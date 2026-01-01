Gli elenchi ti aiutano a organizzare e a collaborare sui lavori in Slack e puoi usarli per gestire le attività, monitorare il lavoro del progetto e molto altro. Crea un nuovo elenco da zero o scegli un modello personalizzabile per iniziare, quindi aggiungi le attività e lavora in gruppo direttamente sugli elementi dell’elenco.

Suggerimento: gli elenchi sono parte della maggior parte dei modelli, pacchetti preconfigurati di strumenti che puoi utilizzare per impostare velocemente un canale per uno scopo specifico, come la gestione di un progetto. Se non vuoi utilizzare i modelli, puoi saperne di più su come usare gli elenchi.

Componenti di un elenco

Prima di iniziare, ti consigliamo di prenderti del tempo per familiarizzare con i componenti di un elenco e come personalizzarli per rimanere organizzato. Esamina la tabella seguente per una descrizione di ciascun componente.

Componente Definizione 1. Elementi Gli elementi sono le attività che devi completare o i risultati finali di cui desideri tenere traccia. 2. Attività secondarie Le attività secondarie sono attività più piccole all’interno di un elemento.Hanno gli stessi campi dell’elemento ma possono avere date di scadenza e assegnatari diversi. 3. Campi I campi contengono le informazioni che vuoi visualizzare insieme agli elementi. Sono personalizzabili e i dati che aggiungi a un campo possono essere inseriti in vari formati, come testo, selezione da un menu a discesa, caselle di controllo e altro. 4. Visualizzazioni Salva le preferenze di filtri, ordinamento e layout come una visualizzazione. Chiunque abbia accesso a un elenco può passare velocemente da tra diverse visualizzazioni. 5. Filtri e layout Ordina, filtra, nascondi e raggruppa gli elementi per restringere l'elenco alle attività più rilevanti per te. Puoi filtrare gli elementi in base a determinati campi in un elenco e applicare diverse opzioni di layout: layout tabella (organizza gli elementi per righe e i campi per colonne) o layout scheda (gli elementi sono raggruppati per campo e puoi spostare gli elementi tra le colonne). 6. Conversazioni Avvia una conversazione su qualsiasi elemento dell’elenco per organizzare le discussioni su attività specifiche. Tagga altre persone in una conversazione per informarle che un elemento dell'elenco richiede la loro attenzione.

Crea un elenco

Per creare un elenco, puoi iniziare da zero o utilizzare un modello.

Nota: i membri operativi non possono creare elenchi.

Inizia da zero

Desktop Mobile Dalla scheda Home, fai clic su File nella barra laterale. Clicca sul pulsante più in alto a destra e seleziona Elenco. Tocca Altro nella parte inferiore dello schermo. Tocca Elenchi, quindi tocca l’icona + in alto a destra. Assegna un nome all’elenco, scegli un emoji e aggiungi una descrizione se lo desideri, quindi tocca Fatto.



Usa un modello

Sul desktop, puoi utilizzare un modello per creare un elenco e risparmiare tempo sull'impostazione e sulla formattazione.

Dalla scheda Home, clicca su File nella barra laterale. Clicca su Elenchi. Seleziona Vedi tutti vicino a Modelli. Scegli un modello, quindi fai clic su Usa modello per iniziare.

Suggerimento: puoi importare un file .CSV in un elenco da Slack su desktop. Clicca su Nuovo, quindi seleziona Importa un CSV. Per esportare un elenco in un file CSV, apri un elenco, clicca sull'icona con i tre puntini e seleziona Scarica CSV.



Personalizza i campi

Per impostazione predefinita, gli elenchi includono quattro campi di monitoraggio delle attività: Completamento, Nome, Assegnatario e Data di scadenza, in modo da poter assegnare e monitorare facilmente il lavoro. Aggiungi o modifica i campi per includere dettagli specifici come priorità, stato e altro ancora.

