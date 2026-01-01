Los canales de Salesforce permiten que tu equipo actualice los registros de Salesforce y centralice las conversaciones acerca de los clientes en Slack. Puedes crear y administrar las configuraciones de canales para controlar qué tipos de registros se pueden usar en los canales de Salesforce.

Nota: También puedes configurar canales de Salesforce para que los miembros colaboren directamente en los registros de Salesforce. Para obtener más información, visita el Centro de ayuda de Salesforce.



Configurar canales de Salesforce

Sigue los pasos que se indican a continuación para configurar canales de Salesforce en Slack. Trabaja con un administrador en Salesforce para completar los pasos de configuración en esta plataforma.

Paso 1: Conecta una organización de Salesforce a Slack

Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack. Una vez que esté conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar usuarios de forma manual si no se les otorgó ya acceso a Salesforce en Slack.

Paso 2: Crear configuraciones de canal de Salesforce

Crea una configuración para cada tipo de registro que tus miembros puedan usar cuando creen un canal de Salesforce. Los canales de Salesforce se pueden asignar a cualquier tipo de registro excepto Usuarios.

Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración. En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros. Haz clic en + Agregar objetos. Busca y selecciona los objetos que deseas utilizar para los canales de Salesforce. Haz clic en Agregar objetos para finalizar.

Nota: El ajuste de privacidad predeterminado de la configuración de un canal de Salesforce se basa en los ajustes de acceso a registros del tipo de objeto en Salesforce. Si el objeto está configurado como público en Salesforce, el valor predeterminado será Público. Para los demás ajustes, el valor predeterminado será Acceso limitado.



Administrar la privacidad de los canales de Salesforce

Puedes configurar la privacidad para determinados canales de Salesforce, así como definir un nivel de privacidad predeterminado para tu espacio de trabajo u organización de Enterprise.



Niveles de privacidad de los canales de Salesforce

Los canales de Salesforce pueden ser públicos, privados o de acceso limitado. Mientras que la visibilidad de los canales de Salesforce públicos y privados funciona de la misma manera que para cualquier otro canal en Slack, los canales de acceso limitado usan los permisos de los registros de Salesforce para determinar la visibilidad del canal, lo que incluye quién puede unirse a él sin que lo agreguen.

Estas son las opciones de que dispones cuando seleccionas niveles de permiso de acceso limitado:

Cualquier persona que pueda ver un registro

Cualquier persona con acceso al registro de Salesforce puede ver el canal e invitar a otras personas.

Cualquier persona con acceso al registro de Salesforce puede ver el canal e invitar a otras personas. Editores de registros

Las personas que pueden editar el registro de Salesforce pueden ver el canal e invitar a otras personas.

Las personas que pueden editar el registro de Salesforce pueden ver el canal e invitar a otras personas. Propietarios de registros

Solo los propietarios de registros y las personas con acceso de transferencia pueden ver el canal e invitar a otras personas.

Nota: Para obtener más información acerca de las diferencias en la privacidad entre los canales de Salesforce y los canales tradicionales, visita Seguridad para canales de Salesforce.



Configurar la privacidad de los canales de Salesforce

Los propietarios y administradores pueden configurar la privacidad de cualquier canal del que sean miembros, y los administradores de canales pueden hacer lo propio para los canales que administran.

Desde tu computadora, abre un canal de Salesforce. Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.

Haz clic en la pestaña Ajustes. Junto a Visibilidad del canal, haz clic en Editar. Selecciona un nivel de privacidad para el canal. Si seleccionas Acceso limitado, selecciona el nivel de permiso de Salesforce que podrá acceder al canal.



