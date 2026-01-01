Tutorial e video
Imparare a usare Slack con semplicità: tutorial, video e consigli per essere più produttivi.
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Quando il lavoro è distribuito tra e-mail, chat e chiamate, può essere difficile per i team accedere al contesto di cui hanno bisogno per rimanere organizzati.
Con questo tutorial, imparerai a utilizzare Slack per:
Comunicare in un unico posto
Gestire e condividere le informazioni
Tenere traccia di attività e scadenze
Risparmiare tempo su attività di routine
Comunicare in un unico posto
Che tu stia lanciando un nuovo progetto o che il tuo team necessiti di un luogo in cui discutere un particolare argomento, puoi creare dei canali per organizzare le conversazioni.
Crea un canale
Aggiungi i membri del team
Invita persone esterne
Immaginiamo che tu stia lanciando un nuovo progetto. Il primo passo dovrebbe essere la
creazione di un canale per riunire le informazioni correlate in un unico posto.
Unire le giuste persone in un canale offre ai team una visione condivisa del lavoro che viene svolto. Quando è il momento di lavorare con i membri del tuo team,
aggiungili al canale.
Se il progetto su cui stai lavorando prevede la comunicazione con persone esterne alla tua azienda, utilizza
Slack Connect per collaborare con persone esterne (come clienti o fornitori) nei canali. Suggerimento: invece di iniziare da zero, usa il nostro modello di starter kit per la gestione dei progetti per configurare il nuovo canale con tutti gli elementi necessari per gestire un progetto.
Gestire e condividere le informazioni
Fai in modo che tutti possano aggiornarsi facilmente aggiungendo le informazioni chiave a un canvas. I
canvas sono superfici integrate in Slack (ogni canale ne ha uno) in cui puoi creare e condividere contenuti completamente formattati. Puoi includere dettagli chiave sul team, date imminenti, risorse importanti e qualsiasi informazione a cui avrai bisogno di accedere facilmente.
Suggerimento: aggiungi un canvas come scheda così che tutti possano trovarlo facilmente, oppure crea una cartella per tenere le risorse collegate in un unico posto.
Tenere traccia di attività e scadenze
Allinea e organizza il lavoro già svolto in Slack utilizzando gli
elenchi. Crea un elenco per pianificare e assegnare attività di progetto o per dare priorità al lavoro futuro con il tuo team. Prova anche tu: clicca su File nella barra laterale, quindi seleziona Elenchi per iniziare.
Risparmiare tempo su attività di routine
Automatizza i processi e le attività di routine in modo da poter dedicare più tempo al lavoro più importante. Ad esempio,
crea un workflow con un modulo per raccogliere feedback sul progetto o imposta promemoria ricorrenti per il tuo team in un canale. Prova anche tu: clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale per iniziare. Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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