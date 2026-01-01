En los planes de pago de Slack, puedes organizar tu barra lateral con secciones personalizadas. Para simplificar el proceso de incorporación de nuevos miembros del equipo, puedes compartir secciones personalizadas para que sea más sencillo unirse a los canales clave y organizar la barra lateral con un solo paso. Además, los miembros podrán modificar las secciones que hayas compartido con ellos como hacen con cualquier otra sección de su barra lateral, incluida la manera de mostrar y ordenar los canales.





Compartir una sección de barra lateral

En el ordenador, coloca el cursor sobre el nombre de una sección personalizada y haz clic en el

icono de tres puntos. Haz clic en Compartir sección. Selecciona las personas con las que quieras compartir la sección y revisa los canales incluidos. Si quieres, puedes añadir un mensaje para ofrecer más información a las personas con la que vas a compartirla. Haz clic en Compartir para terminar. Las personas que hayas seleccionado recibirán un mensaje directo con una opción para añadir y personalizar la sección que has compartido.



Compartir secciones de barra lateral con grupos de usuarios

Si tienes permiso para crear y editar grupos de usuarios, puedes compartir las secciones de la barra lateral con un grupo de usuarios nuevo o existente. Ten en cuenta que puedes añadir una sección de barra lateral personalizada por cada grupo de usuarios, y los miembros no podrán cambiar el icono predeterminado a un emoji diferente.

Para un nuevo grupo de usuarios

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Selecciona Grupos de usuarios y, a continuación, haz clic en Crear grupo de usuarios en la esquina superior derecha. Selecciona un nombre e identificador para tu grupo de usuarios. Selecciona los canales a los que se añadirán automáticamente los miembros del grupo. Bajo Añadir canales grupales como sección en Inicio, haz clic en el conmutador y, después, haz clic en Siguiente. En Añadir miembros, busca y selecciona a los miembros a los que quieres añadir. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear grupo. Desde la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Selecciona Grupos de usuarios y, a continuación, haz clic en Crear grupo de usuarios en la esquina superior derecha. Selecciona un espacio de trabajo para el grupo de usuarios y elige un nombre y un nombre de mención. Selecciona los canales a los que se añadirán automáticamente los miembros del grupo. Bajo Añadir canales grupales como sección en Inicio, haz clic en el conmutador y, después, haz clic en Siguiente. En Añadir miembros, busca y selecciona a los miembros a los que quieres añadir. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear grupo.

Nota: Puedes usar el argumento booleano enable_section con los métodos de API usergroups.update o usergroups.create. No es posible asignar secciones laterales a grupos del proveedor de identidad con la API SCIM.



Para un grupo de usuarios existente

Desde la pestaña Inicio, haz clic en Directorios. Selecciona Grupos de usuarios y, después, haz clic en el grupo de usuarios que quieras gestionar. Haz clic en el icono con tres puntos en la parte superior. Selecciona Editar información del grupo en el menú. Añade o revisa los canales predeterminados y, después, haz clic en el conmutador bajo Añadir canales grupales como sección en Inicio. Haz clic en Guardar.

Nota: Si se ha creado alguna persona del grupo de usuarios organizado como canal predeterminado en su propia sección personalizada antes de la sección personalizada compartida, el canal no se moverá a la nueva sección personalizada compartida.