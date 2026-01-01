Crea grupos de usuarios para notificar a grupos de personas a la vez, en vez de mencionar a cada persona. Al mencionar el identificador único de un grupo de usuarios, por ejemplo, @diseñadores, notificarás a todos los miembros de dicho grupo.

Puedes usar los grupos de usuarios para agregar a varias personas a canales a la vez. Al crear un nuevo grupo de usuarios, puedes configurar hasta 100 canales predeterminados a los que agregar miembros del grupo automáticamente. Además, puedes agregar un grupo de usuarios a los canales del mismo modo en el que agregarías a una persona.



Crear un grupo de usuarios para tu espacio de trabajo

Los propietarios y los administradores del espacio de trabajo pueden administrar los permisos de los grupos de usuarios al nivel del espacio de trabajo. Si no ves la opción de crear grupos de usuarios, se debe a que un administrador limitó el acceso a esta función. Usa estos pasos para crear un grupo de usuarios exclusivo para tu espacio de trabajo.

En la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en Grupos de usuarios y selecciona Crear grupo de usuarios. Elige un nombre y un identificador para tu grupo de usuarios. Si lo deseas, define una finalidad o selecciona canales predeterminados a los que se agregarán miembros del grupo. También puedes crear una sección compartida de la barra lateral. Cuando lo tengas todo listo, haz clic en Siguiente. En Agregar miembros, busca y selecciona los miembros que deseas agregar. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear grupo.

Consejo: Si tienes el plan Business+, puedes usar la administración de usuarios SCIM para crear un grupo de usuarios al nivel del espacio de trabajo.

Crear un grupo de usuarios para tu organización Enterprise

Los propietarios y administradores con planes Enterprise pueden crear grupos de usuarios a nivel de la organización desde el panel de administración. Estos no pueden usarse para permisos y pertenencias de varios espacios de trabajo, al igual que con los grupos con proveedor de identidades.

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas y en Grupos. Haz clic en Crear grupo en la esquina superior derecha. Agrega un nombre al grupo. Si quieres, agrega una descripción y elige que se pueda mencionar al grupo en Slack. En ¿A quién se puede agregar al grupo?, elige qué tipo de miembros quieres incluir en el grupo. Haz clic en Crear y continuar con los miembros. Selecciona el cuadro junto a los miembro que quieras agregar al grupo y haz clic en Guardar.

Nota: Los grupos de usuarios del nivel de la organización creados por administradores en Slack no pueden administrarse desde la administración de usuarios SCIM ni combinarse con grupos con proveedor de identidades.

Cómo modificar un grupo de usuarios

Los miembros con permisos pueden modificar los grupos de usuarios al nivel del espacio de trabajo. Los propietarios y administradores pueden administrar desde el panel de administración estos permisos, además de ajustes adicionales de grupos de usuarios.

Agregar o eliminar miembros

En la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en Grupos de usuarios. Haz clic en un grupo de usuarios y, luego, selecciona Editar miembros. Haz los cambios y, luego, haz clic en Guardar.

Nota: Los invitados y las personas con quienes trabajas en los canales y mensajes directos de Slack Connect no se pueden agregar a grupos de usuarios en tu organización y no podrán mencionar los grupos de usuarios que crees.



Administrar grupos de usuarios

En la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en Grupos de usuarios. Haz clic en el grupo de usuarios que quisieras administrar. Luego, haz clic en el ícono de tres puntos. Para actualizar el nombre, el identificador o los canales predeterminados del grupo, selecciona Editar detalles del grupo en el menú. Haz clic en Guardar cuando termines. Para desactivar tu grupo de usuarios, selecciona Desactivar grupo y, luego, Desactivar para confirmar.

Nota: Si desactivas un grupo de usuarios, no podrás mencionar su identificador ni ver los miembros. El grupo de usuarios no se eliminará de tu lista de grupos, y todos los miembros permanecerán en el grupo, a menos que se eliminen.