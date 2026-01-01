Las listas te ayudan a organizarte y trabajar en conjunto dentro de Slack. Úsalas para administrar tareas, hacer un seguimiento de proyectos y más. Crea una nueva lista de cero o elige una plantilla personalizable para comenzar. Luego, agrega tareas y trabaja con otras personas directamente en los elementos de la lista.

Consejo: Las listas están en la mayoría de las plantillas, paquetes de herramientas preconfigurados que puedes usar para configurar rápidamente canales para una finalidad específica, como administrar un proyecto. Si no usas plantillas, puedes obtener más información acerca de las formas de usar las listas.

Componentes de una lista

Antes de empezar, es útil dedicar un tiempo a familiarizarse con los componentes de una lista y de qué modo puedes personalizarlos para mantener la organización. Revisa el gráfico a continuación para ver una descripción de cada componente.

Componente Definición 1. Elementos Los elementos son las tareas que debes completar o las entregas de las que quieres hacer un seguimiento. 2. Tareas secundarias Las tareas secundarias son tareas más pequeñas que forman parte de un elemento. Tienen los mismos campos que el elemento, pero pueden tener otras fechas límite y personas asignadas. 3. Campos Los campos contienen la información que deseas que se muestre junto a cada elemento. Son personalizables, y los datos que agregas a cada campo se pueden introducir de diversas maneras, como texto, una selección de un menú desplegable y casillas de verificación, entre otras. 4. Vistas Guarda tus preferencias de filtrado, orden y diseño como una vista. Cualquier persona con acceso a la lista podrá alternar rápidamente entre las vistas. 5. Filtros y diseños Ordena, filtra, oculta y agrupa los elementos para reducir la lista a las tareas que más te interesan. Puedes filtrar los elementos por campos determinados en una lista y aplicar diferentes opciones de diseño: diseño de tabla (organiza los elementos por filas y los campos por columnas) o diseño de tablero (los elementos se agrupan por campo y puedes moverlos entre columnas). 6. Hilos de tus conversaciones Inicia un hilo en cualquier elemento de las listas para organizar conversaciones acerca de tareas específicas. Menciona a las personas que quieras en un hilo para que sepan que un elemento de una lista requiere su atención.

Crear una lista

Para crear una lista, puedes empezar de cero o usar una plantilla.

Nota: Los miembros de primera línea no pueden crear listas.

Empezar de cero

Computadora Dispositivo móvil En la pestaña Inicio, haz clic en Archivos en la barra lateral. Haz clic en el botón del signo más en la esquina superior derecha y selecciona Lista. Pulsa Más en la parte inferior de la pantalla. Pulsa Listas y luego pulsa el signo más en la parte superior a la derecha. Dale un nombre a la lista, selecciona un emoji y agrega una descripción si lo deseas. Luego, pulsa Listo.



Usar una plantilla

En la computadora, puedes usar una plantilla para crear una lista y ahorrar tiempo en configuración y formato.

En la pestaña Inicio, haz clic en Archivos en la barra lateral. Haz clic en Listas. Selecciona Ver todo junto a Plantillas. Elige una plantilla y haz clic en Usar plantilla para comenzar.

Consejo: Puedes importar un archivo .csv a una lista desde Slack en tu computadora. Haz clic en Nuevo y selecciona Importar un CSV. Para exportar una lista a un archivo .csv, abre una lista, haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Descargar CSV.



Personalizar los campos

De forma predeterminada, las listas incluyen cuatro campos de seguimiento de tareas (Finalización, Nombre, Persona asignada y Fecha de vencimiento) que te permiten asignar y hacer seguimiento del trabajo con facilidad. Agrega o edita los campos para incluir detalles específicos como prioridad, estado, etc.

