Si vous avez besoin de temps pour réfléchir ou que vous voulez vous accorder un moment de repos, vous pouvez différer vos notifications dans Slack. Suspendez les notifications si vous avez besoin de vous concentrer ou définissez un planning des notifications s’il y a des moments où vous souhaitez ne pas être interrompu(e).

Fonctionnement

Vous ne recevrez aucune notification. Une fois les notifications réactivées, vous pourrez consulter les messages que vous avez reçus pendant que vous n’utilisiez pas Slack.

Les autres utilisateurs verront une icône Z à côté de votre nom. Lorsqu’ils vous envoient un message direct, ils peuvent désactiver ce paramètre pour vous avertir d’un message urgent une fois par jour.

Conseil : pour interrompre les notifications tout en réduisant les distractions dans la barre latérale, essayez le : pour interrompre les notifications tout en réduisant les distractions dans la barre latérale, essayez le mode Concentration



Suspendre les notifications

Ordinateur API Suspendre les notifications Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Déplacez le curseur au-dessus de l’option Notifications. Choisissez une durée dans le menu, ou sélectionnez Personnaliser pour définir votre propre durée.

Réactiver ou ajuster les notifications Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Déplacez le curseur au-dessus de l’option Notifications. Sélectionnez Réactiver les notifications. Suspendre les notifications Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran. Appuyez sur Suspendre les notifications . Choisissez une durée dans le menu ou sélectionnez Personnaliser pour définir votre propre durée.

Réactiver ou ajuster les notifications Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran. Appuyez sur Suspendre les notifications . Appuyez sur Reprendre les notifications ou choisissez une nouvelle durée.

Conseil : si vous souhaitez recevoir des notifications de personnes spécifiques lorsque vos notifications sont interrompues, vous pouvez ajouter ces personnes à votre liste de VIP.



Définir un planning des notifications

En cas de courtes absences répétées, vous pouvez définir un planning des notifications. Si vous définissez un planning, vous recevrez les notifications uniquement les jours que vous aurez choisis, aux heures prédéfinies. Elles seront suspendues le reste du temps.

Ordinateur API Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences. Sous Horaires de travail, sélectionnez une option dans le menu déroulant Autoriser les notifications : Tous les jours, Les jours de la semaine ou Personnalisé. Choisissez une plage horaire durant laquelle vous souhaitez recevoir des notifications. Vos paramètres seront automatiquement enregistrés. Cliquez sur l’icône de fermeture lorsque vous avez terminé. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran. Appuyez sur Notifications. Sous Programme des notifications, appuyez sur Autoriser les notifications et sélectionnez une option : Tous les jours, Les jours de la semaine ou Personnalisé. Choisissez une plage horaire durant laquelle vous souhaitez recevoir des notifications. Si vous choisissez Tous les jours ou Du lundi au vendredi, appuyez sur Début ou Fin pour définir une plage horaire de notification pour les jours que vous avez choisis. Si vous choisissez Personnalisé, appuyez sur n’importe quel jour, puis sélectionnez des heures de Début et de Fin.

Remarque : si l’administrateur ou le propriétaire d’un espace de travail a mis en place une plage horaire pour les notifications pour votre espace de travail ou organisation Enterprise, les paramètres que vous choisissez remplaceront ceux définis à l’échelle de l’espace de travail ou de l’organisation.



Raccourcis et commandes

Vous n’avez pas beaucoup de temps ? Utilisez une commande barre oblique pour interrompre ou reprendre vos notifications.

Action Exemple d’utilisation de /dnd Suspendre les notifications pendant une durée déterminée /dnd 15 minutes (pour différer les notifications de 15 minutes)

/dnd 15 minutes Suspendre les notifications jusqu’à une heure déterminée /dnd until 17:00 (pour interrompre les notifications jusqu’à 17 h)

/dnd until 5pm (pour interrompre les notifications jusqu’à 17 h) Suspendre les notifications jusqu’à une heure du jour /dnd until tonight (pour interrompre les notifications jusqu’au soir)

/dnd until tomorrow (pour interrompre les notifications jusqu’au lendemain matin) Reprendre les notifications /dnd off