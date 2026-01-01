As listas ajudam você a se organizar e colaborar no trabalho que acontece no Slack. Você pode usá-las para gerenciar tarefas, acompanhar o trabalho de projetos e muito mais. Crie uma nova lista do zero ou escolha um modelo personalizável para começar. Em seguida, adicione tarefas e trabalhe com outras pessoas diretamente nos itens da lista.

Dica: as listas fazem parte da maioria dos modelos, pacotes pré-configurados de ferramentas que você pode usar para configurar rapidamente um canal para um objetivo específico, como gerenciar um projeto. Se não estiver usando modelos, descubra mais maneiras de usar as listas.

Componentes de uma lista

Antes de começar, recomendamos reservar um tempo para se familiarizar com os componentes de uma lista e saber como você pode personalizá-la para ajudar a manter a organização. Consulte o diagrama abaixo para ver uma descrição de cada componente.

Componentes Definição 1. Itens Os itens são as tarefas que você precisa concluir ou as entregas que você gostaria de acompanhar. 2. Subtarefas As subtarefas são tarefas menores aninhadas em um item. Elas têm os mesmos campos que o item, mas podem ter prazos e destinatários exclusivos. 3. Campos Os campos contêm informações que você quer exibir junto com os itens. Eles são personalizáveis, e os dados que você adiciona a um campo podem ser inseridos em diversos formatos, como texto, uma seleção de um menu suspenso, caixas de seleção e muito mais. 4. Visualizações Salve as preferências de filtragem, classificação e layout como uma visualização. Qualquer pessoa com acesso a uma lista pode alternar rapidamente entre as visualizações. 5. Filtros e layouts Ordene, filtre, oculte e agrupe itens para reduzir uma lista às tarefas que são mais relevantes para você. É possível filtrar os itens por determinados campos na lista e aplicar diferentes opções de layout: layout de tabela (organiza itens por linhas e campos por colunas) ou layout de painel (os itens são agrupados por campo, e você pode movê-los entre colunas). 6. Conversas Inicie uma conversa em qualquer item de uma lista para organizar discussões sobre tarefas específicas. Mencione outras pessoas em uma conversa para informá-las de que um item da lista requer a atenção delas.

Criar uma lista

Para criar uma lista, você pode começar do zero ou usar um modelo.

Observação: Os membros de lista não podem criar listas.

Começar do zero

Computador Dispositivo móvel Na guia Início, clique em Arquivos na barra lateral. Clique no botão de mais no canto superior direito e selecione Lista. Toque em Mais na parte inferior da tela. Toque em Listas e depois no ícone de mais no canto superior direito. Dê um nome à sua lista, selecione um emoji e adicione uma descrição, se quiser. Em seguida, toque em Concluído.



Usar um modelo

No computador, é possível usar um modelo para criar uma lista e poupar tempo na configuração e na formatação.

Na guia Início, clique em Arquivos na barra lateral. Clique em Listas. Selecione Ver tudo ao lado de Modelos. Escolha um modelo e clique em Usar modelo para começar.

Dica: você pode importar um arquivo .CSV para uma lista do Slack no computador. Clique em Novo e selecione Importar um CSV. Para exportar uma lista para um arquivo CSV, abra uma lista, clique no ícone de três pontos e selecione Baixar CSV.



Personalizar campos

Por padrão, as listas incluem quatro campos para controle de tarefas: Conclusão, Nome, Destinatário e Prazo. Assim, é possível atribuir e controlar com facilidade o trabalho. Adicione ou edite os campos para incluir detalhes específicos, como prioridade, status e mais.

Computador Dispositivo móvel Clique em um campo na linha superior da lista e selecione Editar campo. Se quiser, altere o nome do campo ou selecione uma opção do menu suspenso Tipo de campo para alterar o formato dos dados. Clique em Save (Salvar). Para adicionar um campo, clique no ícone de mais no final da linha superior. Para remover um campo, selecione-o na parte superior da lista e clique em Excluir campo. Em uma lista, toque no ícone Filtros. Toque em Gerenciar campos e selecione o campo a ser personalizado. Edite o nome, o tipo de campo ou outras informações e toque em Concluído. Para adicionar um campo, toque em Adicionar campo. Para remover um campo, selecione-o na lista e toque em Excluir campo.

Dica: Para adicionar campos de acompanhamento de tarefas a uma lista, abra a lista e selecione Campos de acompanhamento de tarefa no menu suspenso Tipo de campo.



Adicionar itens a uma lista

Os itens em uma lista são as tarefas que você precisa concluir ou as entregas que gostaria de acompanhar. Cada linha em uma lista representa um item em separado.

Adicionar itens

Computador Dispositivo móvel Clique em Item sem título e insira uma descrição. Para cada item, clique na célula do campo para inserir os dados relevantes. Para adicionar mais itens, clique em Adicionar item na parte inferior da lista. Toque em um item vazio e insira uma descrição. Toque em uma célula do campo para inserir dados relevantes. Para adicionar mais itens, retorne à lista e toque em Adicionar item.

Dica: para excluir um item no computador, clique nele com o botão direito do mouse e selecione Excluir item. No dispositivo móvel, mantenha o item pressionado e toque em Excluir item.



