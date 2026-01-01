Wenn du dich konzentrieren musst oder eine Auszeit von der Arbeit brauchst, kannst du deine Benachrichtigungen in Slack pausieren. Pausiere Benachrichtigungen nach Bedarf, um konzentriert zu arbeiten, oder lege einen Zeitplan für Benachrichtigungen fest, mit festen Zeiten, zu denen du nicht benachrichtigt werden möchtest.

So funktioniert es

Du erhältst keine Benachrichtigungen. Wenn du die Benachrichtigungen wieder aktivierst, kannst du die Benachrichtigungen überprüfen, die du erhalten hast, während du nicht aktiv auf Slack geachtet hast.

Andere Personen sehen ein Pausieren-Symbol neben deinem Namen. Wenn sie eine Direktnachricht (DM) senden, können sie diese Einstellung einmal täglich umgehen, um dich über eine dringende Nachricht zu benachrichtigen.

Tipp: Probiere den : Probiere den Fokusmodus aus, um Benachrichtigungen zu pausieren und gleichzeitig Ablenkungen auf der Seitenleiste zu verringern.



Benachrichtigungen pausieren

Desktop Mobile Messaging Benachrichtigungen pausieren Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Bewege den Cursor über Benachrichtigungen. Wähle einen Zeitraum aus dem Menü aus oder wähle Benutzerdefiniert, um einen eigenen Zeitraum festzulegen.

Benachrichtigungen wieder aktivieren oder anpassen Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Bewege den Cursor über Benachrichtigungen. Wähle Benachrichtigungen wieder aufnehmen aus. Benachrichtigungen pausieren Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Benachrichtigungen pausieren. Wähle einen Zeitraum aus dem Menü aus, oder tippe auf Benutzerdefiniert, um einen eigenen Zeitraum festzulegen.

Benachrichtigungen wieder aktivieren oder anpassen Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Benachrichtigungen pausieren. Tippe auf Benachrichtigungen reaktivieren oder wähle einen neuen Zeitraum aus.

Tipp: Wenn du Benachrichtigungen von bestimmten Personen erhalten möchtest, auch wenn deine Benachrichtigungen pausiert sind, kannst du sie zu deiner VIP-Liste hinzufügen.



Zeitplan für Benachrichtigungen festlegen

Für die Zeiten, in denen du routinemäßig offline bist, kannst du einen Benachrichtigungszeitplan für „Bitte nicht stören“ festlegen. Mit einem festgelegten Zeitplan erhältst du nur Benachrichtigungen an den von dir ausgewählten Tagen zu bestimmten Uhrzeiten. Außerhalb dieser Zeiten werden Benachrichtigungen pausiert.

Desktop Mobile Messaging Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus. Wähle unter Arbeitszeiten eine Option aus dem Dropdown-Menü Benachrichtigungen erlauben aus: Täglich, An Wochentagen oder Benutzerdefiniert. Wähle ein Start- und Enddatum für Benachrichtigungen. Deine Einstellungen werden automatisch gespeichert. Klicke einfach auf das Schließen-Symbol, wenn du fertig bist. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Benachrichtigungen. Tippe unter Zeitplan für Benachrichtigungen auf Benachrichtigungen erlauben und wähle eine Option aus: Täglich, An Wochentagen oder Benutzerdefiniert. Wähle ein Start- und Enddatum für Benachrichtigungen. Tippe bei Jeden Tag oder An Wochentagen auf Beginn oder Ende, um auszuwählen, zu welcher Uhrzeit du an diesen Tagen Benachrichtigungen erhalten möchtest. Tippe bei Benutzerdefiniert auf jeden gewünschten Tag und wähle dann Beginn- und Endzeiten aus.

Hinweis: Wenn Inhaber:innen oder Admins einen standardmäßigen Zeitplan für Benachrichtigungen für deinen Workspace oder deine Enterprise-Organisation eingerichtet festgelegt hat, werden durch den von dir eingerichteten Zeitplan alle Einstellungen auf Workspace- oder Organisationsebene überschrieben.



Aktionen und Befehle

Du hast nicht viel Zeit? Nutze einen Slash-Befehl, um Benachrichtigungen schnell zu pausieren oder wieder zu aktivieren.

Aktion Beispiele für /dnd Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum pausieren /dnd for 15 mins (/dnd 15 Minuten)

/dnd 15 minutes (/dnd 15 Minuten) Benachrichtigungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt pausieren /dnd until 17:00 (/dnd bis 17:00 Uhr)

/dnd until 5pm (/dnd bis 17:00 Uhr) Benachrichtigungen bis zu einer bestimmten Tageszeit pausieren /dnd until tonight (/dnd bis heute Abend)

/dnd until tomorrow morning (/dnd bis morgen Früh) Benachrichtigungen reaktivieren /dnd off (/dnd aus)