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en un campo de la fila superior de la lista y luego selecciona Editar campo. Si lo deseas, cambia el nombre del campo o selecciona una opción del menú desplegable Tipo de campo para modificar el formato de los datos. Haz clic en Guardar. Para agregar un campo, haz clic en el signo más al final de la fila superior. Para eliminar un campo, selecciónalo de la parte superior de la lista y haz clic en Eliminar campo. En una lista, pulsa el ícono de filtros. Pulsa Administrar campos y luego selecciona un campo para personalizarlo. Edita el nombre, el tipo de campo y otros detalles y, después, pulsaListo. Para agregar un campo, pulsa Agregar campo. Para eliminar un campo, selecciónalo de la lista y pulsa Eliminar campo.

Consejo: Para agregar campos de seguimiento de tareas a una lista que no los tiene, abre tu lista y selecciona Campos de seguimiento de tareas en el menú desplegable Tipo de campo.



Agregar elementos a una lista

Los elementos de una lista son las tareas que debes completar o las entregas de las que quieres hacer un seguimiento. Cada fila de la lista es un elemento independiente.

Agregar elementos

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en Elemento sin título y escribe una descripción. Para cada elemento, haz clic en la celda del campo para ingresar los datos pertinentes. Para agregar más elementos, haz clic en Agregar elemento en la parte inferior de la lista. Pulsa un elemento vacío y escribe una descripción. Pulsa la celda de un campo para ingresar los datos relevantes. Para agregar más elementos, regresa a la lista y pulsa Agregar elemento.

Consejo: Para eliminar un elemento en la computadora, haz clic con el botón derecho en el elemento y selecciona Eliminar elemento. En el móvil, mantén presionado el elemento y pulsa Eliminar elemento.



Crear tareas secundarias

En una lista en la computadora, coloca el cursor sobre un elemento y haz clic en Abrir elemento. Debajo de Tareas secundarias, haz clic en Agregar tarea secundaria. Escribe una descripción de la tarea secundaria y completa cualquier otro campo. Para ver los detalles, coloca el cursor sobre la tarea secundaria y haz clic en el ícono Abrir.



Agregar mensajes a una lista

Agrega cualquier mensaje de Slack a una lista sin abandonar la conversación.

Computadora Dispositivo móvil Pasa el cursor sobre el mensaje que deseas agregar a la lista. Haz clic en el ícono con tres puntos y luego seleccionaAgregar a la lista. Busca y selecciona una lista, y haz clic en Agregar. Para agregar un mensaje a una nueva lista, haz clic en Crear una lista nueva. Se abrirá una vista detallada del elemento. Haz clic en cualquier campo para agregar información o haz clic en x para cerrar. Mantén presionado el mensaje que deseas agregar a la lista. Selecciona Agregar a la lista. Selecciona una lista para agregar el mensaje. Se abrirá una vista detallada del elemento. Pulsa cualquier campo para agregar información.

Consejo: Haz clic en Flujos de trabajo en la esquina superior derecha de la lista para crear un formulario que puede usarse para enviar elementos. Si quieres obtener más información acerca de los flujos de trabajo y las listas, consulta el artículo Cómo configurar automatizaciones para las listas en Slack.



Modificar vistas de lista

Tanto si creaste una lista como si estás viendo la de otra persona, puedes ajustar el modo en que se muestra la información contenida en ella. Las personas que crean listas también pueden configurar una vista predeterminada para ellas.



Filtrar y ordenar

Filtra y ordena una lista para encontrar con facilidad los elementos que más te interesan.

Computadora Dispositivo móvil En una lista, haz clic en el ícono de filtros. Elige cómo deseas filtrar, ordenar, ocultar y agrupar los elementos de la lista. En una lista, pulsa el ícono de filtros. Elige cómo deseas filtrar, ordenar, ocultar y agrupar los elementos de la lista y pulsa Listo.



Cambiar el diseño de una lista

Estos son los pasos para elegir si los elementos de una lista se mostrarán en una disposición de tabla o tablero:

Computadora Dispositivo móvil En una lista, haz clic en el ícono de filtros. En Disposición, selecciona Tablero o Tabla. En una lista, pulsa el ícono de filtros. Pulsa Tablero, pulsa Agrupar por y elige cómo deben disponerse los elementos en una vista de tablero. Para regresar a la vista de tabla, pulsa el ícono de filtros y pulsa

Tabla (y, si lo prefieres, quita Agrupar por).



