Mit Listen kannst du deine Arbeit in Slack organisieren und mit anderen zusammenarbeiten. Verwende sie, um Aufgaben zu verwalten, Projektarbeit zu verfolgen und vieles mehr. Du kannst eine neue Liste von Grund auf neu erstellen oder eine anpassbare Vorlage auswählen, um loszulegen. Anschließend kannst du Aufgaben hinzufügen und direkt mit anderen an Listenelementen arbeiten.

Tipp: Listen sind in den meisten Vorlagen enthalten, vorkonfigurierten Paketen von Tools, mit denen du einen Channel im Handumdrehen für einen bestimmten Zweck einrichten kannst, z. B. für die Verwaltung eines Projekts. Wenn du keine Vorlagen verwendest, kannst du mehr über die Verwendung von Listen erfahren.

Komponenten einer List

Bevor du loslegst, wird empfohlen, dich kurz mit den Komponenten einer Liste vertraut zu machen und dich zu informieren, wie du sie am besten anpassen kannst, um organisiert zu bleiben. Sieh dir im Diagramm unten die Beschreibungen aller Komponenten an.

Komponente Definition 1. Elemente Elemente sind die Aufgaben, die du fertigstellen musst, oder die Arbeitsergebnisse, die du nachverfolgen möchtest. 2. Unteraufgaben Unteraufgaben sind kleinere Aufgaben, die einem Element untergeordnet sind. Sie haben die gleichen Felder wie das Element, können aber eigene Fälligkeitsdaten und Empfänger:innen haben. 3. Felder Felder enthalten die Informationen, die du neben jedem Element angezeigt haben möchtest. Sie sind anpassbar, und die Daten, die du zu jedem Feld hinzufügst, können in unterschiedlichen Formaten eingegeben werden, etwa als Text, über die Auswahl aus einem Dropdown-Menü, per Kontrollkästchen und mehr. 4. Ansichten Speichere Filter-, Sortier- und Layout-Einstellungen als Ansicht. Jeder, der Zugriff auf eine Liste hat, kann schnell zwischen den Ansichten wechseln. 5. Filter und Layouts Sortiere, filtere, blende aus und gruppiere Elemente, um eine Liste auf die für dich relevantesten Aufgaben einzugrenzen. Du kannst Elemente nach bestimmten Feldern in einer Liste filtern und verschiedene Layout-Optionen anwenden: Tabellenlayout (Elemente werden nach Zeilen und Felder nach Spalten organisiert) oder Board-Layout (Elemente werden nach Feldern gruppiert und du kannst Elemente zwischen Spalten verschieben). 6. Threads Eröffne einen Thread zu einem beliebigen Listenelement, um Diskussionen zu bestimmten Aufgaben zu organisieren. Erwähne andere Personen in einem Thread, um sie darüber zu informieren, dass ein Listenelement ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Liste erstellen

Wenn du eine Liste erstellen möchtest, kannst du entweder bei Null anfangen oder eine Vorlage verwenden.

Hinweis: Frontline-Mitglieder können keine Listen erstellen.

Ganz von vorn beginnen

Desktop Mobile Messaging Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf Dateien. Klicke oben rechts auf das Pluszeichen und wähle Liste aus. Tippe auf Mehr am unteren Bildschirmrand. Tippe auf Listen und dann auf das Pluszeichen oben rechts. Gib deiner Liste einen Namen, wähle ein Emoji aus und füge eine Beschreibung hinzu, wenn du möchtest. Tippe dann auf Fertig.



Vorlagen verwenden

Auf dem Desktop kannst du eine Vorlage auswählen, wenn du eine Liste erstellst, um Zeit bei der Einrichtung und Formatierung zu sparen.

Klicke auf der Registerkarte Home in der Seitenleiste auf Dateien. Klicke auf Listen. Wähle Alle anzeigen neben Vorlagen aus. Wähle eine Vorlage aus und klicke dann auf Vorlage verwenden, um loszulegen.

