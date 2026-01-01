Los propietarios y administradores pueden desactivar las cuentas de los miembros. Ten en cuenta que tu rol en Slack determinará los tipos de cuentas que puedes desactivar.

Consejo: consulta nuestra Política de facturación justa para descubrir cómo afectan las cuentas de miembros desactivadas a la facturación.



Quién puede desactivar cuentas de miembros

Localiza tu rol de propietario o administrador en la siguiente tabla para ver los tipos de cuentas que puedes desactivar.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Administradores de espacios de trabajo Propietarios de espacios de trabajo Propietario principal del espacio de trabajo Desactivar a miembros e invitados ✓ ✓ ✓ Desactivar administradores de espacio de trabajo ✓ ✓ Desactivar propietarios del espacio de trabajo ✓ Desactivar a un propietario principal del espacio de trabajo* * Nadie puede desactivar al propietario principal del espacio de trabajo. Antes de que puedas desactivar a esta persona, el propietario principal debe transferir la propiedad a otro miembro. Permisos a nivel de la organización Administradores de organizaciones Propietarios de organizaciones Propietario principal de la organización Desactivar a miembros e invitados ✓ ✓ ✓ Desactivar a administradores y propietarios del espacio de trabajo ✓ ✓ ✓ Desactivar a un propietario principal del espacio de trabajo* Desactivar a propietarios y administradores de organizaciones ✓ Desactivar a un propietario principal de la organización* Nota: Los miembros que tengan el rol de sistema de administrador de seguridad o administrador de usuarios pueden desactivar la cuenta de cualquier persona del nivel de la organización (excepto al propietario principal de esta).

Permisos a nivel del espacio de trabajo Administradores de espacios de trabajo Propietarios de espacios de trabajo Propietario principal del espacio de trabajo Eliminar a miembros e invitados ✓ ✓ ✓ Eliminar a administradores del espacio de trabajo ✓ ✓ Eliminar a propietarios del espacio de trabajo ✓ Eliminar a un propietario principal del espacio de trabajo* * Nadie puede desactivar al propietario principal de la organización o a un propietario principal del espacio de trabajo. Antes de que puedas desactivar estas cuentas, deben transferir la propiedad a otro miembro.



Desactivar la cuenta de alguien

Las personas no recibirán notificaciones cuando se desactiven sus cuentas y tampoco se eliminarán sus mensajes o archivos. Se les eliminará de todos los canales y se les desconectará de todos tus espacios de trabajo en todos los dispositivos y no podrán volver a conectarse. Es posible que algunas aplicaciones también se desactiven al desactivar ciertas cuentas. Si cambias de opinión, puedes volver a activar una cuenta.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Revisa los permisos anteriores y luego sigue los pasos siguientes para desactivar la cuenta de un miembro. Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas. Haz clic en el icono de tres puntos junto al miembro que quieras desactivar. Selecciona Desactivar tu cuenta. Revisa los permisos anteriores y, a continuación, sigue estos pasos para eliminar a alguien de un espacio de trabajo o desactivar una cuenta.

Cómo eliminar a alguien de un espacio de trabajo En una organización Enterprise, las cuentas no se pueden desactivar al nivel de espacio de trabajo, pero se pueden eliminar a usuarios de los espacios de trabajo. Ten en cuenta que cualquier persona que elimines de tu espacio de trabajo seguirá formando parte de la organización. Aquí te explicamos cómo eliminar a alguien: Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Gestionar miembros. Haz clic en el icono con tres puntos situado a la derecha del miembro que quieres eliminar. Selecciona Eliminar del espacio de trabajo.

Cómo desactivar una cuenta En una organización Enterprise, solo puedes desactivar una cuenta a nivel de la organización. Se desconectará de todos los espacios de trabajo a cualquier persona que desactives; además, se eliminará de los canales y de tu organización. Sigue los pasos siguientes para desactivar una cuenta: Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y, a continuación, selecciona Miembros. Marca la casilla junto a los miembros que quieras desactivar. Selecciona Desactivar encima de la lista de miembros.

Nota: Desactivar la cuenta de un miembro no significa que se borre la información del perfil como el nombre completo, el nombre de Slack o la foto de perfil. Únicamente los propietarios principales pueden solicitar que se elimine la información del perfil de un miembro.