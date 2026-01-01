Wenn du einen kostenpflichtigen Plan von Slack verwendest, kannst du deine Seitenleiste mit benutzerdefinierten Ordnern organisieren. Damit der Onboarding-Prozess für neue Teammitglieder möglichst einfach ist, kannst du benutzerdefinierte Ordner teilen, die es ihnen erleichtern, den wichtigsten Channels beizutreten und ihre Seitenleiste in einem Schritt zu organisieren. Außerdem können sie die von dir geteilten Ordner wie jeden anderen Ordner in ihrer Seitenleiste ändern, z. B. die Anzeige und Sortierung von Channels.





Seitenleistenordner teilen

Zeige auf deinem Desktop mit der Maus auf den Namen eines benutzerdefinierten Ordners und klicke auf das

Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Ordner teilen. Wähle die Personen aus, mit denen du den Ordner teilen möchtest, und überprüfe die darin enthaltenen Channels. Wenn du möchtest, kannst du eine Nachricht hinzufügen, um den Personen, mit denen du Inhalte teilst, Kontextinformationen zu geben. Klicke abschließend auf Teilen. Die von dir ausgewählten Personen erhalten eine Direktnachricht mit der Option, den von dir geteilten Ordner hinzuzufügen und anzupassen.



Benutzerdefinierte Seitenleistenordner mit Benutzergruppen teilen

Wenn du über die Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Benutzergruppen verfügst, kannst du Seitenleistenordner mit neuen oder bestehenden Benutzergruppen teilen. Bitte beachte, dass du nur einen benutzerdefinierten Seitenleistenordner pro Benutzergruppe hinzufügen kannst und dass die Mitglieder das Standardsymbol nicht in ein anderes Emoji ändern können.

Für neue Benutzergruppen

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Tab Home auf Verzeichnisse. Wähle Benutzergruppen aus und klicke dann oben rechts auf Benutzergruppe erstellen. Wähle Name und Handle für deine Benutzergruppe aus. Wähle die Channels aus, zu denen neue Mitglieder automatisch hinzugefügt werden. Klicke unter Gruppen-Channels als Ordner in Home hinzufügen auf den Ein-/Aus-Schalter und dann auf Weiter. Suche unter Mitglieder hinzufügen nach den Mitgliedern, die du hinzufügen möchtest, und wähle sie aus. Wenn du fertig bist, klickst du auf Gruppe erstellen. Klicke auf dem Tab Home auf Verzeichnisse. Wähle Benutzergruppen aus und klicke dann oben rechts auf Benutzergruppe erstellen. Wähle einen Workspace für die Benutzergruppe und anschließend einen Namen und ein Handle aus. Wähle die Channels aus, zu denen neue Mitglieder automatisch hinzugefügt werden. Klicke unter Gruppen-Channels als Ordner in Home hinzufügen auf den Ein-/Aus-Schalter und dann auf Weiter. Suche unter Mitglieder hinzufügen nach den Mitgliedern, die du hinzufügen möchtest, und wähle sie aus. Wenn du fertig bist, klickst du auf Gruppe erstellen.

Hinweis: Du kannst das Boolesches Argument enable_section mit den API-Methoden usergroups.update oder usergroups.create verwenden. Mit der SCIM-API ist es nicht möglich, IDP-Gruppen Seitenleistenordner zuzuweisen.



Für eine bestehende Benutzergruppe

Klicke auf dem Tab Home auf Verzeichnisse. Wähle Benutzergruppen aus und klicke dann auf die Benutzergruppe, die du verwalten möchtest. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten oben. Wähle im Menü Gruppendetails bearbeiten. Füge die Standard-Channels hinzu oder überprüfe sie, und klicke dann auf den Ein-/Aus-Schalter unter Gruppen-Channels als Ordner in Home hinzufügen. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Wenn jemand in einer Benutzergruppe einen Standard-Channel in einem eigenen benutzerdefinierten Ordner organisiert hat, bevor der geteilte benutzerdefinierte Ordner erstellt wurde, wird der Channel nicht in den neuen geteilten benutzerdefinierten Ordner verschoben.