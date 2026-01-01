Desactivar la cuenta de un miembro
Los propietarios y administradores pueden desactivar las cuentas de los miembros. Ten en cuenta que tu rol en Slack determinará los tipos de cuentas que puedes desactivar.
Consejo: consulta nuestra Política de facturación justa para descubrir cómo afectan las cuentas de miembros desactivadas a la facturación.
Quién puede desactivar cuentas de miembros
Localiza tu rol de propietario o administrador en la siguiente tabla para ver los tipos de cuentas que puedes desactivar.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
|Administradores de espacios de trabajo
|Propietarios de espacios de trabajo
|Propietario principal del espacio de trabajo
|Desactivar a miembros e invitados
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|Desactivar administradores de espacio de trabajo
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|Desactivar propietarios del espacio de trabajo
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|Desactivar a un propietario principal del espacio de trabajo*
* Nadie puede desactivar al propietario principal del espacio de trabajo. Antes de que puedas desactivar a esta persona, el propietario principal debe transferir la propiedad a otro miembro.
Permisos a nivel de la organización
|Administradores de organizaciones
|Propietarios de organizaciones
|Propietario principal de la organización
|Desactivar a miembros e invitados
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|Desactivar a administradores y propietarios del espacio de trabajo
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|Desactivar a un propietario principal del espacio de trabajo*
|Desactivar a propietarios y administradores de organizaciones
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|Desactivar a un propietario principal de la organización*
Nota: Los miembros que tengan el rol de sistema de administrador de seguridad o administrador de usuarios pueden desactivar la cuenta de cualquier persona del nivel de la organización (excepto al propietario principal de esta).
Permisos a nivel del espacio de trabajo
|Administradores de espacios de trabajo
|Propietarios de espacios de trabajo
|Propietario principal del espacio de trabajo
|Eliminar a miembros e invitados
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|Eliminar a administradores del espacio de trabajo
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|Eliminar a propietarios del espacio de trabajo
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|Eliminar a un propietario principal del espacio de trabajo*
* Nadie puede desactivar al propietario principal de la organización o a un propietario principal del espacio de trabajo. Antes de que puedas desactivar estas cuentas, deben transferir la propiedad a otro miembro.
Desactivar la cuenta de alguien
Las personas no recibirán notificaciones cuando se desactiven sus cuentas y tampoco se eliminarán sus mensajes o archivos. Se les eliminará de todos los canales y se les desconectará de todos tus espacios de trabajo en todos los dispositivos y no podrán volver a conectarse. Es posible que algunas aplicaciones también se desactiven al desactivar ciertas cuentas. Si cambias de opinión, puedes volver a activar una cuenta.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
Revisa los permisos anteriores y luego sigue los pasos siguientes para desactivar la cuenta de un miembro.
- Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas.
- Haz clic en el icono de tres puntos junto al miembro que quieras desactivar.
- Selecciona Desactivar tu cuenta.
Revisa los permisos anteriores y, a continuación, sigue estos pasos para eliminar a alguien de un espacio de trabajo o desactivar una cuenta.
Cómo eliminar a alguien de un espacio de trabajo
En una organización Enterprise, las cuentas no se pueden desactivar al nivel de espacio de trabajo, pero se pueden eliminar a usuarios de los espacios de trabajo. Ten en cuenta que cualquier persona que elimines de tu espacio de trabajo seguirá formando parte de la organización.
Aquí te explicamos cómo eliminar a alguien:
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Gestionar miembros.
- Haz clic en el icono con tres puntos situado a la derecha del miembro que quieres eliminar.
- Selecciona Eliminar del espacio de trabajo.
Cómo desactivar una cuenta
En una organización Enterprise, solo puedes desactivar una cuenta a nivel de la organización. Se desconectará de todos los espacios de trabajo a cualquier persona que desactives; además, se eliminará de los canales y de tu organización. Sigue los pasos siguientes para desactivar una cuenta:
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización.
- Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y, a continuación, selecciona Miembros.
- Marca la casilla junto a los miembros que quieras desactivar.
- Selecciona Desactivar encima de la lista de miembros.
Nota: Desactivar la cuenta de un miembro no significa que se borre la información del perfil como el nombre completo, el nombre de Slack o la foto de perfil. Únicamente los propietarios principales pueden solicitar que se elimine la información del perfil de un miembro.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios/administradores de espacios de trabajo y los propietarios/administradores de organizaciones
- Disponible en todos los planes