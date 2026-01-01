Los canvas son espacios incorporados en Slack donde los miembros pueden crear y compartir contenido con formato. Los canvas de canales y de conversaciones de mensajes directos están disponibles en todos los planes, mientras que los canvas individuales solo están disponibles en los planes de pago. Los propietarios y administradores pueden administrar el acceso al historial de versiones de los canvas y desactivar los mensajes de actualización de los canvas para los canvas de canales y de conversaciones de mensajes directos.



Administra el historial de versiones de canvas

Cualquier persona que tenga permiso para editar un canvas puede acceder a su historial de revisión y restaurarlo a una versión anterior. Si lo deseas, puedes desactivar el historial de versiones del canvas para que solo esté disponible la versión más reciente.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Canvas, haz clic en Expandir. Marca o desmarca Mostrar el historial de versiones de canvas y permitir la restauración. Haz clic en Guardar. Los propietarios y administradores de la organización pueden administrar el historial de versiones de los canvas para todos los miembros de tu organización. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes de organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes de la organización. Junto a Canvas, haz clic en Editar. Marca o desmarca Mostrar el historial de versiones de canvas y permitir la restauración. Haz clic en Guardar.



Administra los ajustes de uso compartido de canvas

De forma predeterminada, cualquier persona con permiso para editar un canvas puede conceder acceso a otras para que lo vean o lo editen, pero puedes restringir este ajuste de modo que solo el propietario del canvas pueda dar acceso a otras personas. Si no aplicas esta restricción, los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden elegir si quieren restringir el uso compartido de los canvas que crean.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Uso compartido de canvas, haz clic en Expandir. Marca o desmarca Limitar el uso compartido para que solo los propietarios de los canvas puedan compartir sus canvas con otras personas y canales. Haz clic en Guardar. Los propietarios y administradores de la organización pueden administrar el uso compartido de canvas para todos los miembros de la organización. No es posible administrar el uso compartido de canvas en un espacio de trabajo. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes de organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes de la organización. Junto a Uso compartido de canvas, haz clic en Editar. Marca o desmarca Solo permitir que los propietarios de canvas compartan canvas con otras personas y canales. Haz clic en Guardar.



Administra los mensajes de actualización de los canvas

Cuando alguien en tu espacio de trabajo u organización actualice un canvas de un canal o de una conversación por mensaje directo, o actualice un canvas que esté en una pestaña, enviaremos un mensaje en la conversación para que los demás miembros estén al tanto de los cambios. Puedes desactivar estos mensajes de actualización o permitir que los miembros administren los mensajes de actualización de los canvas en conversaciones individuales.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Mensajes de actualización de los canvas, haz clic en Expandir. Marca o desmarca Desactivar los mensajes de actualización de los canvas. Haz clic en Guardar. Los propietarios y administradores de la organización pueden desactivar los mensajes de actualización de los canvas para su organización o permitir que los propietarios y administradores de la organización administren los mensajes de actualización para sus espacios de trabajo. A nivel de la organización En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes de organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes de la organización. Junto a Mensajes de actualización de los canvas, haz clic en Editar. Marca o desmarca Desactivar los mensajes de actualización de los canvas. Selecciona Canales para toda la organización o Todos los canales para decidir dónde deben desactivarse los mensajes de actualización. Haz clic en Guardar. A nivel del espacio de trabajo Si los mensajes de actualización de los canvas están activados para la organización, puedes administrarlos para cada espacio de trabajo individual. Desactivar los mensajes de actualización de los canvas los desactivará únicamente para los canales de ese espacio de trabajo. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes de organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes del espacio de trabajo. Selecciona un espacio de trabajo del menú desplegable y haz clic en Abrir. Junto a Mensajes de actualización de los canvas, haz clic en Expandir. Marca o desmarca Desactivar los mensajes de actualización de los canvas. Haz clic en Guardar.



Administrar la impresión de canvas

De manera predeterminada, los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden imprimir canvas a los que tienen acceso, pero puedes desactivar esta opción si lo deseas.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Impresión de canvas, haz clic en Expandir. Marca o desmarcaCualquier persona con acceso de lectura o edición a un canvas puede imprimirlo. Haz clic en Guardar. Los propietarios y administradores de la organización pueden administrar los ajustes de impresión de canvas para todos los miembros de la organización. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes de organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes de la organización. Junto a Impresión de canvas, haz clic en Editar. Marca o desmarcaCualquier persona con acceso de lectura o edición a un canvas puede imprimirlo. Haz clic en Guardar.