Crear y guardar vistas

Puedes guardar las opciones de orden y disposición como vistas para que todos los que tienen acceso a la lista las puedan utilizar. Por ejemplo, puedes crear una vista que organice los elementos de la lista por persona asignada o por nivel de prioridad. Si creas una lista, puedes definir una vista predeterminada que todos verán cuando abran tu lista, pero las personas pueden anular este ajuste configurando su propia vista de lista predeterminada.

Computadora Dispositivo móvil Desde la vista de Todos los elementos de una lista, haz clic en el ícono de filtros. Luego, elige cómo deseas filtrar, ordenar, ocultar o agrupar los elementos de la lista. Haz clic en Guardar como vista nueva. Para alternar entre vistas, haz clic en Todos los elementos y selecciona una vista. Para configurar una vista predeterminada, haz clic en el ícono de tres puntos junto a la vista, selecciona

Establecer como vista predeterminada y determina si la vista se aplicará a ti o a otras personas. En la vista de Todos los elementos de una lista, pulsa el ícono de filtros y elige cómo deseas filtrar, ocultar o agrupar los elementos de la lista. Pulsa Tablero para cambiar la disposición. Pulsa Guardar como vista nueva, asígnale un nombre a la vista y pulsa Guardar. Para alternar entre vistas, pulsa Todos los elementos y selecciona una vista. Para configurar una vista predeterminada, pulsa el ícono de tres puntos junto a una vista, pulsa Establecer como vista predeterminada y determina si la vista se aplicará a ti o a otras personas.

Nota: Debes tener permiso para guardar las vistas en listas que creó otra persona.

Trabaja con otras personas

Puedes compartir listas en cualquier lugar en Slack, asignar elementos y tareas secundarias y comentar elementos en un hilo.

Compartir una lista

De forma predeterminada, las listas solo son visibles para las personas o los canales con los que las compartas directamente. También puedes establecer permisos de acceso general para decidir si las personas que encuentran tus listas con la búsqueda de Slack pueden verlas o editarlas.

Computadora Dispositivo móvil Desde la lista, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Escribe el nombre de las personas o canales, haz clic en menú desplegable Puede editar para decidir si pueden visualizar o editar la lista y selecciona Compartir. La lista se enviará como un mensaje a las personas o los canales que especifiques. Para configurar permisos generales, haz clic en Solo las personas invitadas tienen acceso. Luego, elige Cualquier persona en [organización] puede ver o Cualquier persona en [organización] puede editar. Puedes compartir listas con personas o canales en un dispositivo móvil, pero no se pueden configurar permisos de acceso general. En una lista, pulsa el nombre de la lista. Luego, pulsa Compartir en Slack. Escribe el nombre de las personas o canales, y decide si podrán editar o solo ver la lista. Agrega un mensaje si lo deseas y pulsa Enviar. La lista se enviará como un mensaje a las personas o los canales que especifiques.

Consejo: Agrega otras personas como propietarios de lista para otorgarles los mismos permisos que tienes como creador.



Agregar personas asignadas

Cuando agregas a alguien como persona asignada, esa persona podrá ver la tarea desde la sección Asignados a ti de la página Listas. Si la lista no tiene el campo Persona asignada, puedes agregar el campo Personas como alternativa.

Computadora Dispositivo móvil En una lista, selecciona a una o más personas desde el menú en el campo Persona asignada o Personas. Si no agregaste el campo Personas a la lista, haz clic en el signo más al final de la fila superior. Agrega un nombre para el campo y selecciona Personas en el menú desplegable Tipo de campo. Elige si deseas permitir la selección múltiple y que se muestren los nombres en la lista; luego, haz clic en Guardar. En una lista, pulsa el campo Persona asignada o Personas y selecciona a una o más personas. Si no agregaste el campo Personas a la lista, pulsa el ícono filtros. Luego, pulsa Administrar campos. Pulsa Agregar campo y selecciona Personas; luego, pulsa Listo. Define un nombre para el campo y elige si prefieres permitir múltiples selecciones, si quieres que los nombres se muestren en la lista y si se enviarán notificaciones a las personas acerca de las actualizaciones que se realicen en sus elementos. Luego, pulsa Listo.