Tipp: Du kannst in der Desktop-Version von Slack eine CSV-Datei in eine Liste importieren. Klicke auf Neu und wähle dann Eine CSV-Datei importieren aus. Wenn du eine Liste in eine CSV-Datei exportieren möchtest, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann CSV-Datei herunterladen aus.



Felder individuell anpassen

Die Listen enthalten standardmäßig vier Felder für die Aufgabennachverfolgung – Erledigung, Name, Empfänger:in und Fälligkeitsdatum –, damit du die Arbeit leicht zuweisen und im Auge behalten kannst. Füge Felder hinzu oder bearbeite sie, um bestimmte Details wie Priorität, Status und mehr zu erfassen.

Desktop Mobile Messaging Klicke auf ein Feld in der obersten Zeile der Liste und wähle dann Feld bearbeiten aus. Wenn du möchtest, kannst du den Namen des Feldes ändern oder eine Option aus dem Dropdown-Menü Feldtyp auswählen, um das Format der Daten zu ändern. Klicke auf Speichern. Wenn du ein Feld hinzufügen möchtest, klicke auf das Pluszeichen am Ende der obersten Zeile. Wenn du ein Feld entfernen möchtest, wähle es oben in der Liste aus und klicke auf Feld löschen. Tippe in einer Liste auf das Filtersymbol. Tippe auf Felder verwalten und wähle dann ein Feld aus, um es anzupassen. Bearbeite den Namen, die Art des Feldes oder sonstige Angaben und tippe dann auf Fertig. Wenn du ein Feld hinzufügen möchtest, tippe auf Feld hinzufügen. Wenn du ein Feld entfernen möchtest, wähle es in der Liste aus und tippe auf Feld löschen.

Tipp: Wenn du Felder für die Aufgabenverfolgung zu einer Liste hinzufügen möchtest, in der sie noch nicht vorhanden sind, öffne deine Liste und wähle Aufgabenverfolgungsfelder aus dem Dropdown-Menü Feldtyp aus.



Elemente zu einer Liste hinzufügen

Elemente in einer Liste sind die Aufgaben, die du fertigstellen musst, oder Arbeitsergebnisse, die du nachverfolgen möchtest. Jede Zeile in einer Liste ist ein separates Element.

Elemente hinzufügen

Desktop Mobile Messaging Klicke auf Unbenanntes Element und gib eine Beschreibung ein. Klicke für jedes Element in die Feldzellen, um relevante Daten einzugeben. Wenn du weiter Elemente hinzufügen möchtest, klicke unten in der Liste auf Element hinzufügen. Klicke auf ein leeres Element und gib eine Beschreibung ein. Tippe auf eine Feldzelle, um relevante Daten einzugeben. Wenn du weitere Elemente hinzufügen möchtest, wechsle wieder zur Liste und tippe auf Element hinzufügen.

Tipp: Wenn du ein Element auf dem Desktop löschen möchtest, klicke mit der rechten Maustaste auf das Element und wähle Element löschen aus. Drücke auf Mobilgeräten lange auf das Element und tippe dann auf Element löschen.



Unteraufgaben erstellen

Zeige in einer Liste auf dem Desktop mit der Maus auf ein Element und klicke auf Element öffnen. Klicke unterhalb von Unteraufgaben auf Unteraufgabe hinzufügen. Füge eine Beschreibung für die Unteraufgabe hinzu und fülle alle anderen Felder aus. Wenn du Details anzeigen möchtest, zeige mit der Maus auf die Unteraufgabe und klicke auf das Öffnen-Symbol.



Nachrichten zu einer Liste hinzufügen

Füge eine Slack-Nachricht direkt aus der Unterhaltung zu einer Liste hinzu.

