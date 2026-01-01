Les listes vous aident à organiser et à collaborer sur le travail effectué dans Slack. Utilisez-les pour gérer des tâches, suivre la progression des projets, et bien plus encore. Créez une nouvelle liste à partir de zéro ou choisissez un modèle personnalisable pour commencer, puis ajoutez des tâches et travaillez avec vos collègues directement sur les éléments de la liste.

Conseil : les listes sont incluses dans la plupart des modèles, des ensembles d’outils préconfigurés que vous pouvez utiliser pour mettre en place des canaux rapidement et dans un but spécifique, comme la gestion d’un projet. Si vous n’utilisez pas de modèles, vous pouvez en savoir plus sur les façons d’utiliser les listes.

Composants d’une liste

Avant de commencer, nous vous recommandons de prendre le temps de vous familiariser avec les éléments d’une liste et la façon dont vous pouvez les personnaliser pour organiser votre travail. Le tableau ci-dessous offre une description de chaque élément.

Composants Définition 1. Éléments Les éléments sont les tâches que vous devez accomplir ou les livrables dont vous souhaitez assurer le suivi. 2. Sous-tâches Les sous-tâches sont des tâches plus petites associées à un élément. Elles disposent des mêmes champs que l’élément, mais peuvent avoir leurs propres dates d’échéance et leurs propres personnes assignées. 3. Champs Les champs contiennent les informations que vous souhaitez voir apparaître à côté de chaque élément. Ils sont personnalisables et les données que vous ajoutez à chaque champ peuvent se présenter sous différents formats (texte, sélection dans un menu déroulant, cases à cocher, etc.). 4. Vues Enregistrez en tant que vue vos préférences de filtrage, de tri et de mise en page. Toute personne disposant d’un accès à une liste peut rapidement basculer d’une vue à une autre. 5. Filtres et mises en page Triez, filtrez, masquez et regroupez les éléments pour réduire une liste aux tâches les plus pertinentes pour vous. Vous pouvez filtrer les éléments en fonction de certains champs d’une liste et appliquer différentes options de mise en page : présentation en tableau (les éléments sont organisés par lignes et les champs par colonnes) ou présentation en panneau (les éléments sont regroupés par champ et vous pouvez les déplacer d’une colonne à l’autre). 6. Fils de discussion Lancer un fil de discussion dans n’importe quel élément d’une liste pour organiser des échanges autour de tâches spécifiques. Mentionnez d’autres personnes dans un fil de discussion pour les informer qu’un élément de la liste requiert leur attention.

Créez une liste

Pour créer une liste, vous pouvez partir de zéro ou utiliser un modèle.

Remarque : les membres de première ligne ne peuvent pas créer de listes.

Commencer à zéro

Ordinateur API Dans l’onglet Accueil , cliquez sur Fichiers dans votre barre latérale. Cliquez sur le bouton Plus dans le coin supérieur droit et sélectionnez Liste . Appuyez sur Plus en bas de votre écran. Appuyez sur Listes , puis appuyez sur l’icône plus en haut à droite. Donnez un nom à votre liste, choisissez un émoji et ajoutez une description si vous le souhaitez, puis appuyez sur Terminé.



Utilisez un modèle

Sur ordinateur, vous pouvez utiliser un modèle pour créer une liste et gagner du temps sur la configuration et la mise en page.

Dans l’onglet Accueil , cliquez sur Fichiers dans votre barre latérale. Cliquez sur Listes . Sélectionnez Tout afficher à côté de Modèles. Sélectionnez un modèle, puis cliquez sur Utiliser le modèle pour vous lancer.

Conseil : vous pouvez importer un fichier .CSV dans une liste sur l’application Slack pour ordinateur. Cliquez sur Nouveau , puis sélectionnez Importer un .CSV Pour exporter un fichier CSV, ouvrez une liste, cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Télécharger au format CSV .



Champs personnalisés

Par défaut, les listes comprennent quatre champs pour le suivi des tâches : Finalisation, Nom, Personne assignée et Date d’échéance. Cela vous permet d’attribuer facilement les tâches et d’en assurer le suivi. Ajoutez ou modifiez des champs pour inclure des informations spécifiques, comme le niveau de priorité, le statut, etc.