Criar subtarefas

Em uma lista no computador, passe o cursor do mouse sobre um item e clique em Abrir item. Abaixo de Subtarefas, clique em Adicionar subtarefa. Adicione uma descrição para a subtarefa e preencha todos os outros campos. Para ver detalhes, passe o cursor do mouse sobre a subtarefa e clique no ícone Abrir.



Adicionar mensagens a uma lista

Adicione qualquer mensagem do Slack a uma lista diretamente da conversa.

Computador Dispositivo móvel Passe o cursor do mouse sobre a mensagem que você quer adicionar a uma lista. Clique no ícone de três pontos e selecione Adicionar à lista. Pesquise e selecione uma lista e clique em Adicionar. Para adicionar uma mensagem a uma nova lista, clique em Criar nova lista. Será aberta uma visualização detalhada do item. Clique em qualquer campo para adicionar informações ou no x para fechar. Mantenha pressionada a mensagem que você quer adicionar a uma lista. Selecione Adicionar à lista. Selecione uma lista para adicionar a mensagem. Será aberta uma visualização detalhada do item. Toque em qualquer campo para adicionar informações.

Dica: clique em Fluxos de trabalho no canto superior direito da sua lista para criar um formulário que as pessoas possam usar para enviar itens. Para saber mais sobre fluxos de trabalho e listas, acesse Configurar automações para listas no Slack.



Modificar visualizações de lista

Seja uma lista criada por você ou por outra pessoa, é possível ajustar a forma como as informações são exibidas. Os criadores de listas também podem definir uma visualização padrão para as próprias listas.



Filtrar e ordenar

Filtre e classifique uma lista para identificar com facilidade os itens mais relevantes para você.

Computador Dispositivo móvel Em uma lista, clique no ícone de filtros. Escolha como você quer filtrar, ordenar, ocultar e agrupar os itens na lista. Em uma lista, toque no ícone de filtros. Escolha como você quer filtrar, ordenar, ocultar e agrupar os itens na lista. Em seguida, toque em Concluído.



Alterar o layout de uma lista

Veja como escolher se os itens da lista serão exibidos em um layout de tabela ou de painel:

Computador Dispositivo móvel Em uma lista, clique no ícone de filtros. Em Layout, selecione Painel ou Tabela. Em uma lista, toque no ícone de filtros. Toque em Painel e depois em Agrupar por e escolha como os itens devem ser exibidos na visualização em painel. Para voltar à visualização em tabela, toque no ícone de filtros e depois em

Tabela (e, se quiser, remova Agrupar por).



Criar e salvar visualizações

Você pode salvar opções de layout e classificação como uma visualização para uso de qualquer pessoa com acesso à lista. Por exemplo, você pode criar uma visualização que organiza os itens da lista por destinatário ou prioridade. Se você criar uma lista, poderá definir uma visualização padrão que todos verão ao abrir sua lista, mas as pessoas poderão substituí-la ao definir a própria visualização em lista padrão e pessoal.

Computador Dispositivo móvel Na visualização Todos os itens de uma lista, clique no ícone de filtros. Em seguida, escolha como deseja filtrar, classificar, ocultar ou agrupar os itens na lista. Clique em Salvar como nova visualização. Para alternar entre visualizações, clique em Todos os itens e selecione uma visualização. Para definir uma visualização padrão, clique no ícone de três pontos ao lado da visualização, selecione

Definir como visualização padrão e decida se a visualização se aplicará para você e outras pessoas. Na visualização Todos os itens de uma lista, toque no ícone de filtros e escolha como você quer filtrar, ocultar ou agrupar os itens na lista. Toque em Painel para alterar o layout. Toque em Salvar como nova visualização. Depois, dê um nome à visualização e toque em Salvar. Para alternar entre visualizações, toque em Todos os itens e selecione uma visualização. Para definir uma visualização padrão, toque no ícone de três pontos ao lado de uma visualização e depois em Definir como visualização padrão.e decida se a visualização será aplicável a você e a outras pessoas.

Observação: você precisa de acesso à edição para salvar visualizações em listas criadas por outra pessoa.

Trabalhar com outras pessoas

Você pode compartilhar listas em qualquer lugar do Slack, atribuir itens e subtarefas e adicionar comentários sobre itens em uma conversa.

Compartilhar uma lista

Por padrão, as listas ficam visíveis apenas para as pessoas ou os canais com os quais você as compartilha diretamente. Também é possível definir permissões de acesso gerais para decidir se as pessoas que encontrarem as suas listas ao fazer uma pesquisa no Slack podem ver ou editar as listas.

Computador Dispositivo móvel Em uma lista, clique em Compartilhar no canto superior direito. Digite o nome das pessoas ou dos canais, clique no menu suspenso Pode editar para decidir se eles podem ver ou editar a lista e selecione Compartilhar. A lista será enviada como mensagem para as pessoas ou canais especificados. Para definir permissões gerais, clique em Somente pessoas convidadas podem acessar. Depois, escolha Qualquer pessoa da [organização] pode ver ou Qualquer pessoa da [organização] pode editar. Você pode compartilhar listas com pessoas ou canais em dispositivos móveis, mas não é possível definir permissões gerais de acesso. Em uma lista, toque no nome dela. Depois, toque em Compartilhar no Slack. Digite o nome das pessoas ou dos canais e escolha se eles podem editar ou ver a lista. Se quiser, adicione uma mensagem e toque em Enviar. A lista será enviada como mensagem para as pessoas ou canais especificados.

