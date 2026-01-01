Con un piano Slack a pagamento, puoi organizzare la barra laterale con sezioni personalizzate. Per semplificare il processo di onboarding per i nuovi membri del team, puoi condividere sezioni personalizzate per facilitare l'accesso ai canali principali e organizzare la barra laterale in un unico passaggio. Inoltre, i membri possono modificare le sezioni che hai condiviso con loro come qualsiasi altra sezione della barra laterale, incluso il modo in cui i canali vengono visualizzati e ordinati.
Condividere una sezione della barra laterale
Dal desktop, passa il puntatore del mouse sul nome di una sezione personalizzata e seleziona l’ icona con i tre puntini.
Clicca su Condividi sezione.
Seleziona le persone con cui desideri condividere la sezione e controlla i canali inclusi. Se vuoi, aggiungi un messaggio per dare maggiore contesto alle persone con cui condividi.
Clicca su Condividi per terminare. Le persone che selezioni riceveranno un messaggio diretto con l’opzione di aggiungere e personalizzare la sezione che hai condiviso.
Condividere le sezioni della barra laterale con gruppi di utenti
Seleziona Gruppi utenti, poi clicca su Crea gruppo utenti nell’angolo in alto a destra.
Scegli un nome e un handle per il gruppo di utenti.
Seleziona i canali a cui i nuovi membri verranno aggiunti automaticamente.
Alla voce Aggiungi i canali di gruppo come sezione in Home, clicca sul pulsante Attiva/disattiva e poi su Avanti.
Alla voce Aggiungi membri, cerca e seleziona i membri che vuoi aggiungere.
Quando hai terminato, clicca su Crea gruppo.
Dalla scheda Home, clicca su Directory.
Seleziona Gruppi utenti, poi clicca su Crea gruppo utenti nell’angolo in alto a destra.
Seleziona un’area di lavoro per il gruppo utenti, poi scegli un nome e un handle.
Seleziona i canali a cui i nuovi membri verranno aggiunti automaticamente.
Alla voce Aggiungi i canali di gruppo come sezione in Home, clicca sul pulsante Attiva/disattiva e poi su Avanti.
Alla voce Aggiungi membri, cerca e seleziona i membri che vuoi aggiungere.
Quando hai terminato, clicca su Crea gruppo.
Nota: Puoi utilizzare l'argomento booleano enable_section con i metodi API usergroups.update o usergroups.create. Non è possibile assegnare sezioni della barra laterale ai gruppi IDP con l’API SCIM.
Per un gruppo di utenti esistente
Dalla scheda Home , clicca su Directory.
Seleziona Gruppi di utenti, poi clicca su gruppo utente che vuoi gestire.
Clicca sull’icona a tre puntini in cima.
Seleziona Modifica dettagli gruppo dal menu.
Aggiungi o rivedi i canali predefiniti, poi clicca sul pulsante Attiva/disattiva alla voce Aggiungi i canali di gruppo come sezione in Home.
Clicca su Salva.
Nota: Se qualcuno in un gruppo utenti ha organizzato un canale predefinito nella propria sezione personalizzata prima di creare la sezione personalizzata condivisa, il canale non verrà spostato nella nuova sezione personalizzata condivisa.