Desktop Mobile Clicca su un campo nella riga superiore dell’elenco, quindi seleziona Modifica campo. Se lo desideri, modifica il nome del campo o seleziona un'opzione dal menu a discesa Tipo di campo per modificare il formato dei dati. Fai clic su Save (Salva). Per aggiungere un campo, clicca sull’icona + alla fine della riga superiore. Per rimuovere un campo, selezionalo dalla parte superiore dell’elenco e clicca su Elimina campo. Da un elenco, tocca l’icona Filtri. Tocca Gestisci campi, quindi seleziona un campo per personalizzarlo. Modifica il nome, il tipo di campo o altri dettagli, quindi tocca Fatto. Per aggiungere un campo, tocca Aggiungi campo. Per rimuovere un campo, selezionalo dall’elenco e tocca Elimina campo.

Suggerimento: Per aggiungere i campi di monitoraggio delle attività in un elenco dove non sono presenti, apri l’elenco e seleziona Campi di monitoraggio delle attività dal menu a discesa Tipo di campo.



Aggiungere elementi a un elenco

Gli elementi in un elenco sono le attività che devi completare o i risultati finali di cui desideri tenere traccia. Ogni riga in un elenco è un elemento separato.

Aggiungi elementi

Desktop Mobile Clicca su Elemento senza titolo e inserisci una descrizione. Per ogni elemento, clicca sulla cella del campo per inserire i dati rilevanti. Per aggiungere altri elementi, clicca su Aggiungi elemento in fondo all’elenco. Tocca un elemento vuoto e inserisci una descrizione. Tocca una cella del campo per inserire i dati rilevanti. Per aggiungere altri elementi, torna all’elenco e tocca Aggiungi elemento.

Suggerimento: Per eliminare un elemento sul desktop, fai clic con il tasto destro sull'elemento e seleziona Elimina elemento. Su dispositivo mobile, premi a lungo l'elemento e tocca Elimina elemento.



Crea attività secondarie

Da un elenco sul desktop, passa il puntatore del mouse su un elemento e clicca su Apri elemento. In Attività secondarie, clicca su Aggiungi attività secondaria. Aggiungi una descrizione per l’attività secondaria e riempi gli altri campi presenti. Per visualizzare i dettagli, passa il puntatore del mouse sopra l’attività secondaria e clicca sull’icona Apri .



Aggiungi messaggi a un elenco

Aggiungi qualsiasi messaggio di Slack a un elenco direttamente dalla conversazione.

Desktop Mobile Sposta il puntatore sul messaggio che vuoi aggiungere a un elenco. Clicca sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Aggiungi all’elenco. Cerca e seleziona un elenco, quindi clicca su Aggiungi. Per aggiungere un messaggio a un nuovo elenco, clicca su Crea nuovo elenco. Si aprirà una visualizzazione dettagliata dell’elemento. Clicca su qualsiasi campo per aggiungere le informazioni o clicca su x per chiudere. Premi a lungo il messaggio che vuoi aggiungere a un elenco. Seleziona Aggiungi all’elenco. Seleziona un elenco per aggiungere il messaggio. Si aprirà una visualizzazione dettagliata dell’elemento e puoi toccare qualsiasi campo per aggiungere le informazioni.

Suggerimento: Clicca su Workflow nell’angolo in alto a destra del tuo elenco per creare un modulo che le persone possono usare per inviare gli elementi. Per scoprire di più sui workflow e gli elenchi, visita Configurare le impostazioni per gli elenchi in Slack.



Modificare le viste elenco

Che tu abbia creato un elenco o che tu stia visualizzando quello di qualcun altro, puoi modificare il modo in cui vengono visualizzate le informazioni. I creatori di elenchi possono anche impostare una visualizzazione predefinita per i loro elenchi.



Filtra e ordina

Filtra e ordina un elenco per evidenziare facilmente gli elementi più rilevanti.

Desktop Mobile Da un elenco, clicca sull’icona filtri . Scegli come filtrare, ordinare, nascondere e raggruppare gli elementi nell’elenco. Da un elenco, tocca l’icona filtri . Scegli come filtrare, ordinare, nascondere e raggruppare gli elementi nell’elenco, quindi tocca Fatto.



Modifica il layout di un elenco

Ecco come scegliere se gli elementi dell'elenco vengono visualizzati in una tabella o in un layout a bacheca:

Desktop Mobile Da un elenco, clicca sull’icona filtri . Sotto Layout, seleziona Bacheca o Tabella. Da un elenco, tocca l’icona filtri . Tocca Bacheca, quindi tocca Raggruppa per e scegli come visualizzare gli elementi nella vista bacheca. Per tornare alla vista tabella, tocca l’icona filtri , quindi tocca

Tabella (e rimuovi l’opzione Raggruppa per se lo desideri).



