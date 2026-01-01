Nota: A partir del 4 de mayo de 2026, no será posible agregar Experto en el canal a Slack, y la información a continuación se proporciona únicamente como referencia. Visita Trabajar con agentes de IA en Slack para descubrir otras maneras de usar agentes en canales.

Experto en el canal es un agente con tecnología de IA que puede usarse en canales de Slack para responder preguntas frecuentes y derivar solicitudes a expertos en la materia internos si necesitas asistencia de una persona. Experto en el canal usa IA generativa y los datos de Slack del canal al que se agregó para responder preguntas. Por ejemplo, puedes usar Experto en el canal en un canal dedicado a responder solicitudes de TI o preguntas sobre la cobertura de beneficios de la empresa.



Conversa con Experto en el canal

Puedes trabajar con Experto en el canal en los canales para obtener respuestas a tus preguntas. Cuando menciones a Experto en el canal en un canal en el que está agregado, el agente trabajará contigo para responder tu pregunta. Recuerda que cualquier persona con acceso al canal podrá ver tu pregunta y las respuestas que envíe Experto en el canal.

Abre el canal en el que deseas enviar un mensaje a Experto en el canal. Redacta tu mensaje y asegúrate de mencionar a Experto en el canal escribiendo @experto en el canal para solicitarle que responda. Envía el mensaje para comenzar la conversación. Experto en el canal responderá tu pregunta en un hilo. Si tienes alguna pregunta adicional, menciona nuevamente a Experto en el canal para continuar la conversación.

Consejo: Verás un banner arriba del campo de mensaje en los canales a los que se haya agregado Experto en el canal.

Solicita ayuda humana

Si [los administradores configuraron la opción], puedes solicitar asistencia de una persona en caso de que las respuestas de Experto en el canal no sean adecuadas. En una conversación con Experto en el canal, selecciona la opción Hablar con un humano y tu pregunta original se enviará a un canal en el que haya personas que puedan ayudar con la respuesta.

En una conversación con Experto en el canal, selecciona la opción Hablar con un humano. Tu pregunta original se enviará a un canal en el que haya personas que puedan ayudar con la respuesta.

Nota: De manera predeterminada, Experto en el canal generará respuestas en inglés. Comunícate con un administrador para extender la compatibilidad a otros idiomas.