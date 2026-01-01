Quando o trabalho está espalhado entre e-mails, chats e chamadas, pode ser difícil para a equipe obter o contexto necessário para manter a organização.

Neste tutorial, você vai aprender como usar o Slack para: Comunicar-se em um só lugar

Selecionar e compartilhar informações

Acompanhar tarefas e prazos

Economizar tempo em tarefas rotineiras

Comunicar-se em um só lugar

Se você está iniciando um novo projeto ou se a sua equipe precisa de um lugar para conversar sobre assuntos frequentes, é possível criar canais para manter as conversas organizadas.

Criar um canal Adicionar colegas Convidar pessoas externas Digamos que você esteja lançando um novo projeto. Sua primeira etapa deve ser criar um canal para manter as informações relacionadas em um único local. Ao reunir as pessoas certas em um canal, as equipes obtêm uma visão comum do trabalho que está sendo feito. Quando estiver tudo pronto para trabalhar com os seus colegas de equipe em um projeto, adicione-os ao canal. Se o projeto em que você estiver trabalhando envolver a comunicação com pessoas de fora da sua empresa, use o Slack Connect para trabalhar com pessoas externas (como clientes e fornecedores) nos canais.

Dica: em vez de começar do zero, use nosso modelo de kit inicial de gerenciamento de projetos para configurar seu novo canal com tudo o que você precisa para gerenciar um projeto.



Selecionar e compartilhar informações

Permita que todos se atualizem rapidamente adicionando informações importantes em um canvas. Os canvas são locais integrados ao Slack (cada canal tem um) onde você pode criar e compartilhar conteúdo totalmente formatado. É possível incluir detalhes importantes sobre sua equipe, datas futuras, recursos relevantes, ou seja, qualquer informação à qual você precise ter acesso fácil.

Dica: adicione um canvas como uma guia para que todos encontrem facilmente ou crie uma pasta para reunir recursos relacionados.



Acompanhar tarefas e prazos

Alinhe e organize o trabalho que já está acontecendo no Slack usando as listas. Crie uma lista para planejar e atribuir tarefas de projetos ou priorizar trabalhos futuros com sua equipe.

Experimente: clique em Arquivos na sua barra lateral e selecione Listas para começar.

Economizar tempo em tarefas rotineiras

Automatize tarefas e processos de rotina para que você possa dedicar mais tempo ao trabalho mais importante. Por exemplo, crie um fluxo de trabalho com um formulário para coletar feedback do projeto ou configure lembretes recorrentes para sua equipe em um canal.



Experimente: clique em Agentes e ferramentas na barra lateral para começar.