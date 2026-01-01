La transparencia es muy importante para nosotros, especialmente si hablamos del modo de comunicar la disponibilidad y el período de uso del servicio de Slack. Por este motivo, mantenemos el acceso al estado de Slack y a nuestro historial de problemas para todas las personas.



Durante un problema

Para problemas que afectan a nuestros clientes, encontrarás la información más actualizada en el estado de Slack . Estas son otras maneras de mantenerse al día de la información:

Suscríbete a las actualizaciones por correo electrónico

Visita slack-status.com y selecciona Suscríbete a las actualizaciones para recibir notificaciones por correo electrónico cada vez que Slack cree o actualice una incidencia.

slack-status.com Suscríbete a nuestro RSS feed de estado de Slack

Con tu herramienta de suscripción preferida, suscríbete a las actualizaciones del estado de Slack a través del feed Atom o del feed RSS . Puedes configurar tu lector RSS de modo que busque actualizaciones con frecuencia y, así, estarás al tanto de cualquier novedad.

Configura un sistema de supervisión de terceros

Visita API de Slack para obtener información sobre cómo crear una herramienta personalizada que envíe actualizaciones cuando los servicios de Slack se vean afectados.



Una vez resulto el problema

Tras resolver el problema, publicaremos un resumen del mismo en el estado de Slack en un plazo de 24 horas. El resumen del problema incluirá detalles más específicos sobre lo que ocurrió y cómo se vieron afectados nuestros clientes.