Erstelle Benutzergruppen, um mehrere Personen auf einmal zu benachrichtigen, anstatt jede Person einzeln zu erwähnen. Wenn du das eindeutige Handle einer Benutzergruppe erwähnst, z. B. @designers, benachrichtigst du alle Mitglieder der Gruppe.

Mit Benutzergruppen kannst du mehrere Personen gleichzeitig zu Channels hinzufügen. Wenn du eine neue Benutzergruppe erstellst, kannst du bis zu 100 Standard-Channels festlegen, denen automatisch Gruppenmitglieder hinzugefügt werden. Du kannst auch eine Benutzergruppe zu Channels hinzufügen, so wie du eine einzelne Person hinzufügen würdest.



Eine Benutzergruppe für deinen Workspace erstellen

Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können Berechtigungen für Benutzergruppen auf Workspace-Ebene verwalten. Wenn du die Option zum Erstellen von Benutzergruppen nicht siehst, hat ein:e Administrator:in den Zugriff auf diese Funktion beschränkt. Mit diesen Schritten kannst du eine Benutzergruppe erstellen, die für deinen Workspace einzigartig ist.

Klicke auf dem Tab Home Verzeichnisse. Klicke auf Benutzergruppen und wähle dann Benutzergruppe erstellen aus. Wähle Name und Handle für deine Benutzergruppe aus. Du kannst du eine Zielsetzung festlegen oder Standard-Channels auswählen, zu denen die Gruppenmitglieder hinzugefügt werden sollen. Du kannst zudem einen geteilten Seitenleistenordner erstellen. Wenn du damit fertig bist, klicke auf Weiter. Suche unter Mitglieder hinzufügen nach den Mitgliedern, die du hinzufügen möchtest, und wähle sie aus. Wenn du fertig bist, klickst du auf Gruppe erstellen.

Tipp: Wenn du den Business+ Plan nutzt, kannst du die SCIM-Zugriffsrechte verwenden, um eine Benutzergruppe auf Workspace-Ebene zu erstellen.

Eine Benutzergruppe für deine Enterprise-Organisation erstellen

Organisationsinhaber:innen und -Administrator:innen von Enterprise-Plänen können über das Administratoren-Dashboard Benutzergruppen auf Organisationsebene erstellen. Diese können ähnlich wie IDP-Gruppen für Berechtigungen und Mitgliedschaft über mehrere Workspaces hinweg verwendet werden.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Personen und anschließend auf Gruppen. Klicke oben rechts auf Gruppe erstellen. Füge einen Namen für die Gruppe hinzu. Wenn du möchtest, füge eine Beschreibung hinzu und lege fest, dass die Gruppe in Slack erwähnt werden kann. Wähle unter Wer kann dieser Gruppe hinzugefügt werden? aus, welche Art von Mitgliedern du in der Gruppe haben möchtest. Klicke auf Erstellen und fortfahren mit Mitgliedern. Markiere das Kästchen neben den Mitgliedern, die du zu einer Gruppe hinzufügen möchtest, und klicke dann auf Speichern.

Hinweis: Benutzergruppen auf Organisationsebene, die von Administrator:innen in Slack erstellt wurden, können nicht über SCIM-Zugriffsrechte verwaltet oder mit IDP-Gruppen kombiniert werden.

Eine Benutzergruppe bearbeiten

Mitglieder mit der entsprechenden Berechtigung können Benutzergruppen auf Workspace-Ebene bearbeiten. Inhaber:innen und Administrator:innen können diese Berechtigungen sowie weitere Einstellungen für Benutzergruppen im Administratoren-Dashboard verwalten.

Mitglieder hinzufügen oder entfernen

Klicke auf dem Tab Home auf Verzeichnisse. Klicke auf Benutzergruppen. Klicke auf eine Benutzergruppe und wähle dann Mitglieder bearbeiten aus. Nimm die gewünschten Änderungen vor und klicke abschließend auf Speichern.

Hinweis: Gäste und Leute, mit denen du in Slack Connect-Channels und DMs zusammenarbeitest, können nicht zu den Benutzergruppen in deiner Organisation hinzugefügt werden und sie können keine von dir erstellten Benutzergruppen erwähnen.



Benutzergruppen verwalten

Klicke auf dem Tab Home auf Verzeichnisse. Klicke auf Benutzergruppen. Klicke auf die Benutzergruppe, die du verwalten möchtest, und klicke dann auf das Symbol mit den drei Punkten. Wenn du Name, Handle oder Standard-Channels deiner Gruppe aktualisieren möchtest, wähle Gruppendetails bearbeiten im Menü aus. Wenn du fertig bist, klicke auf Speichern. Wähle Gruppe deaktivieren aus, wenn du deine Benutzergruppe deaktivieren möchtest und anschließend Deaktivieren, um es zu bestätigen.

Hinweis: Wenn du eine Benutzergruppe deaktivierst, kannst du ihr Handle nicht mehr erwähnen und ihre Mitglieder nicht mehr sehen. Die Benutzergruppe wird nicht aus deiner Gruppenliste gelöscht. Zudem verbleiben alle Mitglieder in der Gruppe, solange sie nicht entfernt werden.