Dica: Adicione outras pessoas como proprietários da lista a fim de conceder a eles as mesmas permissões que você tem como criador.



Adicionar destinatários

Quando você adiciona alguém como destinatário, essa pessoa pode ver a tarefa na seção Atribuídas a você da página Listas. Se a sua lista não tiver um campo Destinatário, você poderá adicionar um campo Pessoas.

Computador Dispositivo móvel Em uma lista, selecione uma pessoa ou várias no menu do campo Destinatário ou Pessoas . Se você não tiver adicionado um campo Pessoas à sua lista, clique no ícone de mais no final da linha superior. Adicione um nome para o campo e, em seguida, selecione Pessoas no menu suspenso Tipo de campo. Escolha se quer permitir múltiplas seleções e se os nomes devem ser exibidos na lista e, em seguida, clique em Salvar. Em uma lista, toque no campo Destinatário ou Pessoas e selecione uma pessoa ou várias. Se você não tiver adicionado um campo Pessoas à sua lista, toque no ícone de filtros. Em seguida, toque em Gerenciar campos. Toque em Adicionar campo e selecione Pessoas. Depois, toque em Concluído. Adicione um nome para o campo e escolha se quer permitir várias seleções, se quer que os nomes apareçam na lista e se as pessoas devem ser notificadas sobre atualizações nos itens delas. Depois, toque em Concluído.

Dica: quando você adiciona alguém ao campo Pessoas, essa pessoa receberá uma notificação na guia Atividade se a lista tiver sido compartilhada com ela.



Como adicionar comentários a itens ou subtarefas

Cada item ou subtarefa em uma lista possui uma conversa exclusiva que o acompanha, independentemente de onde seja compartilhado. Abra um item ou uma subtarefa para adicionar perguntas, comentários ou atualizações na conversa.

Computador Dispositivo móvel Passe o cursor do mouse sobre um item ou uma subtarefa e clique em Adicionar comentário ou Ver comentário para continuar a conversa. Digite e envie sua mensagem. Toque em um item ou uma subtarefa e, em seguida, toque em Adicionar um comentário. Digite e envie sua mensagem.

Observação: se você mencionar alguém na conversa de um item, essa pessoa receberá uma notificação no feed de Atividade dela caso a lista seja compartilhada com ela.



Ver histórico de versões

Você pode acessar versões anteriores de uma lista ou ver detalhes sobre alterações feitas em itens individuais.

Em uma lista no computador, clique no ícone de três pontos. Selecione Ver histórico de versões no menu. Clique em uma linha para ver a versão da lista exatamente naquela data e hora. Qualquer informação que tiver sido alterada será destacada em amarelo. Para ver o histórico detalhado de um item, passe o cursor do mouse sobre o item e selecione Abrir. Depois, clique no ícone de três pontos e selecione Ver histórico.



Arquivar itens ou subtarefas da lista

Nos planos Pro e Business+, as listas podem ter até mil itens e subtarefas. No Enterprise Grid, elas podem ter até cinco mil itens e subtarefas. Se uma lista atingir o limite, os itens mais antigos serão automaticamente arquivados, mas você pode arquivar manualmente itens, subtarefas ou grupos de itens individuais a qualquer momento.



Arquivar um item

No Slack em um computador, abra uma lista. Clique com o botão direito do mouse no item que você quer arquivar. Selecione Arquivar item no menu.



Arquivar uma subtarefa

No Slack em um computador, abra uma lista. Abra o item com a subtarefa que você deseja arquivar. Passe o cursor do mouse sobre a subtarefa e clique no ícone Abrir. Clique no ícone de três pontos e selecione Arquivar item.



Arquivar vários itens

Para arquivar vários itens de uma vez, você pode arquivar uma visualização inteira:

No Slack em um computador, abra uma lista. Abra o menu suspenso Visualizações na parte superior da lista. Ao lado de uma visualização, clique no ícone de três pontos. Selecione Arquivar itens da visualização e clique em Arquivar para confirmar.

Dica: para ver todos os itens arquivados em uma lista, clique no ícone de três pontos no canto superior direito e selecione Ver itens arquivados.



Excluir ou restaurar listas

Você pode excluir as listas que criou ou que sejam de sua propriedade, bem como restaurá-las em até 24 horas após a exclusão.

Excluir uma lista

No computador, abra uma lista. Clique no ícone de três pontos e selecione Excluir lista. Clique em Excluir lista.



Restaurar uma lista excluída

Você pode restaurar uma lista até 24 horas após a exclusão.

Na guia Início, clique em Arquivos. Clique em Listas na barra lateral esquerda e selecione Excluídas. Localize a lista que deseja restaurar e clique no ícone de restaurar lista. Clique em Restaurar lista.