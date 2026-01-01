Inhaber und Administratoren können Mitglieder-Accounts deaktivieren. Beachte, dass deine Rolle in Slack bestimmt, welche Arten von Accounts du deaktivieren kannst.

Tipp: In unserer Fairen Rechnungsstellung erfährst du, wie sich deaktivierte Mitglieder-Accounts auf die Rechnungsstellung auswirken.



Wer kann Mitglieder-Accounts deaktivieren

Suche in der folgenden Tabelle deine Inhaber- oder Administratorrolle, um zu sehen, welche Arten von Accounts du deaktivieren kannst.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Workspace-Administratoren Workspace-Inhaber Primärer Workspace-Inhaber Mitglieder und Gäste deaktivieren ✓ ✓ ✓ Workspace-Administratorinnen und -Administratoren deaktivieren ✓ ✓ Workspace-Inhaberinnen und -Inhaber deaktivieren ✓ Primäre Inhaberinnen und Inhaber von Workspaces deaktivieren* *Niemand kann den primären Inhaber eines Workspace deaktivieren. Bevor diese Person deaktiviert werden kann, muss die bzw. der primäre Inhaber:in die Inhaberschaft auf eine andere Person übertragen. Berechtigungen auf Organisationsebene Organisationsadministratoren Organisationsinhaber Primärer Organisationsinhaber Mitglieder und Gäste deaktivieren ✓ ✓ ✓ Administratorinnen und Administratoren und Inhaberinnen und Inhaber von Workspaces deaktivieren ✓ ✓ ✓ Primäre Inhaberinnen und Inhaber von Workspaces deaktivieren* Administratorinnen und Administratoren und Inhaberinnen und Inhaber von Organisationen deaktivieren ✓ Primäre Inhaberinnen und Inhaber von Organisationen deaktivieren* Hinweis: Mitglieder mit der Systemrolle „Sicherheitsadmin“ oder „Benutzeradmin“ können alle Mitglieder (außer der:dem Primäre:n Organisationsinhaber:in) auf Organisationsebene deaktivieren.

Berechtigungen auf Workspace-Ebene Workspace-Administratoren Workspace-Inhaber Primärer Workspace-Inhaber Mitglied und Gäste entfernen ✓ ✓ ✓ Workspace-Admins entfernen ✓ ✓ Workspace-Inhaber:innen entfernen ✓ Primäre:n Workspace-Inhaber:in entfernen *Niemand kann den primären Inhaber einer Organisation oder eines Workspace deaktivieren. Bevor diese Accounts deaktiviert werden können, muss die Inhaberschaft auf eine andere Person übertragen werden.



Account einer Person deaktivieren

Die Leute werden weder benachrichtigt, wenn ihre Accounts deaktiviert werden, noch werden ihre Nachrichten oder Dateien gelöscht. Sie werden aber aus allen Channels entfernt, auf allen Geräten von deinem/n Workspace(s) abgemeldet und können sich nicht mehr anmelden. Manche Apps werden eventuell ebenfalls deaktiviert, wenn bestimmte Accounts deaktiviert werden. Solltest du deine Meinung ändern, kannst du einen Account wieder aktivieren.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Überprüfe die obigen Berechtigungen und führe dann die folgenden Schritte aus, um das Konto einer anderen Person zu deaktivieren. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Personen. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Mitglied, das du deaktivieren möchtest. Wähle Account deaktivieren. Überprüfe die obigen Berechtigungen und führe dann die folgenden Schritte aus, um jemanden aus einem Workspace zu entfernen oder einen Account zu deaktivieren.

Jemanden aus einem Workspace entfernen In einer Enterprise-Organisation können Accounts nicht auf Workspace-Ebene deaktiviert werden, aber Leute können aus Workspaces entfernt werden. Bitte denke daran, dass alle, die du aus deinem Workspace entfernst, Teil der Organisation bleiben. So entfernst du jemanden: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Mitglieder verwalten. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben dem Mitglied, das du entfernen möchtest. Wähle Aus Workspace entfernen.

Accounts deaktivieren In einer Enterprise-Organisation kannst du einen Account nur auf Organisationsebene deaktivieren. Alle, die du deaktivierst, werden von den Channels entfernt, von allen Workspaces abgemeldet und aus deiner Organisation entfernt. Führe die folgenden Schritte aus, um einen Account zu deaktivieren: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen aus. Klicke in der linken Seitenleiste auf Personen und wähle dann Mitglieder aus. Aktiviere das Kontrollkästchen neben jedem Mitglied, dass du deaktivieren möchtest. Klicke über der Mitgliederliste auf Deaktivieren.

Hinweis: Durch die Deaktivierung eines Mitglieder-Accounts werden keine Profilinformationen wie der vollständige Name, der Anzeigename oder das Profilbild gelöscht. Nur die primäre Workspace-Inhaberin oder der primäre Workspace-Inhaber kann die Löschung der Profilinformationen eines Mitglieds beantragen.