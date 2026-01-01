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Si necesitas concentrarte o tomarte un respiro del trabajo, puedes pausar las
notificaciones en Slack. Pausa las notificaciones cuando necesites concentrarte o establece un horario de notificaciones para las horas en las que prefieras que no te interrumpan. Cómo funciona
No recibirás ninguna notificación. Cuando reanudes las notificaciones, podrás ver los mensajes que recibiste mientras no estabas en Slack.
Otras personas verán un
ícono de Posponer junto a tu nombre. Cuando envíen un mensaje directo, pueden anular este ajuste para notificarte acerca de un mensaje urgente por día.
Consejo
: Para pausar las notificaciones a la vez que reduces las distracciones de la barra lateral, prueba el
modo de enfoque
.
Pausar las notificaciones
Computadora
Dispositivo móvil
Pausar las notificaciones
Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre
Notificaciones. Elige un período del menú o selecciona
Personalizar para establecer un período personalizado.
Reanudar o ajustar las notificaciones
Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre
Notificaciones. Selecciona
Reactivar las notificaciones.
Pausar las notificaciones
Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de tu pantalla.
Pulsa
Pausar las notificaciones. Selecciona un período de la lista o pulsa
Personalizar para establecer un período personalizado.
Reanudar o ajustar las notificaciones
Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de tu pantalla.
Pulsa
Pausar las notificaciones. Pulsa
Reactivar las notificaciones o elige un nuevo período. Consejo: Si quieres recibir notificaciones de personas específicas incluso cuando las notificaciones están en pausa, agrégalas a tu lista de miembros VIP.
Establecer un horario de notificaciones
Puedes configurar un horario de notificación para las horas en las que normalmente no estás en línea. Con un horario establecido, solo recibirás notificaciones los días que elijas durante ciertas horas. Fuera de dicho horario, las notificaciones estarán pausadas.
Computadora
Dispositivo móvil
Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.
Selecciona
Preferencias. En
Horario de trabajo, selecciona una opción del menú desplegable Permitir notificaciones: Todos los días, Días laborales o Personalizar. Elige una hora de inicio y una hora final para las notificaciones. Los ajustes se guardarán automáticamente. Haz clic en el
ícono de cerrar cuando hayas terminado.
Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de tu pantalla.
Pulsa
Notificaciones. En
Horario de notificaciones, pulsa Permitir notificaciones y selecciona una opción: Todos los días, Días laborales o Personalizar. Elige una hora de inicio y una hora final para las notificaciones. Para
Todos los días o Días laborales, pulsa Inicio o Final para elegir cuándo recibirás notificaciones en esos días. Para Personalizar, pulsa cualquier día y, luego, selecciona tus horas de Inicio y Final. Nota: Si un propietario o administrador estableció un horario de envío de notificaciones predeterminado para tu espacio de trabajo o para la organización de Enterprise, el horario que establezcas anulará esos ajustes.
Atajos y comandos
¿Tienes prisa? Usa un
comando de barra diagonal para pausar o reanudar rápidamente las notificaciones.
Acción
Ejemplo de /dnd
Pausa notificaciones durante un período de tiempo específico
/dnd for 15 mins (durante 15 min)
/dnd 15 minutes (15 minutos)
Pausa notificaciones hasta un momento específico
/dnd until 17:00 (hasta las 17:00)
/dnd until 5pm (hasta las 5pm)
Pausa notificaciones hasta un momento del día
/dnd until tonight (hasta esta noche)
/dnd until tomorrow morning (hasta mañana por la mañana)
Reactivar las notificaciones
/dnd off (desactivado)
¿Quién puede usar esta función? ¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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