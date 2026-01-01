Los canvas son lienzos integrados en Slack donde los miembros pueden crear y compartir contenido personalizado. Los canvas de canales y mensajes directos están disponibles en todos los planes, mientras que los canvas independientes solo lo están en los planes de pago. Los propietarios y administradores pueden gestionar el acceso al historial de versiones y desactivar los mensajes de actualización de canvas para los canvas de canales y mensajes directos.



Gestionar el historial de versiones de un canvas

Todas las personas que tengan permiso para editar un canvas tienen acceso al historial de versiones y pueden restaurar cualquiera de ellas. Si lo prefieres, puedes desactivar el historial de versiones del canvas para que solo se pueda acceder a la versión más reciente.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Canvas, haz clic en Ampliar. Marca o desmarca la opción Mostrar el historial de versiones del canvas y permitir restaurar. Haga clic en Save (Guardar). Los propietarios y administradores de la organización pueden gestionar el historial de versiones de canvas para todas las personas de la organización. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda. A continuación, selecciona Ajustes de la organización. Junto a Canvas, haz clic en Editar. Marca o desmarca la opción Mostrar el historial de versiones del canvas y permitir restaurar. Haga clic en Save (Guardar).



Administrar los ajustes de uso compartido de canvas

De forma predeterminada, cualquier persona con permiso para editar un canvas puede conceder acceso a otras para verlo o editarlo, pero puedes restringir esta función para que solo el propietario del canvas pueda conceder acceso a otras personas. Si no lo haces, los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden decidir si quieren restringir el uso compartido en los canvas que creen.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Uso compartido de canvas, haz clic en Ampliar. Marca o desmarca Limitar el uso compartido para que solo los propietarios de los canvas puedan compartir sus canvas con otras personas y con canales. Haga clic en Save (Guardar). Los propietarios y administradores de la organización pueden administrar el uso compartido de canvas de todas las personas de la organización. No se puede administrar esto a nivel del espacio de trabajo. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda. A continuación, selecciona Ajustes de la organización. Junto a Uso compartido de canvas, haz clic en Editar. Marca o desmarca Permitir solo a los propietarios de los canvas compartirlos con otras personas y canales. Haga clic en Save (Guardar).



Gestionar mensajes de actualización de los canvas

Cuando alguien de tu espacio de trabajo u organización actualiza el canvas de un canal o mensaje directo, o el canvas en una pestaña, enviaremos un mensaje en la conversación para informar a los demás miembros de los cambios. Puedes desactivar estos mensajes de actualización o permitir que los miembros gestionen los mensajes de actualización de canvas en conversaciones individuales.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Mensajes de actualización de canvas, haz clic en Ampliar. Marca o desmarca Deshabilitar mensajes de actualización de los canvas. Haga clic en Save (Guardar). Los propietarios y administradores de la organización pueden desactivar los mensajes de actualización de canvas para su organización o permitir a los propietarios y administradores de espacios de trabajo gestionar los mensajes de actualización para sus espacios. Nivel de la organización Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda. A continuación, selecciona Ajustes de la organización. Junto a Mensajes de actualización de canvas, haz clic en Editar. Marca o desmarca Deshabilitar mensajes de actualización de los canvas. Selecciona Canales de toda la organización o Todos los canales para decidir dónde se deben deshabilitar los mensajes de actualización. Haga clic en Save (Guardar). Nivel del espacio de trabajo Si se activan los mensajes de actualización de canvas a nivel de la organización, puedes gestionarlos para los espacios de trabajo individuales. Al deshabilitar los mensajes de actualización de canvas, solo se desactivarán para los canales en ese espacio de trabajo. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes. Luego, selecciona Ajustes del espacio de trabajo. Selecciona un espacio de trabajo del menú desplegable y haz clic enAbrir. Junto a Mensajes de actualización de canvas, haz clic en Ampliar. Marca o desmarca Deshabilitar mensajes de actualización de los canvas. Haga clic en Save (Guardar).



Gestionar impresiones de canvas

De forma predeterminada, los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden imprimir canvas a los que tienen acceso, pero puedes desactivarlo si quieres.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Impresión de canvas, haz clic en Ampliar. Marca o desmarca Cualquier persona con permisos de visualización o edición de un canvas podrá imprimirlo. Haga clic en Save (Guardar). Los propietarios y administradores de la organización pueden gestionar la configuración de impresión de canvas para todas las personas de la organización. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes en la barra lateral izquierda. A continuación, selecciona Ajustes de la organización. Junto a Impresión de canvas, haz clic en Editar. Marca o desmarca Cualquier persona con permisos de visualización o edición de un canvas podrá imprimirlo. Haga clic en Save (Guardar).