Desktop Mobile Messaging Bewege den Cursor über die Nachricht, die du einer Liste hinzufügen möchtest. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Zu Liste hinzufügen aus. Suche nach einer Liste, wähle sie aus und klicke dann auf Hinzufügen. Wenn du eine Nachricht zu einer neuen Liste hinzufügen möchtest, klicke auf Neue Liste erstellen. Eine detaillierte Ansicht des Elements wird geöffnet. Klicke auf ein beliebiges Feld, um Informationen hinzuzufügen, oder klicke zum Schließen auf x. Drücke lange auf die Nachricht, die du einer Liste hinzufügen möchtest. Wähle Zu Liste hinzufügen aus. Wähle eine Liste zum Hinzufügen zu einer Nachricht aus. Eine detaillierte Ansicht des Elements wird geöffnet. Du kannst auf ein beliebiges Feld tippen, um Informationen hinzuzufügen.

Tipp: Klicke auf Workflows in der oberen rechten Ecke deiner Liste, um ein Formular zu erstellen, mit dem Personen Elemente einreichen können. Wenn du mehr über Workflows und Listen erfahren möchtest, besuche die Seite Automatisierungen für Listen in Slack einrichten.



Listenansichten modifizieren

Unabhängig davon, ob du eine Liste erstellt hast oder die Liste einer anderen Person anzeigst, kannst du die Darstellung der darin enthaltenen Informationen anpassen. Listenersteller:innen können außerdem eine Standardansicht für ihre Listen festlegen.



Filtern und sortieren

Filtere und sortiere eine Liste, um ganz einfach die Elemente hervorzuholen, die für dich am relevantesten sind.

Desktop Mobile Messaging Klicke in einer Liste auf das Filtersymbol. Wähle dann aus, wie du die Elemente in der Liste filtern, sortieren, ausblenden und gruppieren möchtest. Tippe in einer Liste auf das Filtersymbol. Wähle aus, wie du die Elemente in der Liste filtern, sortieren, ausblenden und gruppieren möchtest, und tippe dann auf Fertig.



Ändern des Layouts einer Liste

So kannst du festlegen, ob Listenelemente im Tabellen- oder Board-Layout angezeigt werden:

Desktop Mobile Messaging Klicke in einer Liste auf das Filtersymbol. Wähle unter Layout die Option Board oder Tabelle aus. Tippe in einer Liste auf das Filtersymbol. Tippe auf Board und dann auf Gruppieren nach. Wähle dann aus, wie Elemente in der Board-Ansicht angezeigt werden sollen. Wenn du zurück zur Tabellenansicht wechseln möchtest, tippe auf das Filtersymbol und anschließend auf

Tabelle (und entferne bei Bedarf die Option Gruppieren nach).



Ansichten erstellen und speichern

Du kannst Sortier- und Layout-Optionen als Ansicht speichern, sodass alle, die Zugriff auf die Liste haben, sie verwenden können. Beispielsweise kannst du eine Ansicht erstellen, die Listenelemente nach Verantwortlichem oder Priorität organisiert. Beim Erstellen einer Liste kannst du eine Standardansicht festlegen, die allen Personen beim Öffnen deiner Liste angezeigt wird. Diese Einstellung kann von diesen jedoch durch Festlegen einer eigenen persönlichen Standardlistenansicht außer Kraft gesetzt werden.

Desktop Mobile Messaging Klicke in der Ansicht Alle Elemente einer Liste auf das Filtersymbol. Wähle dann aus, wie du die Elemente in der Liste filtern, sortieren, ausblenden oder gruppieren möchtest. Klicke auf Als Neue Ansicht speichern. Wenn du zwischen den Ansichten wechseln möchtest, klicke auf Alle Elemente und wähle eine Ansicht aus. Klicke zum Festlegen einer Standardansicht auf das Symbol mit den drei Punkten neben der Ansicht, wähle dann

Als Standardansicht festlegen und entscheide, ob die Ansicht für dich oder für andere gelten soll. Tippe in der Ansicht Alle Elemente einer Liste auf das Filtersymbol und wähle aus, wie du die Elemente in der Liste filtern, ausblenden oder gruppieren möchtest. Tippe auf Board, um das Layout zu ändern. Tippe auf Als neue Ansicht speichern, gib der Ansicht einen Namen und tippe auf Speichern. Wenn du zwischen den Ansichten wechseln möchtest, tippe auf Alle Elemente und wähle eine Ansicht aus. Tippe zum Festlegen einer Standardansicht auf das Symbol mit den drei Punkten neben einer Ansicht, tippe auf Als Standardansicht festlegen und entscheide, ob die Ansicht für dich oder für andere gelten soll.

