La transparencia es lo más importante, sobre todo cuando se trata de comunicar la disponibilidad y el estado de los servicios de Slack. Por eso permitimos que todo el mundo pueda acceder al estado de Slack y a nuestro historial de problemas.



Durante el problema

Para los problemas que afectan a nuestros clientes, encontrarás la información más actualizada en la web de estado de Slack . A continuación, indicamos otras formas de mantenerse informado:

Suscríbete a las actualizaciones de correo electrónico

Visita slack-status.com y selecciona Suscribirse a las novedades para recibir notificaciones de correo electrónico siempre que Slack cree o actualice una incidencia.

slack-status.com Suscríbete a nuestro feed RSS del estado de Slack

Con ayuda de tu herramienta de suscripción preferida, suscríbete a las actualizaciones de estado de Slack a través del feed Atom o el feed RSS . Además, puedes configurar tu lector RSS de modo que compruebe con frecuencia si hay actualizaciones y así estarás al tanto de inmediato de cualquier novedad.

Con ayuda de tu herramienta de suscripción preferida, suscríbete a las actualizaciones de estado de Slack Configurar un sistema de monitorización de terceros

Visita API de Slack para obtener información sobre cómo crear una herramienta personalizada que envíe actualizaciones cuando los servicios de Slack se vean afectados.



Una vez resuelto el problema

Una vez que hayamos resuelto el problema, publicaremos un resumen en la web de estado de Slack en un plazo de 24 horas. El resumen del problema incluirá detalles más específicos sobre lo que ocurrió y cómo se vieron afectados nuestros clientes.