Las listas te ayudan a organizar y colaborar en el trabajo que se realiza en Slack, y puedes utilizarlas para gestionar tareas, realizar un seguimiento del trabajo del proyecto y mucho más. Crea una nueva lista desde cero o elige una plantilla personalizable para empezar, después añade tareas y trabaja con otras personas directamente en los elementos de la lista.

Consejo: Las listas se incluyen en la mayoría de las plantillas, que son conjuntos preconfigurados de herramientas que puedes usar para configurar rápidamente canales para una finalidad específica, como gestionar un proyecto. Si no usas las plantillas, puedes obtener más información sobre cómo usar las listas.

Componentes de una lista

Antes de empezar, te será de ayuda invertir algo de tiempo en familiarizarte con los componentes de una lista y cómo personalizarlos de forma que te ayuden a organizarte. Revisa el gráfico que aparece a continuación para ver una descripción de cada componente.

Componente Definición 1. Elementos Los elementos son las tareas que debes completar o las entregas de las que te gustaría hacer un seguimiento. 2. Subtareas Las subtareas son tareas más pequeñas anidadas bajo un elemento. Tienen los mismos campos que el elemento, pero pueden tener fechas de vencimiento y personas asignadas únicas. 3. Campos Los campos contienen la información que quieres que aparezca junto a los elementos. Se pueden personalizar y los datos de cada campo se pueden introducir de distintas formas: como texto, una selección de un menú desplegable, casillas de verificación y mucho más. 4. Vistas Guarda las preferencias de filtrado, ordenación y diseño como una vista. Cualquiera que tenga acceso a una lista puede cambiar rápidamente de una vista a otra. 5. Filtros y diseños Ordena, filtra, oculta y agrupa elementos para reducir la lista a las tareas que te resulten más relevantes. Puedes filtrar los elementos por determinados campos de la lista y aplicar distintas opciones de diseño: diseño de tabla (organiza los elementos por filas y los campos por columnas) o diseño de tablero (los elementos se agrupan por campos y puedes moverlos entre columnas). 6. Hilos de conversaciones Inicia un hilo de conversación sobre cualquier elemento de la lista para organizar debates en torno a tareas específicas. Menciona a otras personas en un hilo para informarles de que un elemento de la lista requiere su atención.

Crear una lista

Para crear una lista, puedes hacerlo desde cero o utilizar una plantilla.

Nota: Los miembros de primera línea no pueden crear listas.

Comenzar desde cero

Ordenador Móvil Desde la pestaña Inicio, haz clic en Archivos en tu barra lateral. Haz clic en el botón del signo más en la parte superior derecha y selecciona Lista. Pulsa Más en la parte inferior de la pantalla. Pulsa Listas y, a continuación, el icono del signo más en la esquina superior derecha. Ponle un nombre a la lista, escoge un emoji y añade, si quieres, una descripción; después, pulsa Listo.



Usar una plantilla

Desde el ordenador, puedes usar una plantilla para ahorrar el tiempo de la configuración y la aplicación de formato al crear una lista.

Desde la pestaña Inicio, haz clic en Archivos en tu barra lateral. Haz clic en Listas. Selecciona Ver todo junto aPlantillas. Selecciona una y plantilla y, después, haz clic en Utilizar esta plantilla para comenzar.

Consejo: Puedes importar un archivo .CSV a una lista desde la versión de Slack en el ordenador. Haz clic en Nuevo y luego selecciona Importar un CSV. Para exportar una lista a un archivo CSV, abre una lista, haz clic en el icono de tres puntos y selecciona Descargar CSV.



Personalizar campos

De forma predeterminada, las listas incluyen cuatro campos de seguimiento de tareas: Completada, Nombre, Responsable y Fecha de vencimiento. Así puedes asignar y hacer un seguimiento del trabajo con facilidad. Añade o edita campos para incluir detalles específicos como prioridad, estado y mucho más.

