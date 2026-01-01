Observação: a partir de 4 de maio de 2026, não será possível adicionar o Especialista do canal ao Slack. As informações abaixo são apenas para referência. Acesse Trabalhar com agentes de IA no Slack para ver novas formas de usar os agentes nos canais.

O Especialista do canal é uma gente com tecnologia de IA para canais do Slack que pode ajudar a responder perguntas frequentes e enviar solicitações a especialistas internos no assunto caso você precise de assistência humana. O Especialista do canal usa IA generativa e os dados do canal ao qual foi adicionado para responder às suas perguntas. Por exemplo, use o Especialista do canal em um canal dedicado a responder solicitações de TI ou perguntas sobre a abrangência dos benefícios da sua empresa.



Converse com o Especialista do canal

Você pode trabalhar com o Especialista do canal diretamente nos canais para obter respostas a perguntas. Sempre que você mencionar o Especialista do canal em um canal ao qual ele foi adicionado, ele trabalhará com você para responder à sua pergunta. Lembre-se: qualquer pessoa com acesso ao canal poderá ver sua pergunta e as respostas fornecidas pelo Especialista do canal.

Abra o canal onde você quer conversar com o Especialista do canal. Escreva sua mensagem e certifique-se de mencionar o Especialista do canal ao digitar @especialista do canal para solicitar a resposta dele. Envie a mensagem para iniciar a conversa. O Especialista do canal responderá sua pergunta na conversa. Se você tiver uma pergunta de acompanhamento, mencione o Especialista do canal novamente para continuar a conversa.

Dica: Você verá um banner acima do campo de mensagem nos canais em que o Especialista do canal foi adicionado.

Pedir ajuda humana

Caso configurado por administradores, você pode solicitar assistência humana se as respostas do Especialista do canal estiverem erradas. Na conversa com um Especialista do canal, selecione Pedir ajuda humana e sua pergunta original será enviada a um canal onde as pessoas poderão responder sua pergunta.

Em uma conversa com o Especialista do canal, selecione Perguntar a um humano. Sua pergunta original será encaminhada para um canal onde outras pessoas podem ajudar a respondê-la.

Observação: Por padrão, o Especialista do canal irá gerar respostas em inglês. Fale com um administrador para adicionar suporte a outros idiomas.