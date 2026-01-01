Ein Canvas ist eine in Slack integrierte Oberfläche, auf der Mitglieder vollständig formatierte Inhalte erstellen und teilen können. Channel- und Direktnachrichten-Canvases stehen in allen Plänen zur Verfügung, Standalone-Canvases sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar. Inhaber:innen und Administrator:innen können den Zugriff auf den Versionsverlauf von Canvases verwalten und Canvas-Update-Nachrichten für Channel- und DM-Canvases deaktivieren.



Canvas-Versionsverlauf verwalten

Alle mit Bearbeitungszugriff auf ein Canvas können dessen Versionsverlauf anzeigen und eine vorherige Version wiederherstellen. Du kannst wahlweise den Versionsverlauf für Canvases deaktivieren, sodass nur die aktuelle Version verfügbar ist.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Canvases auf die Option Erweitern. Markiere Canvas-Versionsverlauf anzeigen und Wiederherstellen zulassen oder hebe die Markierung auf. Klicken Sie auf Save (Speichern). Organisationsinhaber:innen und -Administrator:innen können den Versionsverlauf des Canvas für alle Mitglieder deiner Organisation verwalten. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Organisations-Einstellungen aus. Klicke neben Canvases auf die Option Bearbeiten. Markiere Canvas-Versionsverlauf anzeigen und Wiederherstellen zulassen oder hebe die Markierung auf. Klicken Sie auf Save (Speichern).



Einstellungen für das Teilen von Canvases verwalten

Standardmäßig können alle Personen mit der Berechtigung zum Bearbeiten eines Canvas anderen Personen Zugriff zum Anzeigen oder Bearbeiten gewähren. Du kannst dies jedoch einschränken, sodass nur Canvas-Inhaber:innen anderen Personen Zugriff gewähren können. Wenn du dies nicht einschränkst, können Mitglieder deines Workspace oder deiner Enterprise-Organisation wählen, ob sie das Teilen auf von ihnen erstellten Canvases einschränken möchten.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Teilen von Canvases auf Erweitern. Aktiviere oder deaktiviere die Option Teilen einschränken, damit nur Canvas-Inhaber:innen ihre Canvases mit anderen Personen und Channels teilen können. Klicken Sie auf Save (Speichern). Organisationsinhaber:innen und -Administrator:innen können das Teilen von Canvases für alle in deiner Organisation verwalten. Die Verwaltung des Teilen von Canvases auf Workspace-Ebene ist nicht möglich. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Organisations-Einstellungen aus. Klicke neben Teilen von Canvases auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere die Option Nur Canvas-Inhaber:innen erlauben, Canvases mit anderen Personen und Channels zu teilen. Klicken Sie auf Save (Speichern).



Aktualisierungsnachrichten zu Canvas verwalten

Wenn jemand in deinem Workspace oder deiner Organisation einen Channel, ein DM-Canvas oder ein Canvas in einem Tab aktualisiert, senden wir eine Nachricht an die Unterhaltung, damit alle anderen Mitglieder über die Änderungen informiert werden. Du kannst diese Aktualisierungsnachrichten deaktivieren oder Mitgliedern erlauben, Canvas-Aktualisierungsnachrichten in einzelnen Unterhaltungen zu verwalten.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Canvas-Aktualisierungsnachrichten auf Erweitern. Aktiviere oder deaktiviere die Option Aktualisierungsnachrichten zu Canvas deaktivieren. Klicken Sie auf Save (Speichern). Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen können Canvas-Update-Nachrichten für ihre Organisation deaktivieren oder den Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen erlauben, Update-Nachrichten für ihre(n) Workspace(s) zu verwalten. Organisationsebene Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Organisations-Einstellungen aus. Klicke neben Canvas-Aktualisierungsnachrichten auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere die Option Aktualisierungsnachrichten zu Canvas deaktivieren. Wähle Organisationsweite Channels oder Alle Channels aus, um zu entscheiden, wo Aktualisierungsnachrichten deaktiviert werden sollen. Klicken Sie auf Save (Speichern). Workspace-Ebene Wenn Canvas-Aktualisierungsnachrichten auf Organisationsebene aktiviert sind, kannst du sie für einzelne Workspaces verwalten. Durch die Deaktivierung von Canvas-Aktualisierungsnachrichten werden diese nur für Channels in diesem Workspace deaktiviert. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Workspace-Einstellungen aus. Wähle einen Workspace aus dem Dropdown-Menü aus und klicke dann auf Öffnen. Klicke neben Canvas-Aktualisierungsnachrichten auf Erweitern. Aktiviere oder deaktiviere die Option Aktualisierungsnachrichten zu Canvas deaktivieren. Klicken Sie auf Save (Speichern).



Drucken von Canvases verwalten

Standardmäßig können Mitglieder deines Workspace oder deiner Enterprise-Organisation Canvases drucken, auf die sie Zugriff haben. Du kannst dies jedoch deaktivieren, wenn du möchtest.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Drucken von Canvases auf Erweitern. Aktiviere oder deaktiviere Alle, die Lese- oder Bearbeitungszugriff auf ein Canvas haben, können es ausdrucken. Klicken Sie auf Save (Speichern). Organisationsinhaber:innen und -Administrator:innen können die Druckeinstellungen für Canvases für alle Mitglieder deiner Organisation verwalten. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Organisations-Einstellungen aus. Klicke neben Drucken von Canvases auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere Alle, die Lese- oder Bearbeitungszugriff auf ein Canvas haben, können es ausdrucken. Klicken Sie auf Save (Speichern).