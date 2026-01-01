Slack benutzen
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Während eines Problems
Aktuelle Informationen zu Problemen, die unsere Kunden betreffen, findest du auf
Slack-Status
. Hier sind einige weitere Möglichkeiten, wie du immer auf dem neuesten Stand bleiben kannst:
E-Mail-Updates abonnieren Besuche slack-status.com und wähle Updates abonnieren
aus, um Benachrichtigungen per E-Mail zu erhalten, wenn Slack einen Vorfall erstellt oder aktualisiert.
Unseren RSS-Feed zum Slack-Status abonnieren Verwende das von dir bevorzugte Abonnement-Tool und abonniere Slack-Status -Updates über Atom-Feed oder RSS-Feed . Du kannst auch deinen RSS-Reader so einstellen, dass regelmäßig nach Updates gesucht wird, damit du bei Neuigkeiten umgehend benachrichtigt wirst.
Externes Überwachungssystem einrichten Rufe die Slack-API auf, um Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Tools zu erhalten, das Updates sendet, wenn Slack-Services von einem Problem betroffen sind.
Nach der Lösung eines Problems
Nachdem wir ein Problem behoben haben, veröffentlichen wir innerhalb von 24 Stunden eine Zusammenfassung des Problems auf
Slack-Status. Die Problemzusammenfassung enthält genauere Details zum Problem und den Auswirkungen auf die Kunden. Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
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Slack Help Center.
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Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!