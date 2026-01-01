Os proprietários e os administradores podem desativar as contas de membros. Tenha em mente que sua função no Slack determinará os tipos de conta que você poderá desativar.

Dica: consulte nossa Política de faturamento justo para saber como as contas de membros desativadas afetam o faturamento.



Quem pode desativar contas de membros

Localize sua função de proprietário ou administrador na tabela abaixo para ver os tipos de contas que você pode desativar.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais Administradores de workspaces Proprietários de workspace Proprietário principal do workspace Desativar membros e convidados ✓ ✓ ✓ Desativar administradores de workspace ✓ ✓ Desativar proprietários de workspace ✓ Desativar um proprietário principal de workspace* *Ninguém pode desativar o proprietário principal do workspace. Para que seja possível desativar essa pessoa, o proprietário principal deve fazer a transferência de propriedade para outra pessoa. Permissões no nível da organização Administradores de organizações Proprietários de organização Proprietário principal da organização Desativar membros e convidados ✓ ✓ ✓ Desativar administradores e proprietários de workspace ✓ ✓ ✓ Desativar um proprietário principal de workspace* Desativar proprietários e administradores de organizações ✓ Desativar um proprietário principal de organização* Observação: os membros com a função do sistema de Administrador de segurança ou Administrador de usuários podem desativar qualquer pessoa (exceto o proprietário principal da organização) no nível da organização.

Permissões no nível do workspace Administradores de workspaces Proprietários de workspace Proprietário principal do workspace Remover membros e convidados ✓ ✓ ✓ Remover administradores do workspace ✓ ✓ Remover proprietários de workspace ✓ Remover um proprietário principal do workspace* *Ninguém pode desativar o proprietário principal da organização ou o proprietário principal do workspace. Para desativar essas contas, é preciso fazer a transferência de propriedade para outra pessoa.



Desativar a conta de alguém

As pessoas não são notificadas quando suas contas são desativadas, nem quando suas mensagens ou arquivos são excluídos. Elas serão removidas de todos os canais, desconectadas dos seus workspaces em todos os dispositivos e não poderão mais entrar. Alguns apps também podem ser desativados quando determinadas contas são desativadas. Você poderá reativar uma conta se mudar de ideia.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais Revise as permissões acima e siga as etapas abaixo para desativar a conta de alguém. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Pessoas. Clique no ícone de três pontos ao lado do membro que você quer desativar. Selecione Desativar conta. Leia as permissões acima e siga as etapas abaixo para remover alguém de um workspace ou desativar uma conta.

Como remover alguém de um workspace Em uma organização Enterprise, as contas não podem ser desativadas no nível do workspace, mas as pessoas podem ser removidas desses workspaces. Lembre-se que qualquer pessoa que você remover do seu workspace permanecerá sendo parte da organização. Veja como remover alguém: No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Gerenciar membros. Clique no ícone de três pontos à direita do membro que você quer remover. Selecione Remover do workspace.

Como desativar uma conta Em uma organização Enterprise, só é possível desativar uma conta no nível da organização. Qualquer pessoa que você desativar será removida dos canais, desconectada de todos os workspaces e removida da sua organização. Siga as etapas abaixo para desativar uma conta: No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações da organização. Clique em Pessoas na barra lateral esquerda, depois selecione Membros. Marque a caixa ao lado de qualquer membro que você queira desativar. Clique em Desativar, acima da lista de membros.

Observação: a desativação da conta de um membro não exclui as informações do perfil, como nome completo, nome exibido ou foto do perfil. Apenas um proprietário principal pode solicitar a exclusão das informações do perfil de um membro.