Ordenador Móvil Haz clic en un campo de la fila superior de la lista y selecciona Editar campo. Si quieres, cambia el nombre del campo o selecciona una opción del menú desplegable Tipo de campo para cambiar el formato de los datos. Haz clic en Guardar. Para añadir un campo, haz clic en el signo más que aparece al final de la fila superior. Para eliminar un campo, selecciónalo en la parte superior de la lista y haz clic en Eliminar campo. Desde una lista, pulsa en el icono Filtros. Pulsa Gestionar campos y selecciona un campo para personalizarlo. Edita el nombre, tipo de campo u otros detalles y, a continuación, pulsa Listo. Para añadir un campo, pulsa Añadir campo. Para eliminar un campo, selecciónalo de la lista y pulsa Eliminar campo.

Consejo: Para añadir campos de seguimiento de tareas a una lista que no tiene ninguno, abre la lista y selecciona Campos de seguimiento de tareas desde el menú desplegable Tipo de campo.



Añadir elementos a una lista

Los elementos de una lista son las tareas que tienes que completar o las entregas de las que te gustaría hacer un seguimiento. Cada fila de una lista es un elemento independiente.

Añadir artículos

Ordenador Móvil Haz clic en Elemento sin título e introduce una descripción. Para cada elemento, haz clic en la celda de campo para introducir los datos pertinentes. Si quieres agregar más elementos, haz clic en Añadir elemento en la parte inferior de la lista. Pulsa un elemento vacío e introduce una descripción. Pulsa una celda de campo para introducir los datos pertinentes. Para añadir más elementos, vuelve a la lista y pulsa Añadir elemento.

Consejo: Para borrar un elemento desde el ordenador, haz clic con el botón derecho en él y selecciona Eliminar elemento. En el móvil, deja pulsado el elemento y pulsa Eliminar elemento.



Crear subtareas

En una lista en el ordenador, pasa el ratón por encima de un elemento y haz clic en Abrir elemento. Debajo de Subtareas, haz clic en Añadir subtarea. Añade una descripción de la subtarea y rellena los demás campos. Para ver detalles, pasa el ratón por encima de la subtarea y haz clic en el icono abrir.



Añadir mensajes a una lista

Añade cualquier mensaje de Slack a una lista desde la conversación.

Ordenador Móvil Pasa el cursor sobre el mensaje que te gustaría añadir a una lista. Haz clic en el icono de tres puntos y selecciona Añadir a la lista. Busca y selecciona una lista y haz clic en Añadir. Para añadir un mensaje a una lista nueva, haz clic en Crear una nueva lista. Se abrirá una vista detallada del elemento. Haz clic en cualquier campo para añadir información, o bien haz clic en la x para cerrarlo. Pulsa durante unos segundos el mensaje que quieras añadir a una lista. Selecciona Añadir a la lista. Selecciona una lista para añadir el mensaje. Se abrirá una vista detallada del elemento y puedes pulsar cualquier campo para añadir información.

Consejo: Haz clic en Flujos de trabajo situado en la esquina superior derecha de la lista para crear un formulario que las personas puedan utilizar para enviar elementos. Para obtener más información acerca de los flujos de trabajo y las listas, visita Configurar automatizaciones para listas en Slack.



Modificar las vistas de lista

Tanto si has creado una lista como si estás viendo la de otra persona, puedes ajustar cómo aparece la información. Los creadores de listas también podrán establecer una vista predeterminada para sus listas.



Filtrar y ordenar

Filtra y ordena una lista para encontrar fácilmente los elementos que más te interesan.

Ordenador Móvil Desde una lista, haz clic en el icono de filtros. Elige la forma en la que quieres filtrar, ordenar, ocultar o agrupar los elementos en la lista. Desde una lista, pulsa en el icono Filtros. Elige la forma en la que quieres filtrar, ordenar, ocultar y agrupar los elementos en la lista y luego pulsa en Listo.



