Puedes imprimir cualquier canvas al que puedas acceder para compartir tu trabajo donde sea necesario.

Nota: Los propietarios y administradores pueden desactivar la opción de imprimir canvas. Si quieres imprimir un canvas, pero no encuentras la opción, pídele ayuda a un propietario o administrador.



Imprime un canvas

Desde la computadora, abre el canvas que deseas imprimir. Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona Imprimir canvas. Revisa los ajustes de impresión en el cuadro de diálogo del sistema y haz clic en Imprimir.



Crear un PDF

Puedes usar los ajustes de impresión de tu computadora para guardar tu canvas como un archivo PDF.

Mac Windows Desde la computadora, abre el canvas que deseas imprimir. Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona Imprimir canvas. Haz clic en PDF en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo del sistema. Escribe un nombre para tu canvas y haz clic en Guardar. Desde la computadora, abre el canvas que deseas imprimir. Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona Imprimir canvas. Haz clic en el menú desplegable Impresora en el cuadro de diálogo del sistema y selecciona Microsoft Print to PDF. Haz clic en Imprimir. Escribe un nombre para el PDF de tu canvas y haz clic en Guardar.



Crear un PDF con enlaces activos

En la aplicación para computadora de Slack, los enlaces contenidos en un canvas dejarán de funcionar cuando lo guardes como archivo PDF. Para crear un PDF con enlaces activos, abre Slack en un navegador web y sigue los pasos para crear un archivo PDF. Para abrir Slack en un navegador web, haz lo siguiente:

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral, y localiza tu dirección URL de Slack. Abre cualquier navegador web e ingresa tu dirección URL. Si se te solicita que inicies sesión, escribe tu dirección de correo electrónico y haz clic en Iniciar sesión con el correo electrónico. En tu correo electrónico, busca el código de confirmación de Slack e ingrésalo. En la ventana emergente Abrir la aplicación de Slack, haz clic en Cancelar. Haz clic en Usar Slack en el navegador. Crea un PDF de un canvas.



Problemas comunes

No encuentro la opción para imprimir un canvas.

Solo puedes imprimir canvas que hayan creado miembros de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise. Si no ves la opción para imprimir, es posible que el canvas haya sido compartido por una persona externa en una conversación de Slack Connect o que un propietario o administrador haya desactivado la opción de imprimir canvas.

El contenido de mi canvas se ve cortado.

Las tablas o listas del canvas que son más anchas que las dimensiones de una página se cortarán cuando imprimas el canvas o lo guardes como PDF. Con los ajustes de impresión del cuadro de diálogo del sistema de la aplicación para computadora, puedes intentar modificar la orientación de la página de vertical a horizontal, cambiar el tamaño del contenido para que se ajuste a la página.