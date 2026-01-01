Crear y compartir plantillas de listas personalizadas
Crear y compartir plantillas de listas personalizadas
Si creaste una lista que también podría servirles a tus compañeros de equipo, conviértela en una plantilla para compartirla con otras personas de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise. También puedes mantener privadas las plantillas de listas para que solo tú puedas verlas.
Cómo funciona
Crea una lista y conviértela en una plantilla. Todos los elementos de la lista completarán la plantilla, por lo que puede que desees eliminar los que no funcionen como elementos de ejemplo.
Nota: Por el momento, no es posible crear, compartir o usar plantillas de listas en las aplicaciones móviles de Slack.
Crear una plantilla de lista personalizada
Para crear una plantilla personalizada, necesitarás convertir una lista existente. Una vez que conviertas la lista en una plantilla, podrás buscarla cuando necesites usarla.
En una lista, haz clic en el ícono con tres puntos y luego selecciona Convertir en plantilla.
Haz clic en Convertir a plantilla.
Compartir una plantilla de lista
Cuando conviertes una lista en una plantilla, solo las personas con el enlace pueden acceder a ella. Puedes ajustar los permisos de acceso de tu plantilla para permitir que más personas de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise la utilicen o editen.
En una plantilla de lista, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha.
Para administrar el acceso para todo tu espacio de trabajo u organización, haz clic en Solo las personas invitadas pueden acceder y selecciona Cualquier persona en [organización] puede ver o Cualquier persona en [organización] puede editar. Una vez que se guarden los cambios, la versión actualizada estará disponible de inmediato. • Aquellos con acceso Se puede ver pueden usar tu plantilla para crear una lista. • Aquellos con acceso Se puede editar pueden usar y realizar cambios en la plantilla.
Para administrar el acceso de determinadas personas o canales, busca y selecciona sus nombres.
Haz clic en el menú desplegable junto a una persona o canal y selecciona Se puede ver o Se puede editar para decidir cómo se deberá compartir la plantilla y, luego, haz clic en Compartir.