Crea grupos de usuarios para informar a varios grupos de personas a la vez, en lugar de mencionar a cada persona una por una. Cuando menciones a un grupo de usuarios usando su identificador (por ejemplo, @diseñadores), enviarás una notificación a todos los miembros del grupo.

Los grupos de usuarios pueden usarse para añadir a varias personas a un canal a la vez. Cuando crees un nuevo grupo de usuarios, podrás configurar hasta 100 canales predeterminados a los que añadir automáticamente a los miembros del grupo. También puedes añadir un grupo de usuarios a canales de la misma manera que lo harías usuario por usuario.



Crear un grupo de usuarios para tu espacio de trabajo

Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden gestionar los permisos de grupos de usuarios de su espacio de trabajo. Si no ves la opción de crear grupos de usuarios, se debe a que un administrador ha restringido el acceso a esta función. Usa estos pasos para crear un grupo de usuarios único para tu espacio de trabajo.

Desde la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en Grupos de usuarios y selecciona Crear grupo de usuarios. Selecciona un nombre e identificador para tu grupo de usuarios. Puedes establecer una finalidad o seleccionar canales predeterminados a los que se añadirán los miembros del grupo. También puedes crear una sección compartida en la barra lateral. Cuando hayas terminado, haz clic en Siguiente. En Añadir miembros, busca y selecciona a los miembros a los que quieres añadir. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear grupo.

Consejo: Si tienes el plan Business+, puedes usar el aprovisionamiento de SCIM para crear un grupo de usuarios a nivel del espacio de trabajo.

Crear un grupo de usuarios para tu organización de Enterprise

Los propietarios y administradores de organizaciones de planes Enterprise pueden crear grupos de usuarios a nivel de organización desde el panel de administración. Estos se pueden usar para determinar los permisos y miembros de varios espacios de trabajo, de forma similar a los grupos de IDP.

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas y, después, haz clic en Grupos. A continuación, haz clic en Crear grupo en la esquina superior derecha. Pon un nombre al grupo. Si quieres, puedes añadir una descripción y permitir que se mencione al grupo en Slack. En ¿A quién se puede añadir a este grupo?, selecciona qué tipo de miembros quieres incluir en el grupo. Haz clic en Crear y continuar a Miembros. Selecciona la casilla junto a los miembros que quieras añadir a un grupo y haz clic en Guardar.

Nota: Los grupos de usuarios a nivel de la organización creados por administradores en Slack no se pueden gestionar a través del aprovisionamiento de SCIM o de forma combinada con grupos de IDP.

Cómo modificar un grupo de usuarios

Los miembros con permisos pueden realizar cambios en los grupos de usuarios a nivel del espacio de trabajo. Los propietarios y administradores pueden gestionar estos permisos, así como otros ajustes de grupos de usuarios en el panel de administración.

Añadir o eliminar miembros

Desde la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en Grupos de usuarios. Haz clic en un grupo de usuarios y, a continuación, selecciona Editar miembros. Realiza los cambios y haz clic en Guardar.

Nota: Los invitados y las personas con las que trabajas en los canales y mensajes directos de Slack Connect no pueden añadirse a los grupos de usuarios de tu organización y tampoco podrán mencionar los grupos de usuarios que hayas creado.



Gestionar grupos de usuarios

Desde la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Haz clic en Grupos de usuarios. Haz clic en el grupo de usuarios que te gustaría gestionar y, a continuación, haz clic en el icono con tres puntos. Para actualizar el nombre, el identificador o los canales predeterminados de tu grupo, selecciona Editar información del grupo del menú. Haz clic en Guardar cuando hayas terminado. Para desactivar tu grupo de usuarios, selecciona Desactivar grupo y, después, selecciona Desactivar para confirmar.

Nota: Cuando desactives un grupo de usuarios, no podrás mencionar su identificador ni ver a sus miembros. El grupo de usuarios no se eliminará de tu lista de grupos y todos los miembros seguirán en él a menos que se eliminen.