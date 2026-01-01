Si tienes un plan de pago de Slack, puedes organizar la barra lateral con secciones personalizadas. Para simplificar el proceso de incorporación de miembros nuevos, puedes compartir con ellos secciones personalizadas para que sea más sencillo unirse a canales importantes y organizar la barra lateral en un solo paso. Además, los miembros pueden modificar secciones que compartiste con ellos como cualquier otra sección en la barra lateral, lo que incluye cómo se muestran y organizan los canales.





Compartir una sección de la barra lateral

En la computadora, coloca el cursor sobre el nombre de una sección personalizada y haz clic en el

ícono de tres puntos. Haz clic en Compartir sección. Elige a las personas con las que quieres compartir la sección y revisa los canales que se incluyen. Si quieres, puedes agregar un mensaje con contexto para las personas con las que vas a compartir la sección. Haz clic en Compartir para finalizar. Las personas que selecciones recibirán un mensaje directo con la opción de agregar y personalizar la sección que compartiste.



Compartir secciones de la barra lateral con grupos de usuarios

Si tienes permisos para crear y editar grupos de usuarios, puedes compartir secciones de la barra lateral con un grupo de usuarios nuevo o existente. Recuerda que puedes agregar una sección personalizada para la barra lateral por grupo de usuarios, y los miembros no podrán cambiar el ícono predeterminado a otro emoji.

Para un grupo de usuarios nuevo

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Selecciona Grupos de usuarios y haz clic en Crear grupo de usuarios en la esquina superior derecha. Elige un nombre y un identificador para tu grupo de usuarios. Selecciona los canales a los que se agregarán automáticamente los nuevos miembros. En Agregar canales del grupo como una sección en Inicio, haz clic en Activar/desactivar y, luego, en Siguiente. Debajo de Agregar miembros, busca y selecciona los miembros que deseas agregar. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear grupo. En la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Selecciona Grupos de usuarios y haz clic en Crear grupo de usuarios en la esquina superior derecha. Selecciona un espacio de trabajo para el grupo de usuarios y luego elige unnombre y un identificador. Selecciona los canales a los que se agregarán automáticamente los nuevos miembros. En Agregar canales del grupo como una sección en Inicio, haz clic en Activar/desactivar y, luego, en Siguiente. Debajo de Agregar miembros, busca y selecciona los miembros que deseas agregar. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear grupo.

Nota: Puedes usar el argumento booleano enable_section con los métodos de API usergroups.update o usergroups.create. No es posible asignar secciones de la barra lateral a grupos con proveedores de identidades con la API de SCIM.



Para un grupo de usuarios existente

En la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Selecciona Grupos de usuarios y haz clic en el grupo de usuarios que quieres administrar. Haz clic en el ícono de tres puntos en la parte superior. En el menú, selecciona Editar detalles del grupo. Agrega o revisa los canales predeterminados y, luego, haz clic en la opción Activar/desactivar debajo de Agregar canales del grupo como una sección en Inicio. Haz clic en Guardar.

Nota: Si alguien en un grupo de usuarios organizó un canal predeterminado en su propia sección personalizada antes de que se creara la sección personalizada compartida, el canal no se moverá a la nueva sección personalizada compartida.