Hinweis: Du brauchst Bearbeitungszugriff, um Ansichten in Listen zu speichern, die du nicht selbst erstellt hast.

Mit anderen arbeiten

Du kannst Listen überall in Slack teilen, Elemente und Unteraufgaben zuweisen und Kommentare zu Elementen in einem Thread hinzufügen.

Eine Liste teilen

Standardmäßig sind Listen nur für Personen oder Channels sichtbar, mit denen du sie direkt teilst. Außerdem kannst du allgemeine Zugriffsberechtigungen festlegen, um zu entscheiden, ob Personen, die deine Listen bei der Suche in Slack finden, sie anzeigen oder bearbeiten können.

Desktop Mobile Messaging Klicke in der Liste oben rechts auf Teilen. Gib den Namen von Personen oder Channels ein und klicke dann auf das Dropdown-Menü Bearbeitungszugriff, um zu entscheiden, ob sie die Liste anzeigen oder bearbeiten können, und wähle Teilen. Die List wird als Nachricht an die von dir angegebenen Personen oder Channels gesendet. Zum Festlegen allgemeiner Berechtigungen klicke auf Nur eingeladene Personen erhalten Zugriff. Wähle dann Alle in [Organisation] haben Lesezugriff oder Alle in [Organisation] haben Bearbeitungszugriff aus. Du kannst Listen mit Personen oder Channels auf Mobilgeräten teilen, aber es ist nicht möglich, allgemeine Zugriffsberechtigungen festzulegen. Tippe in einer Liste auf den Listennamen. Tippe dann auf In Slack teilen. Gib den Namen von Personen oder Channels ein und wähle dann aus, ob sie die Liste bearbeiten oder anzeigen können. Füge eine Nachricht hinzu, wenn du möchtest, und tippe dann auf Senden. Die List wird als Nachricht an die von dir angegebenen Personen oder Channels gesendet.

Tipp: Füge andere Personen als Listeninhaber:innen hinzu, um ihnen dieselben Berechtigungen zu gewähren, die du als Ersteller:in hast.



Empfänger:innen hinzufügen

Wenn du jemanden als Empfänger:in hinzufügst, kann die Person die Aufgabe im Ordner Dir zugewiesen auf der Seite Listen sehen. Wenn deine Liste kein Empfängerfeld hat, kannst du stattdessen ein Personenfeld hinzufügen.

Desktop Mobile Messaging Wähle aus einer Liste eine Person oder mehrere Personen aus dem Menü im Feld Empfänger:in oder Personen aus. Wenn du noch kein Feld Personen zu deiner Liste hinzugefügt hast, klicke auf das Pluszeichen am Ende der obersten Zeile. Gib einen Namen für das Feld ein und wähle dann Personen aus dem Dropdown-Menü Feldtyp aus. Wähle aus, ob du eine Mehrfachauswahl zulassen möchtest und ob Namen in der Liste angezeigt werden sollen, und klicke dann auf Speichern. Tippe in einer Liste auf das Feld Empfänger:in oder Personen und wähle eine oder mehrere Personen aus. Wenn du kein Feld Personen zu deiner Liste hinzugefügt hast, tippe auf das Filtersymbol. Tippe dann auf Felder verwalten. Tippe auf Feld hinzufügen, wähle Personen aus und tippe dann auf Fertig. Gib einen Namen für das Feld ein und wähle aus, ob du eine Mehrfachauswahl zulassen möchtest, ob die Namen in der Liste angezeigt werden sollen und ob Personen über Aktualisierungen ihrer Elemente benachrichtigt werden sollen. Tippe dann auf Fertig.

Tipp: Wenn du jemanden zum Feld Personen hinzufügst, erhält die Person eine Benachrichtigung in Aktivität, wenn die Liste für sie freigegeben wurde.