Administrar los ajustes de privacidad predeterminados

Los ajustes de privacidad predeterminados establecen el nivel de privacidad para los nuevos canales de Salesforce que se creen en Slack. Las personas que tengan permiso pueden anular este ajuste predeterminado para canales específicos. Cuando estableces el ajuste predeterminado, puedes definir si los nuevos canales de Salesforce serán públicos, privados o de acceso limitado.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú. Seleccionar una organización de Salesforce Haz clic en la pestaña Configuraciones de canal. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la configuración de un canal de Salesforce y haz clic en Editar preferencias predeterminadas. Debajo de Privacidad del canal, selecciona una privacidad predeterminada. Si seleccionas Acceso limitado, elige un nivel de permisos de registro de Salesforce en el menú desplegable. Para terminar, selecciona Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce. Seleccionar una organización de Salesforce Haz clic en la pestaña Configuraciones de canal. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la configuración de un canal de Salesforce y haz clic en Editar preferencias predeterminadas. Debajo de Privacidad del canal, selecciona una privacidad predeterminada. Si seleccionas Acceso limitado, elige un nivel de permisos de registro de Salesforce en el menú desplegable. Para terminar, selecciona Guardar.



Administrar ajustes predeterminados de canales de Salesforce

Para cada tipo de registro de Salesforce, puedes seleccionar ajustes predeterminados para los nombres y las pestañas de lista del canal. Los nombres de canales de Salesforce coincidirán con los nombres de sus registros correspondientes, pero puedes elegir mapearlos a otros campos en Salesforce. Haz lo siguiente para definir los ajustes predeterminados para los canales de Salesforce:

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú. Seleccionar una organización de Salesforce Haz clic en la pestaña Configuraciones de canal. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la configuración de un canal de Salesforce y haz clic en Editar preferencias predeterminadas. Modifica los ajustes y haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce. Seleccionar una organización de Salesforce Haz clic en la pestaña Configuraciones de canal. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la configuración de un canal de Salesforce y haz clic en Editar preferencias predeterminadas. Modifica los ajustes y haz clic en Guardar.

Nota: Si usas el campo de nombre del registro como nombre de canal predeterminado, el nombre de canal se actualizará automáticamente en Slack cuando el nombre del registro cambie en Salesforce.



Administrar las vistas previas de un registro de Salesforce

Cuando una persona comparte un registro de Salesforce en un canal o mensaje directo, aparece una vista previa con los detalles del registro. Puedes restringir los detalles que aparecen en las vistas previas de los registros y permitir excepciones para ciertos tipos de objetos de registro (como Cuenta u Oportunidad) para anular estas restricciones. Estas son las opciones:

Mostrar detalles del registro (predeterminado)

Se muestran el nombre del registro, el objeto y los detalles del registro (como Etapa o Importe ).

(predeterminado) Se muestran el nombre del registro, el objeto y los detalles del registro (como o ). Mostrar solo el nombre y el objeto

No se muestran campos adicionales

No se muestran campos adicionales Mostrar solo el objeto

Solo se muestra el tipo de objeto de registro

Nota: Las vistas previas de los registros son visibles para todos los miembros de la conversación en la que aparecen sin importar los permisos de los miembros en Salesforce. Visita Seguridad para los canales de Salesforce para obtener más información sobre los permisos para las vistas previas de los registros.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar organizaciones de Salesforce en el menú. Seleccionar una organización de Salesforce Haz clic en la pestaña Ajustes. En Ajustes de despliegue de registros, haz clic en Editar. Elige un ajuste de despliegue del menú desplegable. En Excepciones, si corresponde, elige de cuáles tipos de objetos de registro mostrar los detalles. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce. Seleccionar una organización de Salesforce Haz clic en la pestaña Ajustes. En Ajustes de despliegue de registros, haz clic en Editar. Elige un ajuste de despliegue del menú desplegable. En Excepciones, si corresponde, elige de cuáles tipos de objetos de registro mostrar los detalles. Haz clic en Guardar.



Quitar las configuraciones de canales de Salesforce

Si ya no necesitas una configuración de canales de Salesforce, habla con un administrador de Salesforce para quitarla.

Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración. En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros. Haz clic en el ícono del menú desplegable junto al tipo de registro configurado y haz clic en Eliminar objeto.

Nota: Editar o eliminar una configuración de canal de Salesforce no afectará a los canales de Salesforce que ya se hayan creado.