Crea e salva le visualizzazioni

Puoi salvare le opzioni di ordinamento e layout come visualizzazione utilizzabile da chiunque abbia accesso all'elenco. Ad esempio, potresti voler creare una visualizzazione che organizza gli elementi dell'elenco in base all'assegnatario o alla priorità. Se crei un elenco, puoi impostare una visualizzazione predefinita che tutti vedranno quando lo apriranno, ma le persone possono ignorarla impostando una propria vista predefinita dell’elenco.

Desktop Mobile Dalla vista Tutti gli elementi di un elenco, clicca sull'icona filtri. Quindi scegli come filtrare, ordinare, nascondere o raggruppare gli elementi nell'elenco. Clicca su Salva come nuova visualizzazione. Per passare da una visualizzazione all’altra, clicca su Tutti gli elementi e seleziona una visualizzazione. Per impostare una visualizzazione predefinita, clicca sull’icona con i tre puntini accanto alla visualizzazione, quindi seleziona

Imposta come visualizzazione predefinita e decidi se la visualizzazione si applica a te o alle altre persone. Dalla vista Tutti gli elementi di un elenco, tocca l'icona filtri e scegli come filtrare, nascondere o raggruppare gli elementi nell’elenco. Tocca Bacheca per modificare il layout. Tocca Salva come nuova visualizzazione, quindi assegna un nome alla visualizzazione e tocca Salva. Per passare da una visualizzazione a un’altra, tocca Tutti gli elementi e seleziona una visualizzazione. Per impostare una visualizzazione predefinita, tocca l’icona con i tre puntini accanto a una visualizzazione, tocca Imposta come visualizzazione predefinita e decidi se la visualizzazione si applica a te o alle altre persone.

Nota: devi avere accesso in modifica per salvare le visualizzazioni negli elenchi che non hai creato.

Lavora con altri

Puoi condividere gli elenchi ovunque in Slack, assegnare elementi e attività secondarie, nonché aggiungere commenti sugli elementi in una conversazione.

Condividi un elenco

Per impostazione predefinita, gli elenchi sono visibili solo alle persone o ai canali con cui li condividi direttamente. Puoi anche impostare autorizzazioni di accesso generali per decidere se le persone che trovano i tuoi elenchi durante una ricerca in Slack possono visualizzarli o modificarli.

Desktop Mobile Da un elenco, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra. Digita il nome delle persone o dei canali, quindi clicca sul menu a discesa Può modificare per decidere se possono visualizzare o modificare l'elenco e seleziona Condividi. L’elenco sarà inviato come messaggio alle persone o ai canali specificati. Per impostare le autorizzazioni generali, clicca su Solo le persone invitate possono accedere. Quindi scegli Chiunque in [organizzazione] può visualizzare o Chiunque in [organizzazione] può modificare. Puoi condividere elenchi con persone o canali su dispositivi mobili, ma non è possibile impostare autorizzazioni di accesso generali. Da un elenco, tocca il nome dell’elenco. Quindi tocca Condividi in Slack. Digita il nome delle persone o dei canali, quindi scegli se possono modificare o visualizzare l'elenco. Se vuoi, aggiungi un messaggio e poi tocca Invia. L’elenco sarà inviato come messaggio alle persone o ai canali specificati.

Suggerimento: Aggiungi altre persone come proprietari dell’elenco per dare loro le stesse autorizzazioni che possiedi in quanto creatore.



Aggiungi assegnatari

Quando aggiungi una persona come assegnatario, questa può visualizzare l’attività dalla sezione Assegnate a te nella pagina Elenchi. Se il tuo elenco non ha un campo Assegnatario, puoi aggiungere un campo Persone.

