Nota: a partire dal 4 maggio 2026 non è più possibile aggiungere Esperto del canale a Slack e le informazioni riportate qui di seguito sono fornite a solo scopo di riferimento. Visita Lavorare con agenti di IA in Slack per scoprire nuovi modi di usare gli agenti nei canali.

L’esperto del canale è un agente basato sull’intelligenza artificiale per i canali Slack che può rispondere alle domande più frequenti e inoltrare le richieste agli esperti interni, nel caso sia necessaria l’assistenza umana. L’esperto del canale utilizza l'IA generativa e i dati Slack del canale a cui è stato aggiunto per rispondere alle domande. Ad esempio, usa l’esperto del canale in un canale dedicato alle richieste IT o alle domande sui benefit aziendali.



Interagire con Esperto del canale

Puoi interagire con Esperto del canale direttamente nei canali per ottenere risposte alle tue domande. Ogni volta che tagghi Esperto del canale in un canale in cui è stato aggiunto, collaborerà con te per rispondere alla domanda. Tieni presente che chiunque abbia accesso al canale potrà vedere la tua domanda e le risposte fornite da Esperto del canale.

Apri il canale in cui vuoi inviare un messaggio a Esperto del canale. Componi il messaggio e assicurati di taggare Esperto del canale digitando @espertodelcanale in modo che ti risponda. Invia un messaggio per avviare la conversazione. Esperto del canale ti risponderà nella conversazione. Se hai un’altra domanda, ricorda di taggare di nuovo Esperto del canale per continuare la conversazione.

Suggerimento: nei canali a cui è stato aggiunto l’esperto del canale, vedrai un banner sopra il campo messaggio.

Chiedere assistenza a un essere umano

Se l’opzione è stata configurata dagli amministratori e le risposte fornite dall’esperto del canale non ti soddisfano, puoi chiedere assistenza a un essere umano. Seleziona una conversazione con Esperto del canale e fai clic su Chiedi a un essere umano. In questo modo, la domanda originale verrà inviata a un canale in cui altri membri potranno aiutarti.

Da una conversazione con l’esperto del canale, seleziona Chiedi a un essere umano. La domanda originale verrà inoltrata a un canale in cui le persone potranno provare a rispondere.

Nota: per impostazione predefinita, l’esperto del canale genererà le risposte in inglese. Contatta un amministratore per aggiungere il supporto per altre lingue.