I canvas sono delle superfici integrate in Slack dove i membri possono creare e condividere contenuti completamente formattati. I canvas di canali e messaggi diretti (MD) sono disponibili per tutti i piani, mentre i canvas autonomi sono disponibili solo per i piani a pagamento. I proprietari e gli amministratori possono gestire l'accesso alla cronologia delle versioni dei canvas e disattivare i messaggi di aggiornamento dei canvas per i canali e i MD.



Gestire la cronologia delle versioni dei canvas

Chiunque abbia l’autorizzazione a modificare un canvas può accedere alla sua cronologia di revisione e ripristinare una versione precedente. Se lo desideri, puoi disabilitare la cronologia delle versioni dei canvas in modo da avere a disposizione solo la versione più recente.

Piani Free, Pro e Business+ Piano Enterprise Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu. Accanto a Canvas, clicca su Espandi. Seleziona o deseleziona Mostra cronologia delle versioni dei canvas e consenti il ripristino. Fai clic su Save (Salva). I proprietari e gli amministratori dell'organizzazione possono gestire la cronologia delle versioni dei canvas per tutti i membri dell'organizzazione. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione. Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione. Accanto a Canvas, clicca su Modifica. Seleziona o deseleziona Mostra cronologia delle versioni dei canvas e consenti il ripristino. Fai clic su Save (Salva).



Gestisci le impostazioni di condivisione canvas

Per impostazione predefinita, chiunque abbia l’autorizzazione per modificare un canvas può consentire ad altri di accedervi per visualizzarlo o modificarlo, ma puoi limitare questa opzione in modo che solo il proprietario del canvas possa garantire l’accesso ad altri. Se non lo fai, i membri della tua area di lavoro o organizzazione Enterprise possono scegliere se limitare o meno la condivisione dei canvas che creano.

Piani Free, Pro e Business+ Piano Enterprise Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu. Accanto a Condivisione canvas, clicca su Espandi. Seleziona o deseleziona Limita la condivisione in modo che solo i proprietari del canvas possano condividere i propri canvas con altre persone e canali. Fai clic su Save (Salva). I proprietari e gli amministratori dell'organizzazione possono gestire la condivisione dei canvas per la propria organizzazione. Non è possibile gestire la condivisione dei canvas al livello dell’area di lavoro. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione. Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione. Accanto a Condivisione canvas, clicca su Modifica. Seleziona o deseleziona Permetti solo ai proprietari di canvas di condividere i canvas con altre persone e canali. Fai clic su Save (Salva).



Gestire i messaggi di aggiornamento dei canvas

Quando qualcuno nella tua area di lavoro o organizzazione aggiorna un canvas di canale o MD o un canvas in una scheda, invieremo un messaggio alla conversazione per informare gli altri membri delle modifiche. Puoi disattivare questi messaggi di aggiornamento o consentire ai membri di gestire i messaggi di aggiornamento dei canvas nelle singole conversazioni.

Piani Free, Pro e Business+ Piano Enterprise Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu. Accanto a Messaggi di aggiornamento dei canvas, clicca su Espandi. Seleziona o deseleziona Disabilita messaggi di aggiornamento dei canvas. Fai clic su Save (Salva). I proprietari e gli amministratori dell'organizzazione possono disattivare i messaggi di aggiornamento dei canvas per la loro organizzazione o consentire ai proprietari e agli amministratori delle aree di lavoro di gestire autonomamente i relativi messaggi di aggiornamento. Livello organizzazione Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione. Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione. Accanto a Messaggi di aggiornamento dei canvas, clicca su Modifica. Seleziona o deseleziona Disabilita messaggi di aggiornamento dei canvas. Seleziona Canali dell'organizzazione o Tutti i canali per decidere dove disabilitare i messaggi di aggiornamento. Fai clic su Save (Salva). Livello area di lavoro Se i messaggi di aggiornamento dei canvas sono attivati a livello dell'organizzazione, puoi gestirli per le singole aree di lavoro. Disabilitando i messaggi di aggiornamento dei canvas, questi verranno disattivati solo per i canali di quella specifica area di lavoro. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione. Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni area di lavoro. Seleziona un'area di lavoro dal menu a discesa, poi clicca su Apri. Accanto a Messaggi di aggiornamento dei canvas, clicca su Espandi. Seleziona o deseleziona Disabilita messaggi di aggiornamento dei canvas. Fai clic su Save (Salva).



Gestisci stampa di canvas

Per impostazione predefinita, i membri della tua area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise possono stampare i canvas a cui hanno accesso, ma puoi disabilitare quest’opzione.

Piani Free, Pro e Business+ Piano Enterprise Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu. Accanto a Stampa di canvas, clicca su Espandi. Seleziona o deseleziona Chiunque abbia accesso in visualizzazione o modifica a un canvas può stamparlo. Fai clic su Save (Salva). I proprietari e gli amministratori dell'organizzazione possono gestire le impostazioni di stampa di canvas per tutti i membri dell'organizzazione. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione. Clicca su Impostazioni nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni organizzazione. Accanto a Stampa di canvas, clicca su Modifica. Seleziona o deseleziona Chiunque abbia accesso in visualizzazione o modifica a un canvas può stamparlo. Fai clic su Save (Salva).