Kommentare zu Elementen oder Unteraufgaben hinzufügen

Jedes Element oder jede Unteraufgabe in einer Liste hat einen eigenen Nachrichten-Thread, der immer angefügt ist, wenn das Element oder die Unteraufgabe geteilt wird. Öffne ein Element oder eine Unteraufgabe, um Fragen, Kommentare oder Aktualisierungen im Thread hinzuzufügen.

Desktop Mobile Messaging Zeige mit der Maus auf ein Element oder eine Unteraufgabe und klicke dann auf Kommentar hinzufügen oder Kommentar anzeigen, um einen Thread weiterzuführen. Schreibe und sende deine Nachricht. Tippe auf ein Element oder eine Unteraufgabe und dann auf Kommentar hinzufügen. Schreibe und sende deine Nachricht.

Hinweis: Wenn du jemanden im Thread eines Elements erwähnst, erhält die Person eine Benachrichtigung in ihrem Aktivität-Feed, wenn die Liste mit ihr geteilt wird.



Versionsverlauf ansehen

Du kannst auf frühere Versionen einer Liste zugreifen oder Details zu Änderungen an einzelnen Elementen anzeigen.

Klicke auf dem Desktop in einer Liste auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Versionsverlauf anzeigen aus dem Menü aus. Klicke auf eine Zeile, um die Version der Liste von diesem bestimmten Datum und dieser bestimmten Uhrzeit anzuzeigen. Alle geänderten Informationen werden gelb hervorgehoben. Wenn du den detaillierten Verlauf eines Elements anzeigen möchtest, zeige mit der Maus auf das Element und wähle Öffnen aus. Klicke dann auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Verlauf anzeigen aus.



Listenelemente oder Unteraufgaben archivieren

Bei den Plänen Pro und Business+ können Listen bis zu 1.000 Elemente und Unteraufgaben enthalten. Bei Enterprise Grid können Listen bis zu 5.000 Elemente und Unteraufgaben enthalten. Wenn eine Liste das Limit erreicht, werden die ältesten Elemente automatisch archiviert. Du kannst jedoch jederzeit einzelne Elemente, Unteraufgaben oder Elementgruppen manuell archivieren.



Ein Element speichern

Öffne in Slack auf dem Desktop eine Liste. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Element, das du archivieren möchtest. Wähle Element archivieren aus dem Menü aus.



Unteraufgabe archivieren

Öffne in Slack auf dem Desktop eine Liste. Öffne das Element mit der Unteraufgabe, die du archivieren möchtest. Zeige mit der Maus auf die Unteraufgabe und klicke auf das Symbol Öffnen. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Element archivieren aus.



Mehrere Elemente archivieren

Du kannst mehrere Elemente auf einmal archivieren, indem du eine gesamte Ansicht archivierst:

Öffne in Slack auf dem Desktop eine Liste. Öffne das Dropdown-Menü Ansichten oben in der Liste. Klicke neben einer Ansicht auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Elemente in Ansicht archivieren aus und klicke dann zum Bestätigen auf Archivieren.

Tipp: Wenn du alle archivierten Elemente in einer Liste anzeigen möchtest, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke und wähle Archivierte Elemente anzeigen aus.



Listen löschen oder wiederherstellen

Du kannst Listen, die du erstellt hast oder besitzt, löschen und innerhalb von 24 Stunden nach dem Löschen wiederherstellen.

Liste löschen

Öffne eine Liste auf deinem Desktop. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Liste löschen aus. Klicke auf Liste löschen.



Gelöschte Liste wiederherstellen

Du kannst eine Liste bis zu 24 Stunden nach dem Löschen wiederherstellen.

Klicke auf der Registerkarte Home auf Dateien. Klicke in der linken Seitenleiste auf Listen und wähle dann Gelöscht aus. Suche nach der Liste, die du wiederherstellen möchtest, und klicke dann auf das Symbol Liste wiederherstellen. Klicke auf Liste wiederherstellen.