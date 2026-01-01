Non riceverai nessuna notifica. Quando le notifiche verranno riattivate, potrai rivedere i messaggi che hai ricevuto mentre non stavi guardando Slack.
Gli altri visualizzeranno un’icona Posponi accanto al tuo nome. Durante l’invio di un messaggio diretto (MD), i membri possono ignorare questa impostazione una volta al giorno, in caso di comunicazioni urgenti.
Suggerimento: per mettere in pausa le notifiche riducendo anche le distrazioni della barra laterale, prova la modalità concentrazione.
Metti in pausa le notifiche
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Sospendi le notifiche
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Scorri con il puntatore su Notifiche.
Scegli un intervallo di tempo dal menu o seleziona Personalizza per crearne uno nuovo.
Riprendi o adatta le notifiche
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Scorri con il puntatore su Notifiche.
Seleziona Riattiva notifiche.
Sospendi le notifiche
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Metti in pausa le notifiche.
Seleziona un intervallo di tempo dall’elenco o tocca Personalizza per impostarne uno a tua scelta.
Riprendi o adatta le notifiche
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Metti in pausa le notifiche.
Tocca Riprendi le notifiche o scegli un nuovo intervallo di tempo.
Puoi impostare una pianificazione per le notifiche per tenere conto dei periodi in cui non sei online. Grazie a questa pianificazione, riceverai le notifiche solamente nei giorni e negli orari che hai scelto. Al di fuori degli intervalli di tempo selezionati, le notifiche saranno messe in pausa.
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Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Seleziona Preferenze.
In Orario di lavoro, seleziona un’opzione dal menu a discesa Consenti notifiche: Tutti i giorni, Giorni feriali o Personalizzato.
Scegli un intervallo di tempo in cui desideri ricevere le notifiche. Le impostazioni verranno salvate automaticamente, fai clic sull’icona chiudi una volta finito.
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Notifiche.
In Pianificazione delle notifiche, tocca Consenti notifiche e seleziona un’opzione: Tutti i giorni, Giorni feriali o Personalizzato.
Scegli un intervallo di tempo in cui desideri ricevere le notifiche. Per le opzioni Tutti i giorni o Giorni feriali, tocca Inizio o Fine per scegliere quando ricevere le notifiche in quei giorni. Per quanto riguarda l’opzione Personalizza, tocca un giorno qualsiasi, poi seleziona gli orari di Inizio e Fine.