Ordinateur API Cliquez sur un champ dans la ligne supérieure de la liste, puis sélectionnez Modifier le champ . Si vous le souhaitez, modifiez le nom du champ ou sélectionnez une option dans le menu déroulant Type de champ pour modifier le format des données. Cliquez sur Enregistrer. Pour ajouter d’autres champs, cliquez sur l’icône Plus au bout de la ligne supérieure. Pour supprimer un champ, sélectionnez-le en haut de la liste, puis cliquez sur Supprimer le champ . Dans une liste, appuyez sur l’icône Filtres . Appuyez sur Gérer les champs, puis sélectionnez un champ pour le personnaliser. Modifiez le nom, le type de champ ou d’autres détails, puis appuyez sur Terminé. Pour ajouter un champ, appuyez sur Ajouter un champ . Pour supprimer un champ, sélectionnez-le en haut de la liste, puis appuyez sur Supprimer le champ .

Conseil : pour ajouter des champs de suivi de tâche dans une liste qui n’en contient pas, ouvrez votre liste et sélectionnez Champs de suivi des tâches dans le menu déroulant Type de champ.



Ajouter des éléments à une liste

Les éléments d’une liste sont les tâches que vous devez accomplir ou les livrables dont vous souhaitez assurer le suivi. Chaque ligne d’une liste représente un élément distinct.

Ajouter des éléments

Ordinateur API Cliquez sur Élément sans titre et saisissez une description. Pour chaque élément, cliquez sur la cellule de champ pour saisir les données pertinentes. Pour ajouter d’autres éléments, cliquez sur Ajouter un élément en bas de la liste. Touchez un élément vide et saisissez une description. Touchez une cellule de champ pour saisir les données pertinentes. Pour ajouter d’autres éléments, retournez à la liste et appuyez sur Ajouter un élément .

Conseil : pour supprimer un élément sur ordinateur, faites un clic droit sur un élément et sélectionnez Supprimer l’élément. Sur mobile, appuyez longuement sur l’élément, puis sur Supprimer l’élément.



Créer des sous-tâches

Dans une liste sur ordinateur, placez le curseur au-dessus d’un élément et cliquez sur Ouvrir l’élément . En dessous de Sous-tâches, cliquez sur Ajouter une sous-tâche . Ajoutez une description à la sous-tâche, puis remplissez les autres champs. Pour afficher les détails, placez le curseur au-dessus de la sous-tâche et cliquez sur l’icône Ouvrir .



Ajouter des messages à une liste

Ajoutez n’importe quel message Slack à une liste directement depuis la conversation.

Ordinateur API Maintenez le curseur sur le message que vous souhaitez ajouter à une liste. Cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Ajouter à la liste. Recherchez une liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur Ajouter. Pour ajouter un message dans une nouvelle liste, cliquez sur Créer une nouvelle liste. Une vue détaillée de l’élément s’ouvre. Cliquez sur un champ pour ajouter des informations ou sur x pour fermer la fenêtre. Appuyez longuement sur le message que vous souhaitez ajouter à une liste. Sélectionnez Ajouter à la liste. Sélectionner une liste pour ajouter le message. Une vue détaillée de l’élément s’ouvre et vous pouvez appuyer sur n’importe quel champ pour ajouter des informations.

Conseil : Cliquez sur Flux de travail en haut à droite de votre liste pour créer un formulaire que les personnes pourront utiliser afin de soumettre des éléments. Pour en savoir plus sur les flux de travail et les listes, consultez la section Configurer des automatisations pour les listes dans Slack.



Modifier les vues d’une liste

Que vous ayez créé une liste ou que vous consultiez celle de quelqu’un d’autre, vous pouvez modifier l’affichage des informations qu’elle contient. Les créateurs de listes peuvent également définir un affichage par défaut pour leurs listes.



Filtrer et trier

Filtrez et triez une liste afin de retrouver facilement les éléments qui vous sont les plus utiles.

Ordinateur API Dans une liste, cliquez sur l’icône Filtres . Choisissez comment vous souhaitez filtrer, trier, masquer ou regrouper les éléments de la liste. Dans une liste, appuyez sur l’icône Filtres . Choisissez comment vous souhaitez filtrer, trier, masquer et regrouper les éléments de la liste, puis appuyez sur Terminé.



Modifier la mise en page d’une liste

Voici comment choisir si les éléments d’une liste doivent être affichés dans un tableau ou en panneaux :

Ordinateur API Dans une liste, cliquez sur l’icône Filtres . Sous Mise en page, choisissez Tableau ou Table . Dans une liste, appuyez sur l’icône Filtres . Appuyez sur Tableau , puis sur Regroupement selon et choisissez comment les éléments doivent s’afficher dans la vue Tableau. Pour revenir à la vue Table, appuyez sur l’icône filtre , puis sur Table

(et supprimez le regroupement si vous le souhaitez).



