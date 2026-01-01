Hinweis: Seit dem 4. Mai 2026 ist es nicht mehr möglich, den Channel-Experten zu Slack hinzuzufügen, und die folgenden Informationen dienen nur zur Referenz. Arbeite mit KI-Agenten in Slack, um Agenten in Slack zu nutzen.

Der Channel-Experte ist ein KI-gestützter Agent für Slack-Channels, der dabei hilft, häufig gestellte Fragen zu beantworten und Anfragen an interne Fachleute weiterzugeben, wenn du Hilfe von einem Menschen benötigst. Zum Beantworten deiner Fragen verwendet der Channel-Experte generative KI sowie Slack-Daten aus dem Channel, dem er hinzugefügt wurde. Du kannst den Channel-Experten beispielsweise in einem Channel einsetzen, der speziell für Fragen zur IT oder zu den Versorgungsleistungen oder Zuschüssen deines Unternehmens konzipiert ist.



Mit Channel-Experten chatten

Du kannst direkt im Channel mit dem Channel-Experten chatten, um Antworten auf Fragen zu erhalten. Wenn du den Channel-Experten in einem Channel erwähnst, dem er hinzugefügt wurde, hilft er dir, deine Frage zu beantworten. Denke daran: Alle Personen mit Zugriff auf den Channel sehen deine Frage und die Antworten des Channel-Experten.

Öffne den Channel, in dem du dem Channel-Experten eine Nachricht senden möchtest. Verfasse deine Nachricht und achte darauf, dass du den Channel-Experten mit @Channel-Experte erwähnst, um ihn zum Antworten aufzufordern. Sende die Nachricht, um die Unterhaltung in Gang zu bringen. Der Channel-Experte antwortet im Thread auf deine Frage. Wenn du eine weitere Frage hast, erwähne den Channel-Experten erneut, um die Unterhaltung fortzusetzen.

Tipp: In Channels, denen der Channel-Experte hinzugefügt wurde, siehst du oberhalb des Nachrichtenfelds ein Banner.

Um Hilfe von einem Menschen bitten

Wenn die Funktion von Administrator:innen konfiguriert wurde, kannst du um Hilfe von einem Menschen bitten, wenn die Antworten des Channel-Experten nicht zutreffend oder ausreichend sind. Wähle in einer Unterhaltung mit dem Channel-Experten die Option „Einen Menschen fragen“ aus. Deine ursprüngliche Frage wird an einen Channel gesendet, in dem sich Personen befinden, die bei der Beantwortung helfen können.

Wähle in einer Unterhaltung mit dem Channel-Experten die Option Einen Menschen fragen aus. Deine ursprüngliche Frage wird an einen Channel weitergeleitet, in dem sich Personen befinden, die bei der Beantwortung helfen können.

Hinweis: Standardmäßig generiert der Channel-Experte seine Antworten auf Englisch. Wende dich an einen:eine Administrator:in, um Unterstützung für andere Sprachen hinzuzufügen.