Consejo: Cuando agregas a una persona al campo Personas, recibirá una notificación en Actividad si la lista se compartió con ella.



Agregar comentarios a elementos o tareas secundarias

Cada elemento o tarea secundaria de una lista tiene un hilo de mensajes exclusivo que lleva con él dondequiera que se comparta. Abre un elemento o tarea secundaria para agregar preguntas, comentarios o actualizaciones en el hilo.

Computadora Dispositivo móvil Coloca el cursor sobre un elemento o tarea secundaria y luego haz clic en Agregar comentario o Ver comentario para continuar un hilo. Escribe y envía tu mensaje. Pulsa en un elemento o tarea secundaria y luego pulsa Agregar un comentario. Escribe y envía tu mensaje.

Nota: Si mencionas a una persona en el hilo de un elemento, recibirá una notificación en su feed de Actividad siempre y cuando la lista se haya compartido con esa persona.



Ver el historial de versiones

Puedes acceder a versiones anteriores de una lista o ver detalles acerca de los cambios que se hicieron en elementos individuales.

En cualquier lista en la computadora, haz clic en el ícono con tres puntos. Selecciona Ver el historial de versiones en el menú. Haz clic en una fila para ver la versión de la lista con la fecha y hora específicas. Cualquier información que cambie aparecerá destacada en amarillo. Para ver el historial detallado de un elemento, coloca el cursor sobre un elemento y selecciona Abrir. Haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Ver historial.



Archivar elementos o tareas secundarias de la lista

En los planes Pro y Business+, las listas pueden tener hasta 1000 elementos y tareas secundarias; y, en Enterprise Grid, hasta 5000 elementos y tareas secundarias. Si una lista alcanza el límite, los elementos más antiguos se archivarán automáticamente, pero puedes archivar manualmente elementos individuales, tareas secundarias o grupos de elementos en cualquier momento.



Archivar un elemento

Desde Slack en la computadora, abre una lista. Haz clic derecho en el elemento que quieres archivar. Selecciona Archivar elemento en el menú.



Archivar una tarea secundaria

Desde Slack en la computadora, abre una lista. Abre el elemento que contiene la tarea secundaria que quieres archivar. Coloca el cursor sobre la tarea secundaria y haz clic en el ícono Abrir. Haz clic en el ícono con tres puntos y luego selecciona Archivar elemento.



Archivar elementos múltiples

Para archivar varios elementos al mismo tiempo, puedes archivar una vista completa:

Desde Slack en la computadora, abre una lista. Abre Vistas en el menú desplegable en la parte superior de la lista. Junto a una vista, haz clic en el ícono con tres puntos. Selecciona Archivar elementos de la vista y haz clic en Archivar para confirmar.

Consejo: Para ver todos los elementos archivados en una lista, haz clic en el ícono con tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Ver elementos archivados.



Eliminar o restaurar listas

Puedes eliminar cualquier lista que hayas creado, o de la cual seas propietario, y restaurarla dentro de las 24 horas posteriores a su eliminación.

Eliminar una lista

En la computadora, abre una lista. Haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Eliminar lista. Haz clic en Eliminar lista.



Restaurar una lista eliminada

Puedes restaurar una lista dentro de las 24 horas posteriores a su eliminación.

En la pestaña Inicio, haz clic en Archivos. Haz clic en Listas en la barra lateral izquierda y selecciona Eliminadas. Busca la lista que quieras restaurar y haz clic en el ícono de restaurar lista. Haz clic en Restaurar lista.