Créer et enregistrer des vues

Vous pouvez enregistrer les options de tri et de mise en page sous la forme d’une vue utilisable par toute personne ayant accès à la liste et pouvant l’utiliser. Par exemple, vous pouvez créer une vue qui organise les éléments de la liste par personne assignée ou par priorité. Si créez une liste, vous pouvez définir une vue par défaut qui s’affichera pour tous les utilisateurs à l’ouverture de votre liste, mais chacun peut le personnaliser en définissant son propre affichage par défaut.

Ordinateur API Dans la vue Tous les éléments d’une liste, cliquez sur l’icône filtres . Choisissez ensuite comment vous souhaitez filtrer, trier, masquer ou regrouper les éléments de la liste. Cliquez sur Enregistrer en tant que nouvelle vue. Pour passer d’une vue à l’autre, cliquez sur Tous les éléments et sélectionnez une vue. Pour définir une vue par défaut, cliquez sur l’icône à trois points à côté de la vue et sélectionnez Définir comme vue par défaut

, puis choisissez si vous voulez l’appliquer uniquement à vous ou aux autres utilisateurs. Dans la vue Tous les éléments d’une liste, appuyez sur l’icône des filtres et choisissez comment vous souhaitez filtrer, masquer ou regrouper les éléments de la liste. Appuyez sur Tableau pour changer la mise en page. Appuyez sur Enregistrer dans une nouvelle vue, puis donnez un nom à la vue et appuyez sur Enregistrer. Pour changer d’affichage, appuyez sur Tous les éléments et sélectionnez un affichage. Pour définir un affichage par défaut, appuyez sur l’icône à trois points à côté d’un affichage, puis sur Définir comme affichage par défaut et indiquez si cet affichage s’applique à vous ou à d’autres utilisateurs.

Remarque : vous devez disposer d’un accès pour modification pour enregistrer des vues d’une liste que vous n’avez pas créée.

Collaborer avec d’autres personnes

Vous pouvez partager des listes n’importe où dans Slack, attribuer des éléments et des sous-tâches, ainsi qu’ajouter des commentaires sur des éléments dans un fil de discussion.

Partager une liste

Par défaut, les listes ne sont visibles que par les personnes ou les canaux avec lesquels vous les partagez directement. Vous pouvez également définir des autorisations d’accès générales afin de permettre aux personnes qui trouvent vos listes lors d’une recherche dans Slack de les consulter ou les modifier.

Ordinateur API Dans une liste, cliquez sur Partager en haut à droite. Saisissez le nom des personnes ou des canaux, puis cliquez sur le menu déroulant Peut modifier pour décider s’ils peuvent consulter ou modifier la liste et sélectionnez Partager. La liste sera envoyée sous forme de message aux personnes ou aux canaux que vous avez indiqués. Pour définir les autorisations générales, cliquez sur Seules les personnes invitées peuvent y accéder . Choisissez ensuite Tout le monde dans [organisation] peut consulter ou Tout le monde dans [organisation] peut modifier . Vous pouvez partager des listes avec des personnes ou des canaux sur mobile, mais il n’est pas possible de définir des autorisations d’accès générales. Dans une liste, appuyez sur son nom. Ensuite, appuyez sur Partager dans Slack. Saisissez le nom des personnes ou des canaux, puis définissez s’ils peuvent modifier ou consulter la liste. Ajoutez un message si vous le souhaitez, puis appuyez sur Envoyer. La liste sera envoyée sous forme de message aux personnes ou aux canaux que vous avez indiqués.

Conseil : ajoutez d’autres personnes en tant que propriétaires d’une liste pour leur accorder les mêmes autorisations que les vôtres, en tant que créateur ou créatrice.



Ajouter des personnes assignées

Lorsque vous ajoutez une personne assignée, celle-ci pourra consulter la tâche dans la section Vous est attribué(e) de la page Listes. Si votre liste ne dispose pas d’un champ Personne assignée, vous pouvez ajouter un champ Personnes à la place.

