Transparenz ist uns wichtig, insbesondere wenn es darum geht, wie wir die Service-Verfügbarkeit und -Uptime von Slack kommunizieren. Daher stellen wir den Slack-Status und unseren Problemverlauf allen Benutzer:innen zur Verfügung.



Während eines Problems

Aktuelle Informationen zu Problemen, die unsere Kunden betreffen, findest du auf Slack-Status . Hier sind einige weitere Möglichkeiten, wie du immer auf dem neuesten Stand bleiben kannst:

E-Mail-Updates abonnieren

Besuche slack-status.com und wähle Updates abonnieren aus, um Benachrichtigungen per E-Mail zu erhalten, wenn Slack einen Vorfall erstellt oder aktualisiert.

slack-status.com Unseren RSS-Feed zum Slack-Status abonnieren

Verwende das von dir bevorzugte Abonnement-Tool und abonniere Slack-Status -Updates über Atom-Feed oder RSS-Feed . Du kannst auch deinen RSS-Reader so einstellen, dass regelmäßig nach Updates gesucht wird, damit du bei Neuigkeiten umgehend benachrichtigt wirst.

Externes Überwachungssystem einrichten

Rufe die Slack-API auf, um Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Tools zu erhalten, das Updates sendet, wenn Slack-Services von einem Problem betroffen sind.



Nach der Lösung eines Problems

Nachdem wir ein Problem behoben haben, veröffentlichen wir innerhalb von 24 Stunden eine Zusammenfassung des Problems auf Slack-Status. Die Problemzusammenfassung enthält genauere Details zum Problem und den Auswirkungen auf die Kunden.