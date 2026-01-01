Los propietarios y administradores pueden ver y administrar los flujos de trabajo desde el panel de flujos de trabajo.

Nota: Los espacios de trabajo que descienden de plan a la versión gratuita de Slack también pueden acceder al panel del flujos de trabajo para eliminar flujos de trabajo creados mientras se disponía de un plan de pago.

Ver flujos de trabajo

Abre el panel de flujos de trabajo para ver una lista de los flujos de trabajo publicados en tu espacio de trabajo u organización, junto con información adicional como los administradores de flujos de trabajo, quién puede utilizarlo y mucho más.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo en el menú para abrir Slack Marketplace. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en Filtro en la esquina superior derecha de la página para filtrar los flujos de trabajo por estado de publicación, fuente, desencadenante, pasos o administradores del flujo de trabajo. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes, y haz clic en Administrar flujos de trabajo. En la barra lateral izquierda, haz clic en Flujos de trabajo publicados. Haz clic en Filtro en la esquina superior derecha de la página para filtrar los flujos de trabajo por estado de publicación, fuente, desencadenante, pasos o administradores del flujo de trabajo.

Consejo: Si usas el Inicio de Slack Sales, también puedes ver y administrar flujos de trabajo creados con pasos de Salesforce desde el panel de flujos de trabajo.



Agregarte como administrador del flujo de trabajo

Para cambiar los pasos de un flujo de trabajo o ajustar sus permisos, tendrás que agregarte como administrador del flujo de trabajo. Una vez que seas un administrador del flujo de trabajo, puedes editar el flujo de trabajo en el Generador de flujos de trabajo.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo en el menú para abrir Slack Marketplace. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en el ícono de tres puntos que aparece junto al flujo de trabajo que deseas administrar y selecciona Unirse como administrador. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes, y haz clic en Administrar flujos de trabajo. Haz clic en el ícono de tres puntos que aparece junto al flujo de trabajo que deseas administrar y selecciona Unirse como administrador.



Cancelar la publicación de un flujo de trabajo

Para que los miembros no puedan utilizar un flujo de trabajo, puedes anular su publicación. Si tienes previsto realizar muchas actualizaciones en un flujo de trabajo, te recomendamos que lo anules y lo vuelvas a publicar una vez finalizados los cambios.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo en el menú para abrir Slack Marketplace. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en el ícono de tres puntos que aparece junto al flujo de trabajo que deseas administrar y selecciona Cancelar la publicación del flujo de trabajo. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes, y haz clic en Administrar flujos de trabajo. Haz clic en el ícono de tres puntos que aparece junto al flujo de trabajo que deseas administrar y selecciona Cancelar la publicación del flujo de trabajo.

Consejo: Para administrar flujos de trabajo en bloque, utiliza las casillas de verificación situadas junto a los flujos de trabajo y, a continuación, selecciona Unirse como administrador o Cancelar publicación.



Descargar una lista de tus flujos de trabajo

Para descargar una lista de tus flujos de trabajo publicados, puedes generar un archivo .csv.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo en el menú para abrir Slack Marketplace. Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Flujos de trabajo. Haz clic en Exportar CSV en la parte superior de la página. Cuando tu CSV esté listo, recibirás un mensaje con el archivo. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes, y haz clic en Administrar flujos de trabajo. Haz clic en Exportar CSV. Cuando tu CSV esté listo, recibirás un mensaje con el archivo.



Descargar respuestas de formularios de flujos de trabajo

Con planes Enterprise, puedes descargar las respuestas de formulario de un flujo de trabajo como un archivo CSV.

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes, y haz clic en Administrar flujos de trabajo. Al lado de un flujo de trabajo con un paso de formulario, haz clic en el ícono de tres puntos y luego selecciona Exportar resultados de formulario. Cuando tu CSV esté listo, recibirás un mensaje con el archivo.