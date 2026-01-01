Crear y editar grupos de usuarios
Crea grupos de usuarios para informar a varios grupos de personas a la vez, en lugar de mencionar a cada persona una por una. Cuando menciones a un grupo de usuarios usando su identificador (por ejemplo, @diseñadores), enviarás una notificación a todos los miembros del grupo.
Los grupos de usuarios pueden usarse para añadir a varias personas a un canal a la vez. Cuando crees un nuevo grupo de usuarios, podrás configurar hasta 100 canales predeterminados a los que añadir automáticamente a los miembros del grupo. También puedes añadir un grupo de usuarios a canales de la misma manera que lo harías usuario por usuario.
Crear un grupo de usuarios para tu espacio de trabajo
Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden gestionar los permisos de grupos de usuarios de su espacio de trabajo. Si no ves la opción de crear grupos de usuarios, se debe a que un administrador ha restringido el acceso a esta función. Usa estos pasos para crear un grupo de usuarios único para tu espacio de trabajo.
- Desde la pestaña Inicio, haz clic en Directorios.
- Haz clic en Grupos de usuarios y selecciona Crear grupo de usuarios.
- Selecciona un nombre e identificador para tu grupo de usuarios.
- Puedes establecer una finalidad o seleccionar canales predeterminados a los que se añadirán los miembros del grupo. También puedes crear una sección compartida en la barra lateral. Cuando hayas terminado, haz clic en Siguiente.
- En Añadir miembros, busca y selecciona a los miembros a los que quieres añadir.
- Cuando hayas terminado, haz clic en Crear grupo.
Consejo: Si tienes el plan Business+, puedes usar el aprovisionamiento de SCIM para crear un grupo de usuarios a nivel del espacio de trabajo.
Crear un grupo de usuarios para tu organización de Enterprise
Los propietarios y administradores de organizaciones de planes Enterprise pueden crear grupos de usuarios a nivel de organización desde el panel de administración. Estos se pueden usar para determinar los permisos y miembros de varios espacios de trabajo, de forma similar a los grupos de IDP.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Personas y, después, haz clic en Grupos.
- A continuación, haz clic en Crear grupo en la esquina superior derecha.
- Pon un nombre al grupo.
- Si quieres, puedes añadir una descripción y permitir que se mencione al grupo en Slack.
- En ¿A quién se puede añadir a este grupo?, selecciona qué tipo de miembros quieres incluir en el grupo.
- Haz clic en Crear y continuar a Miembros.
- Selecciona la casilla junto a los miembros que quieras añadir a un grupo y haz clic en Guardar.
Nota: Los grupos de usuarios a nivel de la organización creados por administradores en Slack no se pueden gestionar a través del aprovisionamiento de SCIM o de forma combinada con grupos de IDP.
Cómo modificar un grupo de usuarios
Los miembros con permisos pueden realizar cambios en los grupos de usuarios a nivel del espacio de trabajo. Los propietarios y administradores pueden gestionar estos permisos, así como otros ajustes de grupos de usuarios en el panel de administración.
Añadir o eliminar miembros
- Desde la pestaña Inicio, haz clic en Directorios.
- Haz clic en Grupos de usuarios.
- Haz clic en un grupo de usuarios y, a continuación, selecciona Editar miembros.
- Realiza los cambios y haz clic en Guardar.
Nota: Los invitados y las personas con las que trabajas en los canales y mensajes directos de Slack Connect no pueden añadirse a los grupos de usuarios de tu organización y tampoco podrán mencionar los grupos de usuarios que hayas creado.
Gestionar grupos de usuarios
- Desde la pestaña Inicio, haz clic en Directorios.
- Haz clic en Grupos de usuarios.
- Haz clic en el grupo de usuarios que te gustaría gestionar y, a continuación, haz clic en el icono con tres puntos.
- Para actualizar el nombre, el identificador o los canales predeterminados de tu grupo, selecciona Editar información del grupo del menú. Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.
- Para desactivar tu grupo de usuarios, selecciona Desactivar grupo y, después, selecciona Desactivar para confirmar.
Nota: Cuando desactives un grupo de usuarios, no podrás mencionar su identificador ni ver a sus miembros. El grupo de usuarios no se eliminará de tu lista de grupos y todos los miembros seguirán en él a menos que se eliminen.
¿Quién puede usar esta función?
- De forma predeterminada, los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden crear y modificar grupos de usuarios a nivel del espacio de trabajo, aunque pueden hacer que esta función esté disponible para todos los miembros
- Los propietarios y administradores de la organización pueden crear y editar grupos de usuarios por organización
- Disponible en planes de pago.