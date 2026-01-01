Utiliza la barra de herramientas de formato para agregar detalles y claridad a tus mensajes en Slack. Cuando aplicas opciones de formato, podrás ver exactamente cómo se mostrarán tus mensajes antes de enviarlos. La barra de herramientas se mantiene visible de manera predeterminada, pero puedes hacer clic en el ícono de formato para ocultarla o mostrarla en el campo de mensaje.

Nota: Si prefieres usar el marcado, puedes definir como preferencia que se oculte la barra de herramientas de formato.



Cómo usar la barra de herramientas de formato

Para dar formato a un mensaje, resalta el texto en cuestión y selecciona una opción de la barra de herramientas. Puedes aplicar varias opciones de formato al mismo texto.

Opciones de formato

Negrita

Cursiva

Subrayado

Tachado

Código Cita de bloque

Bloque de código

Lista ordenada

Lista con viñetas



Aplicar otras opciones de formato

Además de la barra de herramientas, puedes usar otras opciones de formato en el campo de mensajes: