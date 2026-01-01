Gestisci le impostazioni canvas in Slack
I canvas sono delle superfici integrate in Slack dove i membri possono creare e condividere contenuti completamente formattati. I canvas di canali e messaggi diretti (MD) sono disponibili per tutti i piani, mentre i canvas autonomi sono disponibili solo per i piani a pagamento. I proprietari e gli amministratori possono gestire l'accesso alla cronologia delle versioni dei canvas e disattivare i messaggi di aggiornamento dei canvas per i canali e i MD.
Gestire la cronologia delle versioni dei canvas
Chiunque abbia l’autorizzazione a modificare un canvas può accedere alla sua cronologia di revisione e ripristinare una versione precedente. Se lo desideri, puoi disabilitare la cronologia delle versioni dei canvas in modo da avere a disposizione solo la versione più recente.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Accanto a Canvas, clicca su Espandi.
- Seleziona o deseleziona Mostra cronologia delle versioni dei canvas e consenti il ripristino.
- Fai clic su Save (Salva).
I proprietari e gli amministratori dell'organizzazione possono gestire la cronologia delle versioni dei canvas per tutti i membri dell'organizzazione.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Accanto a Canvas, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona Mostra cronologia delle versioni dei canvas e consenti il ripristino.
- Fai clic su Save (Salva).
Gestisci le impostazioni di condivisione canvas
Per impostazione predefinita, chiunque abbia l’autorizzazione per modificare un canvas può consentire ad altri di accedervi per visualizzarlo o modificarlo, ma puoi limitare questa opzione in modo che solo il proprietario del canvas possa garantire l’accesso ad altri. Se non lo fai, i membri della tua area di lavoro o organizzazione Enterprise possono scegliere se limitare o meno la condivisione dei canvas che creano.
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Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Accanto a Condivisione canvas, clicca su Espandi.
- Seleziona o deseleziona Limita la condivisione in modo che solo i proprietari del canvas possano condividere i propri canvas con altre persone e canali.
- Fai clic su Save (Salva).
I proprietari e gli amministratori dell'organizzazione possono gestire la condivisione dei canvas per la propria organizzazione. Non è possibile gestire la condivisione dei canvas al livello dell’area di lavoro.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Accanto a Condivisione canvas, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona Permetti solo ai proprietari di canvas di condividere i canvas con altre persone e canali.
- Fai clic su Save (Salva).
Gestire i messaggi di aggiornamento dei canvas
Quando qualcuno nella tua area di lavoro o organizzazione aggiorna un canvas di canale o MD o un canvas in una scheda, invieremo un messaggio alla conversazione per informare gli altri membri delle modifiche. Puoi disattivare questi messaggi di aggiornamento o consentire ai membri di gestire i messaggi di aggiornamento dei canvas nelle singole conversazioni.
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Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Accanto a Messaggi di aggiornamento dei canvas, clicca su Espandi.
- Seleziona o deseleziona Disabilita messaggi di aggiornamento dei canvas.
- Fai clic su Save (Salva).
I proprietari e gli amministratori dell'organizzazione possono disattivare i messaggi di aggiornamento dei canvas per la loro organizzazione o consentire ai proprietari e agli amministratori delle aree di lavoro di gestire autonomamente i relativi messaggi di aggiornamento.
Livello organizzazione
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Accanto a Messaggi di aggiornamento dei canvas, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona Disabilita messaggi di aggiornamento dei canvas.
- Seleziona Canali dell'organizzazione o Tutti i canali per decidere dove disabilitare i messaggi di aggiornamento.
- Fai clic su Save (Salva).
Livello area di lavoro
Se i messaggi di aggiornamento dei canvas sono attivati a livello dell'organizzazione, puoi gestirli per le singole aree di lavoro. Disabilitando i messaggi di aggiornamento dei canvas, questi verranno disattivati solo per i canali di quella specifica area di lavoro.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni area di lavoro.
- Seleziona un'area di lavoro dal menu a discesa, poi clicca su Apri.
- Accanto a Messaggi di aggiornamento dei canvas, clicca su Espandi.
- Seleziona o deseleziona Disabilita messaggi di aggiornamento dei canvas.
- Fai clic su Save (Salva).
Gestisci stampa di canvas
Per impostazione predefinita, i membri della tua area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise possono stampare i canvas a cui hanno accesso, ma puoi disabilitare quest’opzione.
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Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Accanto a Stampa di canvas, clicca su Espandi.
- Seleziona o deseleziona Chiunque abbia accesso in visualizzazione o modifica a un canvas può stamparlo.
- Fai clic su Save (Salva).
I proprietari e gli amministratori dell'organizzazione possono gestire le impostazioni di stampa di canvas per tutti i membri dell'organizzazione.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Accanto a Stampa di canvas, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona Chiunque abbia accesso in visualizzazione o modifica a un canvas può stamparlo.
- Fai clic su Save (Salva).
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise) e proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Pro e Business+)
- Disponibile per tutti i piani