Cambiar el diseño de una lista

Así podrás elegir cómo aparecen los elementos de la lista, en una tabla o en un tablero:

Ordenador Móvil Desde una lista, haz clic en el icono de filtros. En Diseño, selecciona Tablero o Tabla. Desde una lista, pulsa en el icono Filtros. Pulsa Tablero y, a continuación, Agrupar por y elige cómo deben aparecer los elementos en la vista de tablero. Para volver a cambiar a la vista de tabla, pulsa el icono de filtros y, a continuación, pulsa

Tabla (y elimina la opción Agrupar por si quieres).



Crear y guardar vistas

Puedes guardar las preferencias de orden y diseño como una vista para que cualquiera que tenga acceso las pueda usar. Por ejemplo, puede que quieras crear una vista para organizar los elementos de la lista por persona asignada o prioridad. Si creas una lista, puedes establecer una vista predeterminada para todo el mundo, que podrán anular estableciendo una vista de lista predeterminada propia.

Ordenador Móvil Desde la vista Todos los elementos de una lista, haz clic en el icono de filtros. Después, selecciona cómo quieres filtrar, ordenar, ocultar o agrupar los elementos de la lista. Haz clic en Guardar como una nueva vista. Para alternar entre las vistas, haz clic en Todos los elementos y selecciona una vista. Para establecer una vista predeterminada, haz clic en el icono de tres puntos junto a la vista y selecciona

Establecer como vista predeterminada y decide si la vista se aplica a ti o a los demás. Desde la vista de lista Todos los elementos, pulsa el icono de filtros y elige la forma en la que quieres filtrar, ocultar o agrupar los elementos de la lista. Pulsa Tablero para cambiar el diseño. Pulsa Guardar como nueva vista. A continuación, ponle un nombre y pulsa Guardar. Para alternar entre las vistas, pulsa Todos los elementos y selecciona una vista. Para establecer una vista predeterminada, pulsa el icono con tres puntos junto a una vista y, después, pulsa Establecer como vista predeterminada y decide si la vista se aplica a ti o a los demás.

Nota: Necesitas acceso de edición para guardar las vistas en listas que no hayas creado tú.

Colabora con otras personas

Puedes compartir listas en cualquier lugar de Slack, asignar elementos y subtareas, y añadir comentarios sobre los elementos de un hilo de la conversación.

Compartir una lista

De forma predeterminada, solo pueden ver las listas las personas o los canales con los que las compartes directamente. También puedes definir permisos de acceso generales para decidir si las personas que encuentran tus listas al buscarlas en Slack pueden verlas o editarlas.

Ordenador Móvil En la esquina superior derecha de una lista, haz clic en Compartir. Escribe el nombre de las personas o los canales, haz clic en el menú desplegable Puede editar para decidir si pueden ver o editar la lista y selecciona Compartir. De esta forma, enviarás la lista mediante un mensaje a las personas o canales especificados. Para establecer permisos generales, haz clic en Solo las personas invitadas pueden acceder. A continuación, elige Cualquier persona de [la organización] puede ver o Cualquier persona de [la organización] puede editar. Puedes compartir listas con personas o canales en el móvil, pero no es posible establecer permisos de acceso generales. Desde una lista, pulsa el nombre de la lista. A continuación, pulsa Compartir en Slack. Escribe el nombre de las personas o los canales y, a continuación, elige si pueden editar o ver la lista. Añade un mensaje, si quieres, y pulsa Enviar. De esta forma, enviarás la lista mediante un mensaje a las personas o canales especificados.

Consejo: Añade a otras personas como propietarios de la lista para darles los mismos permisos que tú tienes como creador.



Añadir personas asignadas

Cuando añades a alguien como persona asignada, esta puede ver la tarea desde la sección Asignado a ti de la página Listas. Si tu lista no tiene un campo Persona asignada, puedes añadir en su lugar el campo Personas.

