Cada canal y conversación de mensajes directos comienza con una pestaña Mensajes. A medida que las conversaciones se ponen en marcha y compartes archivos, creas flujos de trabajo y fijas mensajes importantes con pines, aparecerán pestañas adicionales automáticamente. También puedes crear carpetas para organizar enlaces y recursos.



Crear una pestaña

Crea pestañas para destacar contenido de manera visible en un canal o mensaje directo. Puedes crear hasta 15 pestañas para los siguientes tipos de contenido:

Canvas y listas

Flujos de trabajo

Mensajes

Enlaces y otros archivos (en carpetas)



Agregar un canvas o una lista

Desde tu computadora, abre un canal o un mensaje directo. Haz clic en el signo más en la parte superior de la conversación y selecciona

Canvas o Lista del menú. Busca un canvas o una lista, o crea nuevos si así lo deseas. Si quieres agregar una lista, selecciona una vista. Haz clic en Insertar. Revisa los permisos de acceso y luego haz clic en Compartir.

Consejo: Resalta un canvas o una lista en un canal o mensaje directo arrastrándolo y soltándolo en el encabezado de la conversación.



Agregar un flujo de trabajo

Desde tu computadora, abre un canal o un mensaje directo. Haz clic en el signo más en la parte superior de la conversación y selecciona

Flujos de trabajo del menú. Busca y selecciona un flujo de trabajo o crea uno nuevo si así lo deseas. Haz clic en Agregar. Revisa los permisos de acceso y luego haz clic en Guardar.



Fijar un mensaje con un pin

Cuando fijas con un pin un mensaje importante a un canal o un mensaje directo, se agregará a la pestaña

Pines. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Plan Gratuito Planes Pro, Business+ y Enterprise Desde tu computadora, pasa el cursor sobre el mensaje que quieres agregar. Haz clic en el ícono con tres puntos. Selecciona Fijar con un pin al canal o Fijar a esta conversación en un mensaje directo. Para quitar un mensaje, abre la pestaña Pines y pasa el cursor sobre el mensaje. Haz clic en el ícono con tres puntos y luego selecciona Dejar de fijar con un pin en el canal. Desde tu computadora, pasa el cursor sobre el mensaje que quieres agregar. Haz clic en el ícono con tres puntos. Pasa el cursor sobre Organizar y luego selecciona Fijar con un pin al canal o Fijar a esta conversación en un mensaje directo. Para quitar un mensaje, abre la pestaña Pines y pasa el cursor sobre el mensaje. Haz clic en el ícono con tres puntos y luego selecciona Dejar de fijar con un pin en el canal.



Agregar una carpeta

Si las personas usan tu canal para encontrar un conjunto específico de recursos (como materiales de incorporación o planes de un proyecto), crea una carpeta destinada a organizar todos los enlaces y archivos pertinentes. Puedes agregar hasta 100 elementos o carpetas por canal.

Desde tu computadora, abre un canal o un mensaje directo. Haz clic en el signo más en la parte superior de la conversación y selecciona

Carpeta. Ingresa un nombre para tu carpeta y haz clic en Crear. Haz clic en Agregar y selecciona una opción del menú.



Agregar un archivo

Desde tu computadora, abre un canal o un mensaje directo. Haz clic en una carpeta existente o crea una nueva. Haz clic en el signo más en la parte superior de la conversación y selecciona Archivo. Selecciona un archivo y haz clic en Agregar archivo. Haz clic en Compartir para conceder acceso a todos los participantes de la conversación.



Agregar un enlace

Desde tu computadora, abre un canal o un mensaje directo. Haz clic en el signo más en la parte superior de la conversación y selecciona Enlace. Agrega una dirección URL. Si lo deseas, edita el nombre de Slack y el emoji. Selecciona una carpeta para el enlace o crea una nueva. Haz clic en Agregar.

Consejo: Para agregar archivos y enlaces directamente a una carpeta, arrástralos y suéltalos desde una conversación.



Editar o eliminar una carpeta

Cualquier persona que participe en una conversación puede agregar y eliminar contenido de una carpeta, cambiar el nombre de una carpeta o eliminarla, incluso si la edición de pestañas es una acción restringida a los administradores de canales.

Desde tu computadora, abre un canal o un mensaje directo y selecciona una carpeta para abrirla. Haz clic en el ícono con tres puntos junto al enlace o archivo que quieres eliminar y luego haz clic en Eliminar enlace o Quitar archivo. Para cambiar el nombre de una carpeta o eliminarla, haz clic en el ícono con tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Cambiar el nombre de la carpeta o Eliminar carpeta.



Organizar las pestañas

Puedes arrastrar y soltar pestañas en el encabezado de la conversación para reorganizarlas. Esto incluye mover archivos, enlaces y mensajes fijados en carpetas y quitarlos de ellas. Para ocultar o mostrar una pestaña en una conversación, sigue estos pasos:

Desde tu computadora, abre un canal o un mensaje directo. Haz clic en el signo más en la parte superior de la conversación y selecciona Editar pestañas. Pasa el cursor sobre una pestaña y haz clic en el ícono de ojo para mostrarla u ocultarla. También puedes hacer clic en el ícono de papelera para eliminar la pestaña.



Administrar quién puede editar las pestañas

Los Administradores de canales pueden permitir que todos editen las pestañas en un canal o restringir la edición a solo los Administradores de canales.

Desde tu computadora, abre un canal que administres. Haz clic en el nombre del canal y selecciona Ajustes. En Elige quiénes pueden agregar, quitar y reorganizar pestañas, selecciona una opción del menú desplegable.