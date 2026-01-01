Los propietarios y administradores pueden desactivar cuentas de miembros. Recuerda que tu rol en Slack determinará los tipos de cuentas que puedes desactivar.

Consejo: Consulta nuestra Política de facturación justa para conocer cómo las cuentas desactivadas de los miembros afectan la facturación.



Quién puede desactivar cuentas de miembros

Busca tu rol de propietario o administrador en la tabla a continuación para ver los tipos de cuentas que puedes desactivar.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Administradores del espacio de trabajo Propietarios del espacio de trabajo Propietario principal del espacio de trabajo Desactivar miembros e invitados ✓ ✓ ✓ Desactivar administradores del espacio de trabajo ✓ ✓ Desactivar propietarios del espacio de trabajo ✓ Desactivar al propietario principal del espacio de trabajo* *Nadie puede desactivar al propietario principal del espacio de trabajo. Antes de poder desactivar a esta persona, el propietario principal debe transferir la propiedad a otra persona. Permisos a nivel de la organización Administradores de la organización Propietarios de la organización Propietario principal de la organización Desactivar miembros e invitados ✓ ✓ ✓ Desactivar administradores y propietarios del espacio de trabajo ✓ ✓ ✓ Desactivar al propietario principal del espacio de trabajo* Desactivar propietarios y administradores de la organización ✓ Desactivar al propietario principal de la organización* Nota: Los miembros que tengan el rol del sistema Administrador de seguridad o Usuarios de administrador pueden desactivar a cualquier persona (excepto al propietario principal de la organización) a nivel de organización.

Permisos a nivel del espacio de trabajo Administradores del espacio de trabajo Propietarios del espacio de trabajo Propietario principal del espacio de trabajo Quitar miembros e invitados ✓ ✓ ✓ Quitar administradores del espacio de trabajo ✓ ✓ Quitar propietarios del espacio de trabajo ✓ Quitar un propietario principal del espacio de trabajo* *Nadie puede desactivar al propietario principal de la organización o al propietario principal del espacio de trabajo. Antes de poder desactivar estas cuentas, deben transferir la propiedad a otra persona.



Desactivar la cuenta de otra persona

No se notifica a una persona cuando se desactiva su cuenta, ni se eliminan sus mensajes o archivos. Se eliminará de todos los canales, se cerrarán sus sesiones en tus espacios de trabajo en todos los dispositivos, por lo que no podrá volver a iniciar sesión. Cuando se desactivan ciertas cuentas, algunas aplicaciones también se pueden desactivar. Si cambias de opinión, puedes reactivar la cuenta.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Revisa los permisos anteriores y sigue los pasos a continuación para desactivar la cuenta de una persona. En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro que deseas desactivar. Selecciona Desactivar cuenta. Revisa los permisos anteriores y, luego, sigue los pasos a continuación para eliminar a una persona de un espacio de trabajo o para desactivar una cuenta.

Eliminar a una persona de un espacio de trabajo En una organización Enterprise, no es posible desactivar cuentas en el nivel del espacio de trabajo, pero sí se pueden eliminar personas de los espacios de trabajo. Ten en cuenta que cualquier persona que elimines de tu espacio de trabajo seguirá siendo parte de la organización. Aquí se explica cómo eliminar a una persona: En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Gestionar miembros. Haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha del miembro al que desees quitar. Selecciona Quitar del espacio de trabajo.

Cómo desactivar una cuenta En una organización Enterprise, solo puedes desactivar una cuenta en el nivel de la organización. Se quitará de los canales, cerrará la sesión de todos los espacios de trabajo de toda persona que desactives y se la eliminará de tu organización. Sigue los pasos a continuación para desactivar una cuenta: En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros. Marca la casilla junto a los miembros a los que desees desactivar. Haz clic en Desactivar sobre la lista de miembros.

Nota: Desactivar la cuenta de un miembro no eliminará su información de perfil, como el nombre completo, el nombre de Slack o la imagen de perfil. Solo un propietario principal puede solicitar que se elimine la información de perfil de un miembro.