Ordinateur API Dans une liste, sélectionnez une personne à partir du menu du champ Personne assignée ou Personnes. Si vous n’avez pas ajouté de champ Personnes à votre liste, cliquez sur l’icône Plus située au bout de la première ligne. Donnez un nom au champ, puis sélectionnez Personnes dans le menu déroulant Type de champ. Indiquez si vous souhaitez autoriser des sélections multiples et faire apparaître les noms dans la liste, puis cliquez sur Enregistrer. Dans une liste, appuyez sur le champ Personne assignée ou Personnes, puis sélectionnez une personne. Si vous avez ajouté un champ Personnes à votre liste, appuyez sur l’icône Filtres . Ensuite, appuyez sur Gérer les champs. Appuyez sur Ajouter un champ et sélectionnez Personnes , puis appuyez sur Terminé. Nommez le champ, puis choisissez si vous souhaitez autoriser les sélections multiples et faire apparaître les noms dans la liste, et si les personnes doivent être tenues informées de la mise à jour de leurs éléments. Appuyez ensuite sur Terminé.

Conseil : lorsque vous ajoutez une personne via le champ Personnes , celle-ci recevra une notification dans l’onglet Activité si la liste a été partagée avec elle.



Ajouter des commentaires à des éléments ou des sous-tâches

Chaque élément ou sous-tâche d’une liste dispose d’un fil de discussion spécifique qui lui reste associé dans tous les emplacements où il/elle est partagé(e). Ouvrez un élément ou une sous-tâche pour ajouter des questions, des commentaires ou des mises à jour dans le fil de discussion.

Ordinateur API Survolez un élément ou une sous-tâche, puis cliquez sur Ajouter un commentaire ou Afficher le commentaire pour continuer un fil de discussion. Saisissez et envoyez votre message. Appuyez sur un élément ou une sous-tâche, puis appuyez sur Ajouter un commentaire . Saisissez et envoyez votre message.

Remarque : si vous mentionnez un utilisateur dans le fil de discussion d’un élément, il recevra une notification dans son flux Activité si la liste a été partagée avec lui.



Consulter l’historique des versions

Vous pouvez accéder aux versions antérieures d’une liste ou consulter les détails des modifications apportées à des éléments individuels.

À partir d’une liste sur ordinateur, cliquez sur l’icône à trois points . Sélectionnez Consulter l’historique des versions dans le menu. Cliquez sur une ligne pour afficher la version de la liste à partir de la date et de l’heure en question. Toute information modifiée sera surlignée en jaune. Pour afficher l’historique détaillé d’un élément, passez votre souris dessus et sélectionnez Ouvrir . Ensuite, cliquez sur l’icône à trois points et sélectionnez Afficher l’historique .



Archiver les éléments ou les sous-tâches d’une liste

Avec les forfaits Pro et Business+, les listes peuvent contenir jusqu’à 1 000 éléments et sous-tâches. Avec Enterprise Grid, les listes peuvent contenir jusqu’à 5 000 éléments et sous-tâches. Si une liste atteint la limite, les éléments les plus anciens sont automatiquement archivés, mais vous pouvez archiver manuellement des éléments individuels, des sous-tâches ou des groupes d’éléments à tout moment.



Archiver un élément

Sur Slack pour ordinateur, ouvrez une liste. Faites un clic droit sur l’élément que vous souhaitez archiver. Sélectionnez Archiver un élément dans le menu.



Archiver une sous-tâche

Sur Slack pour ordinateur, ouvrez une liste. Ouvrez l’élément contenant la sous-tâche que vous voulez archiver. Placez le curseur au-dessus de la sous-tâche et cliquez sur l’icône Ouvrir . Cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Archiver l’élément .



Archiver plusieurs éléments

Pour archiver plusieurs éléments à la fois, vous pouvez archiver une vue entière :

Sur Slack pour ordinateur, ouvrez une liste. Ouvrez le menu déroulant Vues en haut de la liste. À côté d’une vue, cliquez sur l’icône à trois points . Sélectionnez Archiver les éléments dans la vue , puis cliquez sur Archiver pour confirmer.

Conseil : pour afficher tous les éléments archivés d’une liste, cliquez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Afficher les éléments archivés.



Supprimer ou restaurer des listes

Vous pouvez supprimer les listes que vous avez créées ou dont vous êtes propriétaire et les restaurer si vous les avez supprimés au cours des dernières 24 heures.

Supprimer une liste

Sur votre ordinateur, ouvrez une liste. Cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Supprimer la liste. Cliquez sur Supprimer la liste.



Restaurer une liste supprimée

Vous pouvez restaurer une liste dans les 24 heures suivant sa suppression.

Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur Fichiers . Cliquez sur Listes dans la barre latérale de gauche, puis sélectionnez Supprimées . Trouvez la liste que vous souhaitez restaurer, puis cliquez sur l’icône Restaurer la liste . Cliquez sur Restaurer la liste.