Ordenador Móvil En una lista, selecciona una persona o varias en el menú del campo Persona asignada o Personas. Si no has añadido ningún campo Personas a tu lista, haz clic en el signo más que aparece al final de la fila superior. Añade un nombre al campo y, luego, selecciona Personas en el menú desplegable Tipo de campo. Decide si quieres permitir varias selecciones y si los nombres deberían mostrarse en la lista y, después, haz clic en Guardar. En una lista, pulsa el campo Persona asignada o Personas y elige a una persona o a varias. Si no has añadido un campo Personas a tu lista, pulsa el icono de filtros. Después, pulsa Gestionar campos. Pulsa Añadir campo y selecciona Persona. Después, pulsa Listo. Añade un nombre al campo y elige si quieres permitir selecciones múltiples, si quieres que los nombres aparezcan en la lista y si las personas deben recibir notificaciones acerca de las actualizaciones de sus elementos. A continuación, pulsa Listo.

Consejo: Al añadir a una persona al campo Personas, esta recibirá una notificación en Actividad siempre que se haya compartido con ella la lista.



Añadir comentarios a elementos o subtareas

Cada elemento o subtarea de una lista tiene un hilo de mensajes específico que permanece con él dondequiera que se comparta. Abre un elemento o subtarea para añadir preguntas, comentarios o actualizaciones en el hilo de la conversación.

Ordenador Móvil Pasa el ratón por encima de un elemento o subtarea y, después, haz clic en Añadir comentario o Ver comentario para continuar con el hilo de la conversación. Escribe y envía tu mensaje. Pulsa un elemento o subtarea y, a continuación, pulsa Añadir un comentario. Escribe y envía tu mensaje.

Nota: Si mencionas a alguien en un hilo de un elemento, recibirá la notificación en su feed Actividad, siempre y cuando se le haya compartido la lista.



Ver historial de versiones

Puedes acceder a versiones anteriores de una lista o ver detalles sobre los cambios realizados en elementos individuales.

Desde una lista de tu ordenador, haz clic en el icono de tres puntos. Selecciona Ver historial de versiones desde el menú. Haz clic en una fila para ver la versión de la lista de esa fecha y hora concretas. Cualquier información que haya cambiado se resaltará en amarillo. Para ver el historial detallado de un elemento, pasa el ratón sobre él y selecciona Abrir. A continuación, haz clic en el icono de tres puntos y selecciona Ver historial.



Archivar elementos o subtareas de listas

En los planes Pro y Business+, las listas pueden tener hasta 1000 elementos y subtareas. En Enterprise Grid, las listas pueden tener hasta 5000 elementos y subtareas. Si una lista alcanza el límite, los elementos más antiguos se archivarán automáticamente, pero puedes archivar de forma manual elementos individuales, subtareas o grupos de elementos en cualquier momento.



Archivar un elemento

Desde la aplicación de ordenador de Slack, abre una lista. Haz clic con el botón derecho en el elemento que quieras archivar. Selecciona Archivar elemento desde el menú.



Archivar una subtarea

Desde la aplicación de ordenador de Slack, abre una lista. Abre el elemento con la subtarea que te gustaría archivar. Pasa el ratón por encima de la subtarea y haz clic en el icono Abrir. Haz clic en el icono de los tres puntos y, después, selecciona Archivar elemento.



Archivar varios elementos

Para archivar varios elementos a la vez, puedes archivar una vista entera:

Desde la aplicación de ordenador de Slack, abre una lista. Abre el menú desplegable Vistas de la parte superior de la lista. Junto a una vista, haz clic en el icono de tres puntos. Selecciona Archivar elementos de la vista y, a continuación, haz clic en Archivar para confirmarlo.

Consejo: para ver todos los elementos archivados de una lista, haz clic en el icono de tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona Ver elementos archivados.



Eliminar o restaurar listas

Puedes eliminar las listas que hayas creado o de las que seas propietario y restaurarlas antes de que pasen 24 horas.

Eliminar una lista

En el ordenador, abre una lista. Haz clic en el icono de tres puntos y selecciona Eliminar lista. Haz clic en Eliminar lista.



Restaurar una lista eliminada

Puedes restaurar una lista en las 24 horas siguientes a su eliminación.

Desde la pestaña Inicio, haz clic en Archivos. Haz clic en Listas en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Eliminados. Busca la lista que quieras restaurar y haz clic en el icono de restaurar lista. Haz clic en Restaurar lista.