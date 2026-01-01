Nota: A partir del 4 de mayo de 2026, no es posible añadir el Experto en el canal a Slack. La siguiente información solo se muestra como referencia. Visita Trabajar con agentes de IA en Slack para conocer otras formas de usar los agentes en los canales.

Un experto en el canal es un agente de IA para canales de Slack que ayuda a responder preguntas frecuentes y deriva las solicitudes a los expertos correspondientes en caso de necesitar la asistencia de una persona. El experto en el canal utiliza la IA generativa y los datos de Slack desde el canal al que se ha añadido para responder a tus preguntas. Por ejemplo: utiliza un experto en el canal en un canal creado para responder a las solicitudes de TI o a preguntas sobre los beneficios que ofrece tu empresa.



Chatear con el experto en el canal

Ahora puedes hablar con el experto en el canal en los canales para que responda a tus preguntas. Cuando menciones al experto en el canal en un canal en el que haya sido añadido, responderá a tus dudas. Ten en cuenta que cualquier persona que tenga acceso al canal podrá ver tu pregunta y las respuestas del experto en el canal.

Abre el canal en el que quieras hablar con el experto en el canal. Redacta tu mensaje y menciona al @experto en el canal para que te responda. Envía el mensaje para empezar la conversación. El experto en el canal te responderá en el hilo de la conversación. Si tienes otra pregunta, vuelve a mencionar al experto en el canal para continuar con la conversación.

Consejo: Verás un banner encima del campo de mensajes en los canales a los que se ha añadido un experto en el canal.

Pedir ayuda de una persona

Si así lo han configurado los administradores, podrás solicitar ayuda de otra persona si las respuestas del experto en el canal no solucionan el problema o son incorrectas. Desde la conversación con un experto en el canal, selecciona Preguntar a una persona y se reenviará tu pregunta original a un canal desde el que responderán a tus dudas.

En una conversación con un experto en el canal, selecciona Preguntar a una persona. Tu pregunta original se reenviará a un canal donde otras personas podrán ayudarte a responderla.

Nota: De forma predeterminada, el experto en el canal generará respuestas en inglés. Ponte en contacto con un administrador para añadir soporte para idiomas adicionales.