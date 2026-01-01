Crea e modifica i gruppi di utenti
Crea gruppi di utenti per inviare notifiche a interi gruppi di persone in una sola volta, invece di taggare una persona alla volta. Quando tagghi l’handle unico di un gruppo di utenti, ad esempio @progettisti, invierai una notifica a tutte le persone nel gruppo.
I gruppi di utenti possono essere utilizzati per aggiungere più persone contemporaneamente ai canali. Quando crei un nuovo gruppo utenti, puoi impostare fino a 100 canali predefiniti a cui aggiungere automaticamente i membri del gruppo. Puoi anche aggiungere un gruppo utenti ai canali nello stesso modo in cui aggiungi una singola persona.
Creare un gruppo di utenti per l’area di lavoro
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono gestire le autorizzazioni per i gruppi di utenti a livello di area di lavoro. Se non vedi l’opzione per creare gruppi di utenti, un amministratore ha limitato l'accesso a questa funzione. Segui questi passaggi per creare un gruppo di utenti univoco per la tua area di lavoro.
- Dalla scheda Home, clicca su Directory.
- Clicca su Gruppi utenti, quindi seleziona Crea gruppo utenti.
- Scegli un nome e un handle per il gruppo di utenti.
- Se vuoi, imposta uno scopo o seleziona i canali predefiniti a cui i membri del gruppo verranno aggiunti. Puoi anche creare una sezione condivisa della barra laterale. Per continuare, clicca su Avanti.
- Alla voce Aggiungi membri, cerca e seleziona i membri che vuoi aggiungere.
- Quando hai terminato, clicca su Crea gruppo.
Suggerimento: Se disponi del piano Business+, puoi usare il provisioning SCIM per creare un gruppo di utenti a livello di area di lavoro.
Creare un gruppo di utenti per l’organizzazione Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell'organizzazione con piani Enterprise possono creare gruppi di utenti a livello di organizzazione dalla dashboard di amministrazione. Questi possono essere utilizzati per gestire autorizzazioni e iscrizioni in più aree di lavoro, in modo simile ai gruppi IDP.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone, quindi clicca su Gruppi.
- Fai clic su Crea gruppo nell’angolo in alto a destra.
- Aggiungi un nome per il gruppo.
- Se vuoi, puoi aggiungere una descrizione e scegliere di rendere il gruppo menzionabile in Slack.
- In Chi può essere aggiunto a questo gruppo?, scegli che tipo di membri vuoi nel gruppo.
- Clicca su Crea e vai a Membri.
- Seleziona la casella accanto ai membri che desideri aggiungere a un gruppo, quindi clicca su Salva.
Nota: i gruppi di utenti a livello di organizzazione creati dagli amministratori in Slack non possono essere gestiti tramite provisioning SCIM né combinati con i gruppi IDP.
Modificare un gruppo utenti
I membri autorizzati possono apportare modifiche ai gruppi di utenti a livello di area di lavoro. I proprietari e gli amministratori possono gestire queste autorizzazioni, insieme ad altre impostazioni per i gruppi di utenti, nella dashboard di amministrazione.
Aggiungere o rimuovere membri
- Dalla scheda Home, clicca su Directory.
- Clicca su Gruppi utenti.
- Clicca su un gruppo utenti, poi seleziona Modifica membri.
- Effettua le modifiche e clicca su Salva.
Nota: gli ospiti e le persone con cui lavori nei canali di Slack Connect e nei MD non possono essere aggiunti ai gruppi di utenti della tua organizzazione e non potranno taggare i gruppi di utenti che crei.
Gestire i gruppi di utenti
- Dalla scheda Home, clicca su Directory.
- Clicca su Gruppi utenti.
- Clicca sul gruppo di utenti che desideri gestire, quindi clicca sull’icona dei tre puntini .
- Per aggiornare il nome, l’handle o i canali predefiniti del gruppo utenti, seleziona Modifica dettagli del gruppo dal menu. Quando hai terminato, clicca su Salva.
- Per disattivare il gruppo utenti, seleziona Disattiva gruppo, quindi seleziona Disattiva per confermare.
Nota: disattivando un gruppo utenti non sarà più possibile taggare l’handle o visualizzare i membri. Il gruppo utenti non sarà eliminato dall’elenco dei gruppi e tutti i membri rimarranno nel gruppo a meno che non vengano rimossi.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari/amministratori dell’area di lavoro possono creare e modificare i gruppi di utenti a livello di area di lavoro per impostazione predefinita, ma possono rendere questa funzione disponibile a tutti i membri
- I proprietari/amministratori dell’organizzazione possono creare e modificare i gruppi di utenti a livello di organizzazione
- Disponibile per i piani a pagamento