Desktop Mobile Da un elenco, seleziona una o più persone dal menu nel campo Assegnatario o Persone. Se non hai aggiunto un campo Persone all’elenco, clicca sull’icona + alla fine della riga superiore. Aggiungi un nome per il campo, quindi seleziona Persone dal menu a discesa Tipo di campo. Scegli se consentire le selezioni multiple e se visualizzare o meno i nomi nell'elenco, quindi clicca su Salva. Da un elenco, tocca il campo Assegnatario o Persone per selezionare una o più persone. Se non hai aggiunto un campo Persone all’elenco, tocca l’icona filtri. Quindi, tocca Gestisci campi. Tocca Aggiungi campo e seleziona Persone, quindi tocca Fatto. Aggiungi un nome per il campo e scegli se desideri consentire selezioni multiple, se desideri che i nomi vengano visualizzati nell'elenco e se le persone devono ricevere notifiche sugli aggiornamenti ai loro elementi. Quindi tocca Fatto.

Suggerimento: Quando aggiungi qualcuno al campo Persone, riceverà una notifica in Attività se ha accesso all’elenco che hai creato.



Aggiungi commenti agli elementi o alle attività secondarie

Ogni elemento o attività secondaria in un elenco ha una conversazione di messaggi dedicata che lo accompagna ovunque sia condiviso. Apri un elemento o un’attività secondaria per aggiungere domande, commenti o aggiornamenti nella conversazione.

Desktop Mobile Passa il puntatore del mouse su un elemento o un’attività secondaria, quindi clicca su Aggiungi commento o Visualizza commento per continuare una conversazione. Digita e invia il messaggio. Tocca un elemento o un’attività secondaria, quindi tocca Aggiungi un commento. Digita e invia il messaggio.

Nota: Se tagghi una persona nella conversazione di un elemento, riceverà una notifica nel feed Attività se l’elenco è condiviso con lei.



Visualizza cronologia delle versioni

Puoi accedere alle versioni precedenti di un elenco o visualizzare i dettagli sulle modifiche apportate ai singoli elementi.

Da qualsiasi elenco sul desktop, clicca sull’icona dei tre puntini . Seleziona Visualizza cronologia versioni dal menu. Clicca su una riga per visualizzare la versione dell'elenco a partire da quella data e ora specifiche. Tutte le informazioni modificate verranno evidenziate in giallo. Per visualizzare la cronologia dettagliata di un elemento, passa il puntatore del mouse sopra l'elemento e seleziona Apri. Quindi clicca sull’icona dei tre puntini e seleziona Visualizza cronologia.



Archivia elementi o attività secondarie dell’elenco

Con i piani Pro e Business+, gli elenchi possono contenere fino a 1.000 elementi e attività secondarie. Con Enterprise Grid, gli elenchi possono contenere fino a 5.000 elementi e attività secondarie. Se un elenco raggiunge il limite, gli elementi più vecchi verranno automaticamente archiviati, ma puoi archiviare manualmente singoli elementi, attività secondarie o gruppi di elementi in qualsiasi momento.



Archiviare un elemento

Da Slack su desktop, apri un elenco. Fai clic con il tasto destro sull'elemento che desideri archiviare. Seleziona Archivia elemento dal menu.



Archivia un’attività secondaria

Da Slack su desktop, apri un elenco. Apri l’elemento con l’attività secondaria che desideri archiviare Passa il puntatore del mouse sopra l’attività secondaria e clicca sull’icona Apri. Clicca sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Archivia elemento.



Archiviare più elementi

Per archiviare più elementi contemporaneamente, puoi archiviare un'intera visualizzazione:

Da Slack su desktop, apri un elenco. Apri il menu a discesa Visualizzazioni nella parte superiore dell'elenco. Accanto a una vista, clicca sull’icona dei tre puntini . Seleziona Archivia elementi nella vista, quindi clicca su Archivia per confermare.

Suggerimento: per visualizzare tutti gli elementi archiviati in un elenco, clicca sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra e seleziona Visualizza elementi archiviati.



Eliminare o ripristinare gli elenchi

Puoi eliminare gli elenchi che hai creato o che possiedi e ripristinarli se li hai eliminati nelle ultime 24 ore.

Elimina un elenco

Dal desktop, apri un elenco. Clicca sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Elimina elenco. Fai clic su Elimina elenco.



Ripristinare un elenco eliminato

Puoi ripristinare un elenco entro 24 ore dall’eliminazione.

Dalla scheda Home, fai clic su File. Clicca su Elenchi nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Eliminati. Trova l’elenco che vuoi ripristinare, quindi clicca sull’icona Ripristina elenco . Fai clic su Ripristina elenco.