Si creaste una lista que también podría servirles a tus compañeros de equipo, conviértela en una plantilla para compartirla con otras personas de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise. También puedes mantener privadas las plantillas de listas para que solo tú puedas verlas.



Cómo funciona

Crea una lista y conviértela en una plantilla. Todos los elementos de la lista completarán la plantilla, por lo que puede que desees eliminar los que no funcionen como elementos de ejemplo.

Comparte tu plantilla con otros en tu espacio de trabajo u organización para que puedan usarla.

Nota: Por el momento, no es posible crear, compartir o usar plantillas de listas en las aplicaciones móviles de Slack.



Crear una plantilla de lista personalizada

Para crear una plantilla personalizada, necesitarás convertir una lista existente. Una vez que conviertas la lista en una plantilla, podrás buscarla cuando necesites usarla.

En una lista, haz clic en el ícono con tres puntos y luego selecciona Convertir en plantilla. Haz clic en Convertir a plantilla.



Compartir una plantilla de lista

Cuando conviertes una lista en una plantilla, solo las personas con el enlace pueden acceder a ella. Puedes ajustar los permisos de acceso de tu plantilla para permitir que más personas de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise la utilicen o editen.



En una plantilla de lista, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Para administrar el acceso para todo tu espacio de trabajo u organización, haz clic en Solo las personas invitadas pueden acceder y selecciona Cualquier persona en [organización] puede ver o Cualquier persona en [organización] puede editar. Una vez que se guarden los cambios, la versión actualizada estará disponible de inmediato.

• Aquellos con acceso Se puede ver pueden usar tu plantilla para crear una lista.

• Aquellos con acceso Se puede editar pueden usar y realizar cambios en la plantilla. Para administrar el acceso de determinadas personas o canales, busca y selecciona sus nombres. Haz clic en el menú desplegable junto a una persona o canal y selecciona Se puede ver o Se puede editar para decidir cómo se deberá compartir la plantilla y, luego, haz clic en Compartir.

Consejo: Para evitar que las personas con acceso Se puede editar a tu plantilla la compartan con otros, sigue los pasos que se indican en Administrar los ajustes de uso compartido de listas.



Editar una plantilla de lista

Tanto tú como quienes tengan acceso Se puede editar pueden modificar una plantilla de lista.



En la computadora, haz clic en Archivos en la barra lateral. Haz clic en Listas. Junto a Plantillas, selecciona Ver todo. Busca o selecciona la plantilla que te gustaría editar. Haz los cambios. Las ediciones se guardarán automáticamente.



Revertir una plantilla a una lista

Cualquiera que tenga acceso Se puede editar podrá revertir una plantilla a una lista y dejará de estar disponible para usar como plantilla.



En la plantilla de lista, haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Revertir la plantilla a una lista. Haz clic en Revertir a lista para confirmar.