrate in Slack (ogni canale ne ha uno) in cui puoi creare e condividere contenuti completamente formattati. Puoi includere dettagli chiave sul team, date imminenti, risorse importanti e qualsiasi informazione a cui avrai bisogno di accedere facilmente.

Suggerimento: aggiungi un canvas come scheda così che tutti possano trovarlo facilmente, oppure crea una cartella per tenere le risorse collegate in un unico posto.



Tenere traccia di attività e scadenze

Allinea e organizza il lavoro già svolto in Slack utilizzando gli elenchi. Crea un elenco per pianificare e assegnare attività di progetto o per dare priorità al lavoro futuro con il tuo team.

Prova anche tu: clicca su File nella barra laterale, quindi seleziona Elenchi per iniziare.

Risparmiare tempo su attività di routine

Automatizza i processi e le attività di routine in modo da poter dedicare più tempo al lavoro più importante. Ad esempio, crea un workflow con un modulo per raccogliere feedback sul progetto o imposta promemoria ricorrenti per il tuo team in un canale.



Prova anche tu: clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale per iniziare.